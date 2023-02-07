Какой завтра праздник – 8 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита

В этот день в мире отмечаются День предложения руки и сердца, День нирваны, День подбрасывания монетки, Международный день борьбы с эпилепсией, День юного героя-антифашиста.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День бойскаутов, День штата Айова, День футбольного похмелья, День очищения компьютера, День "Смейся и богатой", День воздушных змеев, День оперы, День пирожных из черной патоки,

в Канаде — День семьи,

в Шотландии — "Овсяный" понедельник,

Какой религиозный праздник 8 февраля

Православная церковь 8 февраля чтит память Федора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственным, его назвали "Федор Поминальщик". Считается, что именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, где раньше жили. Поэтому в этот день следует пойти в церковь и помолиться за усопших.

Кто празднует именины

Аркадий,

Арсений,

Гаврила,

Давид.

Этот день в истории

1106 — Великий князь Киевский Владимир Мономах составил Наставление.

1587 — после 19 лет заключения в замке Фотерингей по обвинению в заговоре против королевы Англии Елизаветы I казнена бывшая шотландская королева и претендентка на английский престол Мария Стюарт.

1600 — суд инквизиции вынес смертный приговор Джордано Бруно.

1724 — император Петр I издал указ об учреждении Российской академии наук.

1879 — инженер Сэнфорд Флеминг впервые предложил распределить земной шар на 24 часовых пояса.

1885 — опубликован первый рассказ Бернарда Шоу.

1908 — первое исполнение 2-й симфонии Сергея Рахманинова.

1914 — в Монреале создали украинское издательство "Новый Мир".

1915 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма Дэвида Гриффита "Рождение нации".

1921 — Совет Народных Комиссаров УССР принял декрет о заповеднике Аскания-Нова.

1969 — состоялся первый полет крупнейшего в мире пассажирского самолета Boeing 747.

1964 — Beatles прибыли в аэропорт Кеннеди, и Америку охватила волна битломании.

1965 — в Британии запретили рекламу сигарет на телевидении.

Народные приметы и традиции

Если с утра поет синица, то скоро похолодает.

Самовар сильно гудит — к холодам.

У луны бледный цвет — к снегопаду.

Чистая закат в морозную погоду — к стуже.

Что нельзя делать 8 февраля