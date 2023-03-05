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Какой праздник отмечают 6 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

5 марта 2023 20:51
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
6 марта – какой завтра праздник – приметы, традиции и запреты
6 марта в церковном календаре — день памяти преподобного Тимофея
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Завтра, 6 марта, отмечают Всемирный день тенниса. Верующие чтят память преподобного Тимофея. До Нового года осталось 299 дней.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • 6 марта в Украине и мире празднуют Всемирный день тенниса. Каждый год праздник приходится на первый понедельник марта. Основано оно было в 2013 году по инициативе Международной федерации тенниса. Главная цель этого дня — популяризировать теннис и привлечь людей к игре. Также праздник призван отметить такие качества этого вида спорта как мастерство, ежедневная работа, дисциплина, ориентированные на результат. Ежегодно во время этого события проводятся различные мероприятия, такие как теннисные турниры или выставки.
  • Также 6 марта отмечается Европейский день праведников. Событие направлено на чествование людей, которые продемонстрировали мужество и преданность в защите прав человека и содействии справедливости и свободе. Основал праздник Европейский парламент 2012 года для того, чтобы показать свое уважение героизму людей, которые пытались спасать других в самые темные времена истории человечества (Голокост, этнические чистки и т.д.).
  • Целью этого дня является вдохновение будущих поколений противостоять любой несправедливости, пропагандировать такие человеческие ценности как солидарность, толерантность, достоинство. Это возможность отметить простых людей, которые сделали чрезвычайные шаги для защиты от зла. Эти люди могут происходить из разных слоев общества и их поступки необязательно должны быть велики. Главное — делать все правильно.
  • А еще 6 марта Всемирный день борьбы с лимфедермой. Ежегодное событие, проводимое для того, чтобы повысить осведомленность, что такое лимфедерма. Это хроническое состояние, при котором появляются отеки по всему телу из-за повреждения или блокировки лимфатической системы. Лимфатическая система играет немаловажную роль и поддерживает иммунную систему организма. Она уводит жидкости и продукты жизнедеятельности из тканей. И когда она поднимается, это может привести к ряду проблем — дискомфортные ощущения и боль во время движения.

Какой религиозный праздник 6 марта

6 марта в церковном календаре — день памяти преподобного Тимофея. Жил он в Малой Азии в VIII веке. Молился и вел умеренную жизнь еще с юных лет, за что Господь наградил его властью над нечистой силой и даром исцеления.

Кто празднует именины

  • Тимофей,
  • Остап,
  • Захар,
  • Юрий,
  • Фома

Этот день в истории

  • 1939 год — в честь 125-летия со дня рождения Кобзаря в Киеве открывают памятник Тарасу Шевченко;
  • 1964 год — боксер Кассиус Клей принимает ислам и становится Мухаммедом Али;
  • 1970 год — в Англии выходит сингл The Beatles "Let It Be";
  • 1991 год — учреждают Национальный олимпийский комитет Украины;
  • 1992 год — начинается розыгрыш первого Чемпионата по футболу независимой Украины;
  • 2003 год — Верховная Рада Украины принимает Закон "О Государственном гимне Украины";
  • 2002 год — Эния получает награду World Music Awards как самая успешная исполнительница в мире.

Народные приметы и традиции 6 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой день: под деревьями уже растаял снег, значит скоро придет тепло;
  • текут ручьи — будет ранняя посевная.

Что нельзя делать 6 марта

  • Лучше не употреблять алкогольные напитки в этот день, даже в малом количестве.
  • Также не стоит поливать комнатные растения или высаживать новые.
  • В любом случае не оставляйте дела незаконченными.

 

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