Какой завтра праздник – 8 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 8 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День предложения руки и сердца, День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией, День юного героя-антифашиста.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День бойскаутов, День штата Айова, День футбольного похмелья, День очищения компьютера, День "Смейся и богатой", День воздушных змеев, День оперы, День пирожных из черной патоки,
- в Канаде — День семьи,
- в Шотландии — "Овсяный" понедельник,
Какой религиозный праздник 8 февраля
Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственным, его назвали "Федор Поминальщик". Считается, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, где раньше жили. Поэтому в этот день следует пойти в церковь и помолиться за усопших.
Кто празднует именины
- Аркадий,
- Арсений,
- Гаврила,
- Давид.
Этот день в истории
- 1106 — Великий князь Киевский Владимир Мономах составил Наставление.
- 1587 — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.
- 1600 — суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.
- 1724 — император Петр I издал указ об учреждении Российской академии наук.
- 1879 — инженер Сэнфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса.
- 1885 — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу.
- 1908 — первое исполнение 2-й симфонии Сергея Рахманинова.
- 1914 — в Монреале создали украинское издательство "Новый Мир".
- 1915 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации".
- 1921 — Совет Народных Комиссаров УССР принял декрет о заповеднике Аскания-Нова.
- 1969 — состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.
- 1964 — Beatles прибыли в аэропорт Кеннеди, и Америку охватила волна битломании.
- 1965 — в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении.
Народные приметы и традиции
- Если с утра поет синица, то скоро похолодает.
- Самовар сильно гудит — к холодам.
- У луны бледный цвет — к снегопаду.
- Чистая закат в морозную погоду — к стуже.
Что нельзя делать 8 февраля
- В этот день можно легко получить пороки, поэтому нельзя снимать оберег.
- Избегайте в этот день ссор и помиритесь с соседями, если вы живете не по-дружески.