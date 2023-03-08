9 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі

Цього дня у світі відзначаються День домашніх комах, День народження ляльки Барбі, Міжнародний день ді-джея.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

В Україні — день народження Тараса Шевченка,

у США — День фрикадельок, День Амеріго Веспуччі, День паніки, День "Подолай це", День крабового м'яса, День штучної щелепи, День унікального імені,

в Індії — День посту і духовних практик "Віджая Екадаші",

у Белізі — День національних героїв і благодійників.

Яке релігійне свято 9 березня

Православна церква 9 березня вшановує пам'ять Іоанна Предтечі. Також свято називають "Набуття", "Іванів день", "Набуття гнізд", "Пташине потіння", "День птахів". Цього дня птахи починають вити гнізда.

Хто святкує іменини

Іван,

Іларіон,

Софрон,

Грегорі

Цей день в історії

1497 — Миколай Коперник здійснив перші астрономічні спостереження.

1822 — американець Чарльз Ґрехем отримав патент на штучні зуби.

1934 — у Києві засноване видавництво "Веселка".

1945 — американська авіація розпочала одне з найбільших бомбардувань Токіо.

1957 — президент США Двайт Ейзенгавер опублікував програмну заяву про надання американської військової та економічної допомоги країнам Близького Сходу у разі комуністичної загрози.

1959 — у Нью-Йорку на торговельному ярмарку уперше продемонстрували ляльку Барбі. Тільки за перший рік продажі сягнули 350 тисяч.

1987 — ірландський гурт U2 випустив свій найвідоміший альбом "The Joshua Tree".

Народні прикмети та традиції

Якщо птахи в'ють гнізда на сонячній стороні будинків, літо буде холодним; якщо на тіньовій — жарким.

Якщо подув теплий вітерець, літо буде теплим і дощовим.

Якщо на Набуття лежить сніг, то й у квітні йому лежати.

Роги у місяці круті і яскраві — до морозу.

Що не можна робити 9 березня