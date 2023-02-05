Какой завтра праздник – 6 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 6 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются Международный день нетерпимого отношения к качающимся операциям на женских половых органах (ООН), Всемирный день без мобильного телефона, День витаминных напитков, Международный день бармена, День замороженного йогурта, День тайского бокса муай-тай, Международный день саамского народа.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День штата Массачусетс, День Рональда Рейгана, Скаутское воскресенье, День отказа от ненужных отношений, День "Сделай комплимент", День палочек для еды, День "Хромой утки",
- в Канаде — День продовольственной свободы,
- в Великобритании — День пудинга,
- во Вьетнаме — праздник "Ароматной пагоды",
- в Дании — День рождения принцессы Мари,
- в Новой Зеландии — День Вайтанги.
Какой религиозный праздник 6 февраля
Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. Она прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся. В народе день называли "Аксиньиным", или "Ксения Полузимница".
Кто празднует именины
- Ксения,
- Оксана,
- Герасим,
- Тимофей,
- Иван,
- Павел.
Этот день в истории
- 1935 — в продажу впервые поступила настольная игра "Монополия".
- 1958 — создан Союз кинематографистов Украины.
- 1971 — в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.
- 1985 — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, оставил компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие.
- 1985 — компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC.
- 1996 — британская антарктическая станция "Фарадей" передана украинским полярникам. На ее базе создана украинская станция "Академик Вернадский".
- 2004 — в Таиланде 357 парашютистов установили рекорд по купольной акробатике — они образовали в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны.
- 2018 — с космодрома на мысе Канаверал компания SpaceX успешно совершила первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy.
Народные приметы и традиции
- Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.
- Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.
- Облака видны на светлом небе — в хорошую погоду.
- Редкие и высокие облака до оттепели.
Что нельзя делать
- В этот день нельзя ставить квас и брагу, иначе осень будет неурожайной.
- Также не стоит завязывать какие-либо узлы, чтобы похороны не навлечь.
- Запрещено перестилать кровать, иначе заболеете.
- Не стоит стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог.
- Не рассказывайте кому свой сон.
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