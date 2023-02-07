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Какой праздник отмечают 8 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

7 февраля 2023 19:00
оновлено: 19:42
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 8 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня
Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День предложения руки и сердца, День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией, День юного героя-антифашиста.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День бойскаутов, День штата Айова, День футбольного похмелья, День очищения компьютера, День "Смейся и богатой", День воздушных змеев, День оперы, День пирожных из черной патоки,
  • в Канаде — День семьи,
  • в Шотландии — "Овсяный" понедельник,

Какой религиозный праздник 8 февраля

Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственным, его назвали "Федор Поминальщик". Считается, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, где раньше жили. Поэтому в этот день следует пойти в церковь и помолиться за усопших.

Кто празднует именины

  • Аркадий,
  • Арсений,
  • Гаврила,
  • Давид.

Этот день в истории

  • 1106 — Великий князь Киевский Владимир Мономах составил Наставление.
  • 1587 — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.
  • 1600 — суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.
  • 1724 — император Петр I издал указ об учреждении Российской академии наук.
  • 1879 — инженер Сэнфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса.
  • 1885 — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу.
  • 1908 — первое исполнение 2-й симфонии Сергея Рахманинова.
  • 1914 — в Монреале создали украинское издательство "Новый Мир".
  • 1915 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации".
  • 1921 — Совет Народных Комиссаров УССР принял декрет о заповеднике Аскания-Нова.
  • 1969 — состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.
  • 1964 — Beatles прибыли в аэропорт Кеннеди, и Америку охватила волна битломании.
  • 1965 — в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении.

Народные приметы и традиции

  • Если с утра поет синица, то скоро похолодает.
  • Самовар сильно гудит — к холодам.
  • У луны бледный цвет — к снегопаду.
  • Чистая закат в морозную погоду — к стуже.

Что нельзя делать 8 февраля

  • В этот день можно легко получить пороки, поэтому нельзя снимать оберег.
  • Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не по-дружески.

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