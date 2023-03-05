6 березня - яке завтра свято - прикмети, традиції та заборони

6 березня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Тимофія

Завтра, 6 березня, святкують Всесвітній день тенісу. Віряни вшановують пам'ять преподобного Тимофія. До Нового року залишилося 299 днів.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

6 березня в Україні і світі святкують Всесвітній день тенісу . Щороку свято припадає на перший понеділок березня. Засноване воно було 2013 року за ініціативи Міжнародної федерації тенісу. Головна мета цього дня — популяризувати теніс та заохотити людей долучатися до гри. Також свято покликане відзначити такі якості цього виду спорту як майстерність, щоденна робота, дисципліна, які орієнтовані на результат. Щороку під час цієї події проводяться різноманітні заходи, як от тенісні турніри або виставки.

. Щороку свято припадає на перший понеділок березня. Засноване воно було 2013 року за ініціативи Міжнародної федерації тенісу. Головна мета цього дня — популяризувати теніс та заохотити людей долучатися до гри. Також свято покликане відзначити такі якості цього виду спорту як майстерність, щоденна робота, дисципліна, які орієнтовані на результат. Щороку під час цієї події проводяться різноманітні заходи, як от тенісні турніри або виставки. Також 6 березня святкується Європейський день праведників . Подія спрямована на вшанування людей, які продемонстрували мужність і відданість у захисті прав людини і сприянні справедливості та свободи. Заснував свято Європейський парламент 2012 року для того, щоб показати свою шану героїзм людей, які намагалися рятувати інших в найтемніші часи історії людства (Голокост, етнічні чистки тощо).

. Подія спрямована на вшанування людей, які продемонстрували мужність і відданість у захисті прав людини і сприянні справедливості та свободи. Заснував свято Європейський парламент 2012 року для того, щоб показати свою шану героїзм людей, які намагалися рятувати інших в найтемніші часи історії людства (Голокост, етнічні чистки тощо). Також метою цього дня є надихання майбутніх поколінь протистояти будь-якій несправедливості, пропагувати такі людські цінності як солідарність, толерантність, гідність. Це можливість відзначити простих людей, які зробили надзвичайні кроки для того, щоб захиститися від зла. Ці люди можуть походити з різних верств суспільства і їхні вчинки не обов'язково повинні бути великими. Головне — робити все правильно.

А ще 6 березня Всесвітній день боротьби з лімфедермою. Щорічна подія, яка проводиться для того, щоб підвищити обізнанність, що таке лімфедерма. Це хронічний стан, за якого з'являються набряки по всьому тілу через пошкодження або блокування лімфатичної системи. Лімфатична система відіграє важливу роль та підтримує імунну систему організму. Вона відводить рідини та продукти життєдіяльності з тканин. І коли вона порушується, це може призвести до ряду проблем — дискомфортні відчуття і біль під час руху.

Яке релігійне свято 6 березня

6 березня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Тимофія. Жив він у Малій Азії в VIII столітті. Молився та вів помірне життя ще з юних років, за що Господь нагородив його владою над нечистою силою та даром зцілення.

Хто святкує іменини

Тимофій,

Остап,

Захар,

Юрій,

Хома

Цей день в історії

1939 рік — на честь 125-ї річниці від дня народження Кобзаря у Києві відкривають пам'ятник Тарасу Шевченку;

1964 рік — боксер Кассіус Клей приймає іслам і стає Мухаммедом Алі;

1970 рік — в Англії виходить сингл "The Beatles" "Let It Be";

1991 рік — засновують Національний олімпійський комітет України;

1992 рік — починається розіграш першого Чемпіонату з футболу незалежної України;

2003 рік — Верховна Рада України ухвалює Закон "Про Державний гімн України";

2002 рік — Енія отримує нагороду World Music Awards як найуспішніша виконавиця у світі.

Народні прикмети та традиції 6 березня

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який день: під деревами вже розтанув сніг, значить скоро прийде тепло;

течуть струмки — буде рання посівна.

Що не можна робити 6 березня