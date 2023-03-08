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Яке свято відзначають 9 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

8 березня 2023 20:15
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
9 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються День домашніх комах, День народження ляльки Барбі, Міжнародний день ді-джея.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • В Україні — день народження Тараса Шевченка,
  • у США — День фрикадельок, День Амеріго Веспуччі, День паніки, День "Подолай це", День крабового м'яса, День штучної щелепи, День унікального імені,
  • в Індії — День посту і духовних практик "Віджая Екадаші",
  • у Белізі — День національних героїв і благодійників.

Яке релігійне свято 9 березня

Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі. Також свято називають "Набуття", "Іванів день", "Набуття гнізд", "Пташине потіння", "День птахів". Цього дня птахи починають вити гнізда. 

Хто святкує іменини 

  • Іван,
  • Іларіон,
  • Софрон,
  • Грегорі

Цей день в історії

  • 1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.
  • 1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.
  • 1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".
  • 1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.
  • 1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.
  • 1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягнули 350 тисяч.
  • 1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree".

Народні прикмети та традиції

  • Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним; якщо на тіньовій — жарким.
  • Якщо подув теплий вітерець, літо буде теплим і дощовим.
  • Якщо на Набуття лежить сніг, то й у квітні йому лежати.
  • Роги у місяці круті і яскраві — до морозу.

Що не можна робити 9 березня

  • Не можна лаятись та вживати нецензурну лексику
  • Не можна зловживати спиртним та шкідливою їжею
  • Не можна займатись важкою фізичною роботою
  • Не можна зациклюватись на поганих думках та завдавати шкоди комусь
  • Не можна ходити босоніж по росі

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