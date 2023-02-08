Яке завтра свято - 9 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського

Цього дня у світі відзначаються День народження стриптизу, Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Міжнародний день піци, Міжнародний день безпечного Інтернету.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День бублика, День читання у ванній, День формування здорових звичок, День позаземної культури,

в Індії — День шоколаду,

в Канаді — День продовольчої свободи,

у Катарі — День спорту.

Яке релігійне свято 9 лютого

Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе і добробут в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст — захищає людей, які перебувають у розпачі.

Хто святкує іменини

Іван,

Анна,

Йосип,

Катерина,

Дмитро

Цей день в історії

1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року.

1955 — відкрився Римський метрополітен.

1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern.

1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.

1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів.

1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings.

1991 — литовці проголосували за незалежність.

1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground.

2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.

2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців.

Народні прикмети та традиції

Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання.

Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме.

Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним.

Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 9 лютого