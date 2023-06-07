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Який день сьомого червня: церковне значення, заборони та народні прикмети

7 червня 2023 05:10
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Який день сьомого червня – що не можна робити та які є народні прикмети
Третє віднайдення голови Іоанна Предтечі. Фото ілюстративне: УНІАН
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Сьомого червня віряни в церкві вшановують третє віднайдення голови Іоанна Предтечі. Тому важливо знати, який цей день в церковному календарі, що категорично забороняється робити в це свято, а також які існують народні прикмети та традиції цього дня.

Новини.LIVE розповідає, що потрібно знати про День вшановування третього віднайдення голови Іоанна Предтечі.

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Який цей день в церковному календарі?

Історія свята

Подія віднайдення голови Іоанна Предтечі відбулася близько 850 року. В той момент, коли у Константинополі почались повстання через заслання святителя Іоанна Златоуста, голову Іоанна Предтечі перемістили до міста Емес, але під час набігу сарацинів її знову довелося переносити в Комади.

Більш того, під час іконоборства та гонінь голову Іоанна Предтечі довелося й зовсім сховати під землю.

Голова Иоанна Крестителя
Голова Іоанна Предтечі. Фото ілюстративне: Pinterest 

Коли процес вшанування ікон відновився, відбулася нічна молитва, під час якої Патріарх Ігнатій побачив заховану голову Іоанна Предтечі. Після цього він розповів про це імператору, який, в свою чергу, відправив до Комани своїх посланців.

Таким чином голову знайшли втретє, після чого її поклали урочисто до придворної церкви в Константинополі, а зараз вона знаходиться на Афоні.

Головні заборони

У цей день не можна залишати брудний посуд на ніч та розповідати комусь про свої сни. Також в цей день заборонено рахувати гроші через велику небезпеку.

Народні прикмети та традиції

Предки в цей день вірили в цікаві прикмети, дивлячись на те, якою була погода. Якщо на горобині було багато квітів, слід було чекати на щедрий врожай хліба. Якщо вранці трава вкрита великою кількістю роси – буде щедрий врожай.

Голова Иоанна Крестителя
Голова Іоанна Предтечі. Фото ілюстративне: УНІАН

Якщо горобина тільки почала квітнути або зовсім ще не квітне, осінь буде довгою, а якщо на деревах зблякло листя, їх час обробити через шкідників.

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