Яке завтра свято - 8 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита

Цього дня у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани, День підкидання монетки, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День юного героя-антифашиста.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День бойскаутів, День штату Айова, День футбольного похмілля, День очищення комп'ютера, День "Смійся і багатій", День повітряних зміїв, День опери, День тістечок із чорної патоки,

у Канаді — День сім'ї,

у Шотландії — "Вівсяний" понеділок.

Яке релігійне свято 8 лютого

Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали "Федір Поминальник". Вважається, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви і помолитися за покійних.

Хто святкує іменини

Аркадій,

Арсеній,

Гаврило,

Давид.

Цей день в історії

1106 — Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання.

1587 — після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт.

1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно.

1724 — імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук.

1879 — інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.

1885 — опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу.

1908 — перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова.

1914 — в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ".

1915 — в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації".

1921 — Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова.

1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.

1964 — Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії.

1965 — в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

Народні прикмети та традиції

Якщо з ранку співає синиця, то скоро похолодає.

Самовар сильно гуде — до холодів.

У місяця блідий колір — до снігопаду.

Чистий захід сонця у морозну погоду — до холоднечі.

Що не можна робити 8 лютого