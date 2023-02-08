Яке завтра свято - 9 лютого - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 9 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються День народження стриптизу, Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Міжнародний день піци, Міжнародний день безпечного Інтернету.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День бублика, День читання у ванній, День формування здорових звичок, День позаземної культури,
- в Індії — День шоколаду,
- в Канаді — День продовольчої свободи,
- у Катарі — День спорту.
Яке релігійне свято 9 лютого
Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе і добробут в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст — захищає людей, які перебувають у розпачі.
Хто святкує іменини
- Іван,
- Анна,
- Йосип,
- Катерина,
- Дмитро
Цей день в історії
- 1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року.
- 1955 — відкрився Римський метрополітен.
- 1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern.
- 1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.
- 1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів.
- 1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings.
- 1991 — литовці проголосували за незалежність.
- 1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground.
- 2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.
- 2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців.
Народні прикмети та традиції
- Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання.
- Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме.
- Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним.
- Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою.
Що не можна робити 9 лютого
- Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна пересаджувати рослини.
- Не можна тримати вдома поламані речі.
- Не можна брати та давати у борг.