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Яке свято відзначають 8 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

7 лютого 2023 19:00
оновлено: 19:42
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 8 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня
Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються День пропозиції руки і серця, День нірвани, День підкидання монетки, Міжнародний день боротьби з епілепсією, День юного героя-антифашиста.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День бойскаутів, День штату Айова, День футбольного похмілля, День очищення комп'ютера, День "Смійся і багатій", День повітряних зміїв, День опери, День тістечок із чорної патоки,
  • у Канаді — День сім'ї,
  • у Шотландії — "Вівсяний" понеділок.  

Яке релігійне свято 8 лютого

Православна церква 8 лютого вшановує пам'ять Федора Студита. У народному календарі цей день вважається дуже таємничим, його назвали "Федір Поминальник". Вважається, що саме 8 лютого померлі родичі відвідують будинки, в яких раніше жили. Тому цього дня варто піти до церкви і помолитися за покійних. 

Хто святкує іменини

  • Аркадій,
  • Арсеній,
  • Гаврило,
  • Давид.

Цей день в історії

  • 1106 — Великий князь Київський Володимир Мономах склав Повчання.
  • 1587 — після 19 років ув'язнення в замку Фотерінгей за звинуваченням у змові проти королеви Англії Єлизавети I страчена колишня шотландська королева і претендентка на англійський престол Марія Стюарт.
  • 1600 — суд інквізиції виніс смертний вирок Джордано Бруно.
  • 1724 — імператор Петро I видав указ про заснування Російської академії наук.
  • 1879 — інженер Сенфорд Флемінг вперше запропонував розподілити земну кулю на 24 часові пояси.
  • 1885 — опубліковано перше оповідання Бернарда Шоу.
  • 1908 — перше виконання 2-ї симфонії Сергія Рахманінова.
  • 1914 — в Монреалі створили українське видавництво "Новий Світ".
  • 1915 — в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра фільму Девіда Гріффіта "Народження нації".
  • 1921 — Рада Народних Комісарів УСРР ухвалила декрет про заповідник Асканія-Нова.
  • 1969 — відбувся перший політ найбільшого у світі пасажирського літака Boeing 747.
  • 1964 — Beatles прибули до аеропорту Кеннеді, і Америку охопила хвиля бітломанії.
  • 1965 — в Британії заборонили рекламу сигарет на телебаченні.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо з ранку співає синиця, то скоро похолодає.
  • Самовар сильно гуде — до холодів.
  • У місяця блідий колір — до снігопаду.
  • Чистий захід сонця у морозну погоду — до холоднечі.

Що не можна робити 8 лютого

  • У цей день можна легко отримати вроки, тому не можна знімати оберіг.
  • Уникайте в цей день сварок і помиріться з сусідами, якщо ви живете не дружньо.

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