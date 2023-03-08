9 марта – какой завтра праздник – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 9 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
8 марта 2023 20:15
Православная церковь 9 марта чтит память Иоанна Предтечи
В этот день в мире отмечаются День домашних насекомых, День рождения куклы Барби, Международный день ди-джея.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В Украине — день рождения Тараса Шевченко,
- в США — День фрикаделек, День Америго Веспуччи, День паники, День "Преодолей это", День крабового мяса, День искусственной челюсти, День уникального имени,
- в Индии — День поста и духовных практик "Виджая Экадаши",
- в Белизе — День национальных героев и благотворителей.
Какой религиозный праздник 9 марта
Православная церковь 9 марта чтит память Иоанна Предтечи. Также праздник называют "Приобретение", "Иванов день", "Приобретение гнезд", "Птичье потение", "День птиц". В этот день птицы начинают выть гнезда.
Кто празднует именины
- Иван,
- Илларион,
- Софрон,
- Грегори
Этот день в истории
- 1497 — Николай Коперник осуществил первые астрономические наблюдения.
- 1822 — американец Чарльз Грехем получил патент на искусственные зубы.
- 1934 — в Киеве основано издательство "Радуга".
- 1945 — американская авиация начала одну из самых больших бомбардировок Токио.
- 1957 — президент США Двайт Эйзенгавер опубликовал программное заявление о предоставлении американской военной и экономической помощи странам Ближнего Востока в случае коммунистической угрозы.
- 1959 — в Нью-Йорке на торговой ярмарке впервые продемонстрировали куклу Барби. Только за первый год продаж достигли 350 тысяч.
- 1987 — ирландская группа U2 выпустила свой самый известный альбом "The Joshua Tree".
Народные приметы и традиции
- Если птицы вьют гнезда на солнечной стороне домов, лето будет холодным; если на теневой — жарким.
- Если дул теплый ветерок, лето будет теплым и дождливым.
- Если на приобретение лежит снег, то и в апреле ему лежать.
- Рога в луне крутые и яркие — к морозу.
Что нельзя делать 9 марта
- Нельзя ругаться и использовать нецензурную лексику
- Нельзя злоупотреблять спиртным и вредной едой.
- Нельзя заниматься тяжелой физической работой
- Нельзя зацикливаться на плохих мыслях и наносить вред кому-то
- Нельзя ходить босиком по росе