Какой завтра праздник – 9 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 9 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День рождения стриптиза, Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Международный день пиццы, Международный день безопасного Интернета.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День баранки, День чтения в ванной, День формирования здоровых привычек, День внеземной культуры,
- в Индии — День шоколада,
- в Канаде — День продовольственной свободы,
- в Катаре — День спорта.
Какой религиозный праздник 9 февраля
Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст — защищает отчаявшихся людей.
Кто празднует именины
- Иван,
- Анна,
- Иосиф,
- Екатерина,
- Дмитрий.
Этот день в истории
- 1943 — Уинстон Черчилль сообщил Сталину о подготовке открытия второго фронта в Европе в августе-сентябре 1943 года.
- 1955 — открылся Римский метрополитен.
- 1961 — The Beatles впервые выступили под этим названием в ливерпульском клубе Cavern.
- 1969 — провел свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.
- 1964 — The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения (Шоу Эда Салливана), где собрали около 74 млн телезрителей.
- 1972 — прошло первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings.
- 1991 — литовцы проголосовали за независимость.
- 1993 — Пол Маккартни выпустил сольный альбом Off the Ground.
- 2015 —в Логвиново российские военные расстреляли пленных из 30 бригады А. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинского.
- 2018 — вблизи сирийского города Хишама силами коалиции во главе с США разгромлена колонна российских наемников.
Народные приметы и традиции
- Если очень ясная луна, то следует ожидать похолодания.
- Если пасмурная погода, то вскоре будет снег.
- Наши предки заметили, если в этот день снег, то весна будет хорошей.
- Если началась оттепель, то весна будет ранней.
Что нельзя делать 9 февраля
- Нельзя ссориться, ругаться и желать кому-нибудь зла.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя пересаживать растения.
- Нельзя держать дома поломанные вещи.
- Нельзя брать и давать взаймы.