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Какой праздник отмечают 9 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

8 февраля 2023 19:00
оновлено: 18:57
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 9 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День рождения стриптиза, Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Международный день пиццы, Международный день безопасного Интернета.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День баранки, День чтения в ванной, День формирования здоровых привычек, День внеземной культуры,
  • в Индии — День шоколада,
  • в Канаде — День продовольственной свободы,
  • в Катаре — День спорта.

Какой религиозный праздник 9 февраля

Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст — защищает отчаявшихся людей.

Кто празднует именины

  • Иван,
  • Анна,
  • Иосиф,
  • Екатерина,
  • Дмитрий.

Этот день в истории

  • 1943 — Уинстон Черчилль сообщил Сталину о подготовке открытия второго фронта в Европе в августе-сентябре 1943 года.
  • 1955 — открылся Римский метрополитен.
  • 1961 — The Beatles впервые выступили под этим названием в ливерпульском клубе Cavern.
  • 1969 — провел свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.
  • 1964 — The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения (Шоу Эда Салливана), где собрали около 74 млн телезрителей.
  • 1972 — прошло первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings.
  • 1991 — литовцы проголосовали за независимость.
  • 1993 — Пол Маккартни выпустил сольный альбом Off the Ground.
  • 2015 в Логвиново российские военные расстреляли пленных из 30 бригады А. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинского.
  • 2018 — вблизи сирийского города Хишама силами коалиции во главе с США разгромлена колонна российских наемников.

Народные приметы и традиции

  • Если очень ясная луна, то следует ожидать похолодания.
  • Если пасмурная погода, то вскоре будет снег.
  • Наши предки заметили, если в этот день снег, то весна будет хорошей.
  • Если началась оттепель, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 9 февраля

  • Нельзя ссориться, ругаться и желать кому-нибудь зла.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя пересаживать растения.
  • Нельзя держать дома поломанные вещи.
  • Нельзя брать и давать взаймы.

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