Какой завтра праздник – 6 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении

В этот день в мире отмечаются Международный день нетерпимого отношения к качающимся операциям на женских половых органах (ООН), Всемирный день без мобильного телефона, День витаминных напитков, Международный день бармена, День замороженного йогурта, День тайского бокса муай-тай, Международный день саамского народа.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День штата Массачусетс, День Рональда Рейгана, Скаутское воскресенье, День отказа от ненужных отношений, День "Сделай комплимент", День палочек для еды, День "Хромой утки",

в Канаде — День продовольственной свободы,

в Великобритании — День пудинга,

во Вьетнаме — праздник "Ароматной пагоды",

в Дании — День рождения принцессы Мари,

в Новой Зеландии — День Вайтанги.

Какой религиозный праздник 6 февраля

Православная церковь 6 февраля чтит память блаженной Ксении. Она прославилась своей скромностью, набожностью и большой любовью к нуждающимся. В народе день называли "Аксиньиным", или "Ксения Полузимница".

Кто празднует именины

Ксения,

Оксана,

Герасим,

Тимофей,

Иван,

Павел.

Этот день в истории

1935 — в продажу впервые поступила настольная игра "Монополия".

1958 — создан Союз кинематографистов Украины.

1971 — в ходе прогулки по Луне американский астронавт Алан Шепард продемонстрировал удар по мячику от гольфа.

1985 — Стив Возняк, соучредитель компании Apple Computer, оставил компанию в знак протеста против ее превращения в громоздкое и малоэффективное бюрократизированное предприятие.

1985 — компания Microsoft объявила о создании текстового процессора Word, предназначенного для компьютеров IBM PC.

1996 — британская антарктическая станция "Фарадей" передана украинским полярникам. На ее базе создана украинская станция "Академик Вернадский".

2004 — в Таиланде 357 парашютистов установили рекорд по купольной акробатике — они образовали в небе гигантский цветок, цвет которого соответствовал цвету флага страны.

2018 — с космодрома на мысе Канаверал компания SpaceX успешно совершила первый полет сверхтяжелого ракетоносителя Falcon Heavy.

Народные приметы и традиции

Метель 6 февраля указывает на то, что весна будет поздняя.

Безветренная погода — вторая половина июля будет жаркой и сухой.

Облака видны на светлом небе — в хорошую погоду.

Редкие и высокие облака до оттепели.

Что нельзя делать