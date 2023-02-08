Какой завтра праздник – 9 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского

В этот день в мире отмечаются День рождения стриптиза, Международный день стоматолога, День рождения волейбола, Международный день пиццы, Международный день безопасного Интернета.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День баранки, День чтения в ванной, День формирования здоровых привычек, День внеземной культуры,

в Индии — День шоколада,

в Канаде — День продовольственной свободы,

в Катаре — День спорта.

Какой религиозный праздник 9 февраля

Православная церковь 9 февраля чтит память Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. Ему молятся о помощи в духовном развитии, поиске себя и благополучии в семейных отношениях. Иоанн Златоуст — защищает отчаявшихся людей.

Кто празднует именины

Иван,

Анна,

Иосиф,

Екатерина,

Дмитрий.

Этот день в истории

1943 — Уинстон Черчилль сообщил Сталину о подготовке открытия второго фронта в Европе в августе-сентябре 1943 года.

1955 — открылся Римский метрополитен.

1961 — The Beatles впервые выступили под этим названием в ливерпульском клубе Cavern.

1969 — провел свой первый полет широкофюзеляжный пассажирский самолет Боинг-74.

1964 — The Beatles впервые появились в прямом эфире американского телевидения (Шоу Эда Салливана), где собрали около 74 млн телезрителей.

1972 — прошло первое выступление новой группы Пола Маккартни, Wings.

1991 — литовцы проголосовали за независимость.

1993 — Пол Маккартни выпустил сольный альбом Off the Ground.

2015 —в Логвиново российские военные расстреляли пленных из 30 бригады А. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинского.

2018 — вблизи сирийского города Хишама силами коалиции во главе с США разгромлена колонна российских наемников.

Народные приметы и традиции

Если очень ясная луна, то следует ожидать похолодания.

Если пасмурная погода, то вскоре будет снег.

Наши предки заметили, если в этот день снег, то весна будет хорошей.

Если началась оттепель, то весна будет ранней.

Что нельзя делать 9 февраля