Яке завтра свято - 8 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Яке свято відзначають 8 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани, День підкидання монетки, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День юного героя-антифашиста.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День бойскаутів, День штату Айова, День футбольного похмілля, День очищення комп'ютера, День "Смійся і багатій", День повітряних зміїв, День опери, День тістечок із чорної патоки,
- у Канаді — День сім'ї,
- у Шотландії — "Вівсяний" понеділок.
Яке релігійне свято 8 лютого
Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали "Федір Поминальник". Вважається, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви і помолитися за покійних.
Хто святкує іменини
- Аркадій,
- Арсеній,
- Гаврило,
- Давид.
Цей день в історії
- 1106 — Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання.
- 1587 — після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт.
- 1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно.
- 1724 — імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук.
- 1879 — інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.
- 1885 — опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу.
- 1908 — перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова.
- 1914 — в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ".
- 1915 — в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації".
- 1921 — Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова.
- 1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.
- 1964 — Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії.
- 1965 — в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.
Народні прикмети та традиції
- Якщо з ранку співає синиця, то скоро похолодає.
- Самовар сильно гуде — до холодів.
- У місяця блідий колір — до снігопаду.
- Чистий захід сонця у морозну погоду — до холоднечі.
Що не можна робити 8 лютого
- У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг.
- Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо.
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