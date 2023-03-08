9 марта – какой завтра праздник – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 9 марта чтит память Иоанна Предтечи

В этот день в мире отмечаются День домашних насекомых, День рождения куклы Барби, Международный день ди-джея.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Украине — день рождения Тараса Шевченко,

в США — День фрикаделек, День Америго Веспуччи, День паники, День "Преодолей это", День крабового мяса, День искусственной челюсти, День уникального имени,

в Индии — День поста и духовных практик "Виджая Экадаши",

в Белизе — День национальных героев и благотворителей.

Какой религиозный праздник 9 марта

Православная церковь 9 марта чтит память Иоанна Предтечи. Также праздник называют "Приобретение", "Иванов день", "Приобретение гнезд", "Птичье потение", "День птиц". В этот день птицы начинают выть гнезда.

Кто празднует именины

Иван,

Илларион,

Софрон,

Грегори

Этот день в истории

1497 — Николай Коперник осуществил первые астрономические наблюдения.

1822 — американец Чарльз Грехем получил патент на искусственные зубы.

1934 — в Киеве основано издательство "Радуга".

1945 — американская авиация начала одну из самых больших бомбардировок Токио.

1957 — президент США Двайт Эйзенгавер опубликовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.

1959 — в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только за первый год продаж достигли 350 тысяч.

1987 — ирландская группа U2 выпустила свой самый известный альбом "The Joshua Tree".

Народные приметы и традиции

Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов, лето будет холодным; если на теневой — жарким.

Если дул теплый ветерок, лето будет теплым и дождливым.

Если на приобретение лежит снег, то и в апреле ему лежать.

Рога в луне крутые и яркие — к морозу.

Что нельзя делать 9 марта