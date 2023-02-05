Яке завтра свято - 6 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять блаженної Ксенії

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій на жіночих статевих органах (ООН), що калічать, Всесвітній день без мобільного телефону, День вітамінних напоїв, Міжнародний день бармена, День замороженого йогурту, День тайського боксу муай-тай, Міжнародний день саамського народу.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День штату Массачусетс, День Рональда Рейгана, Скаутська неділя, День відмови від непотрібних відносин, День "Зроби комплімент", День паличок для їжі, День "Кульгавої качки",

в Канаді — День продовольчої свободи,

у Великобританії — День пудингу,

у В'єтнамі — свято "Ароматної пагоди",

в Данії — День народження принцеси Марі,

в Новій Зеландії — День Вайтанги.

Яке релігійне свято 6 лютого

Православна церква 6 лютого вшановує пам'ять блаженної Ксенії. Вона прославилася своєю скромністю, побожністю і великою любов'ю до нужденних. У народі день назвали "Аксіньїним", або "Ксенія Полузимница".

Хто святкує іменини

Ксенія,

Оксана,

Герасим,

Тимофій,

Іван,

Павло.

Цей день в історії

1935 — у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".

1958 — створено Спілку кінематографістів України.

1971 — у ході прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.

1985 — Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.

1985 — компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.

1996 — британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".

2004 — у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики — вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.

2018 — з космодрому на мисі Канаверал компанія SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

Народні прикмети та традиції

Заметіль 6 лютого вказує на те, що весна буде пізня.

Безвітряна погода — друга половина липня буде спекотною й сухою.

Хмари видно на світлому небі — на гарну погоду.

Рідкісні та високі хмари — до відлиги.

Що не можна робити