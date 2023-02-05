Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Какой праздник отмечают 6 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день arrow

Какой праздник отмечают 6 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

5 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 6 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Международный день нетерпимого отношения к качающимся операциям на женских половых органах (ООН), Всемирный день без мобильного телефона, День витаминных напитков, Международный день бармена, День замороженного йогурта, День тайского бокса муай-тай, Международный день саамского народа.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Читайте также:

Что празднуют в мире

  • В США — День штата Массачусетс, День Рональда Рейгана, Скаутское воскресенье, День отказа от ненужных отношений, День "Сделай комплимент", День палочек для еды, День "Хромой утки",
  • в Канаде — День продовольственной свободы,
  • в Великобритании — День пудинга,
  • во Вьетнаме — праздник "Ароматной пагоды",
  • в Дании — День рождения принцессы Мари,
  • в Новой Зеландии — День Вайтанги.

Какой религиозный праздник 6 февраля

Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. Она прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся. В народе день называли "Аксиньиным", или "Ксения Полузимница".

Кто празднует именины

  • Ксения,
  • Оксана,
  • Герасим,
  • Тимофей,
  • Иван,
  • Павел.

Этот день в истории

  • 1935 — в продажу впервые поступила настольная игра "Монополия".
  • 1958 — создан Союз кинематографистов Украины.
  • 1971 — в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.
  • 1985 — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, оставил компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие.
  • 1985 — компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC.
  • 1996 — британская антарктическая станция "Фарадей" передана украинским полярникам. На ее базе создана украинская станция "Академик Вернадский".
  • 2004 — в Таиланде 357 парашютистов установили рекорд по купольной акробатике — они образовали в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны.
  • 2018 — с космодрома на мысе Канаверал компания SpaceX успешно совершила первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy.

Народные приметы и традиции

  • Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.
  • Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.
  • Облака видны на светлом небе — в хорошую погоду.
  • Редкие и высокие облака до оттепели.

Что нельзя делать

  • В этот день нельзя ставить квас и брагу, иначе осень будет неурожайной.
  • Также не стоит завязывать какие-либо узлы, чтобы похороны не навлечь.
  • Запрещено перестилать кровать, иначе заболеете.
  • Не стоит стричь ногти на ногах, в противном случае не избежать судорог.
  • Не рассказывайте кому свой сон.






    •  
  •  
  •  

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

20:57 Оккупанты обстреляли из артиллерии общину на Днепропетровщине: повреждены электросети

20:41 Во Львове водитель маршрутки под наркотиками катал свою жену по городу

20:23 Десятки тысяч медработников выйдут на улицы: Британия готовится к масштабной забастовке

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:30 Москва ведет переговоры с Тегераном по размещению в россии завода для производства "шахедов"

19:01 Украина вернула двух девушек-подростков, депортированных из Луганщины в россию

18:55 Можно ли возродить украинский книжный рынок, — Александр Красовицкий

18:49 Более 100 млн пользователей за два месяца: приложение ChatGPT стало самым популярным в мире

18:47 Враг перегруппировывает силы и ведет наступление на пяти направлениях, — Генштаб

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Новина з відео

19:50 "Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 6 февраля: Ракам — сильный стресс, Рыбам — финансовая прибыль

Новина з відео

16:02 В Рени чуть не затонула румынская баржа с 890 тоннами зерна: детали

Новина з відео

13:43 Катался с детской коляской на льду: на Полтавщине полицейские вытащили из проруби мужчину с младенцем

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

23:48 Все в теплой одежде и нормальном состоянии: Лубинец показал, как оккупантов возвращали в рф

Новина з відео

23:22 Оккупанты стягивают технику и десятки тысяч военных к окраинам Мариуполя, — Бойченко

Новина з відео

22:39 В США сбили китайский шар-шпион

Новина з відео

22:06 Зеленский рассказал, скольких украинцев удалось вернуть домой с 24 февраля

Новина з відео

19:33 Сталинград, истерика и "пабеда": пропагандистка Симонян запугивает россиян, что на рф сейчас напали фашисты

Эксклюзив

19:58 Резников рассказал о наступлении россии, взятии Киева и отставке с поста министра обороны: главные заявления

Эксклюзив

09:24 Как изменятся цены на автозаправках в Украине после введения эмбарго ЕС на российские нефтепродукты

08:00 Секонд-хенды захватывают рынок одежды

20:20 День рождения Facebook: семь самых громких скандалов соцсети Марка Цукерберга

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

Актуальное по теме

None 5 Февраль 20:51

Оккупанты обстреляли из артиллерии общину на Днепропетровщине: повреждены электросети

None 5 Февраль 20:52

Во Львове водитель маршрутки под наркотиками катал свою жену по городу

None 5 Февраль 20:27

Десятки тысяч медработников выйдут на улицы: Британия готовится к масштабной забастовке

None 5 Февраль 20:24

"Ты сдохнешь, и всем пох*й": жена оккупанта пожаловалась на отношение командования к солдатам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB