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Яке свято відзначають 9 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

8 лютого 2023 19:00
оновлено: 18:57
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 9 лютого - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються День народження стриптизу, Міжнародний день стоматолога, День народження волейболу, Міжнародний день піци, Міжнародний день безпечного Інтернету.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День бублика, День читання у ванній, День формування здорових звичок, День позаземної культури,
  • в Індії — День шоколаду,
  • в Канаді — День продовольчої свободи,
  • у Катарі — День спорту.

Яке релігійне свято 9 лютого

Православна церква 9 лютого вшановує пам'ять Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Йому моляться про допомогу в духовному розвитку, пошуку себе і добробут в сімейних стосунках. Іоанн Златоуст — захищає людей, які перебувають у розпачі.

Хто святкує іменини

  • Іван,
  • Анна,
  • Йосип,
  • Катерина,
  • Дмитро

Цей день в історії

  • 1943 — Вінстон Черчилль повідомив Сталіна про підготовку відкриття другого фронту в Європі в серпні-вересні 1943 року.
  • 1955 — відкрився Римський метрополітен.
  • 1961 — The Beatles вперше виступили під цією назвою в ліверпульському клубі Cavern.
  • 1969 — провів свій перший політ широкофюзеляжний пасажирський літак Боїнг-74.
  • 1964 — The Beatles вперше з'явилися в прямому ефірі американського телебачення (Шоу Еда Саллівана), де зібрали близько 74 млн телеглядачів.
  • 1972 — пройшов перший виступ нової групи Пола Маккартні, Wings.
  • 1991 — литовці проголосували за незалежність.
  • 1993 — Пол Маккартні випустив сольний альбом Off the Ground.
  • 2015 — у Логвиновому російські військові розстріляли полонених із 30 бригади О. Бердеса, В. Демчука, П. Плацинського.
  • 2018 — поблизу сирійського міста Хішам силами коаліції на чолі з США розгромлено колону російських найманців.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо дуже ясний місяць, то варто чекати похолодання.
  • Якщо хмарна погода, то незабаром сніжитиме.
  • Якщо у цей день падає сніг, то літо буде сонячним.
  • Якщо почалась відлига, то весна буде ранньою.

Що не можна робити 9 лютого

  • Не можна сваритись, лаятись та бажати комусь зла.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна пересаджувати рослини.
  • Не можна тримати вдома поламані речі.
  • Не можна брати та давати у борг.

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