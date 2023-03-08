9 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 9 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
8 березня 2023 20:15
Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі
Цього дня у світі відзначаються День домашніх комах, День народження ляльки Барбі, Міжнародний день ді-джея.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- В Україні — день народження Тараса Шевченка,
- у США — День фрикадельок, День Амеріго Веспуччі, День паніки, День "Подолай це", День крабового м'яса, День штучної щелепи, День унікального імені,
- в Індії — День посту і духовних практик "Віджая Екадаші",
- у Белізі — День національних героїв і благодійників.
Яке релігійне свято 9 березня
Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі. Також свято називають "Набуття", "Іванів день", "Набуття гнізд", "Пташине потіння", "День птахів". Цього дня птахи починають вити гнізда.
Хто святкує іменини
- Іван,
- Іларіон,
- Софрон,
- Грегорі
Цей день в історії
- 1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.
- 1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
- 1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".
- 1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
- 1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
- 1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягнули 350 тисяч.
- 1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree".
Народні прикмети та традиції
- Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним; якщо на тіньовій — жарким.
- Якщо подув теплий вітерець, літо буде теплим і дощовим.
- Якщо на Набуття лежить сніг, то й у квітні йому лежати.
- Роги у місяці круті і яскраві — до морозу.
Що не можна робити 9 березня
- Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику
- Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
- Не можна займатись важкою фізичною роботою
- Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь
- Не можна ходити босоніж по росі