Какой завтра праздник – 5 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела

В этот день в мире отмечаются День эрудита, Всемирный день "Нутеллы", День украшения планов, День крушения, Международный день коктейля "Песко сауэр".

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День метеоролога, День "Отведите ребенка в библиотеку", День бабочки "Данаида монарх", День душа с другом, День шоколадного фондя, День мороженого на завтрак,

в Индии — День богини мудрости и искусства Сарасвати,

во Франции — Фестиваль фиалок в Тулузе,

в Беларуси — День риелтора

Какой религиозный праздник 5 февраля

Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела. В народе день называли "Агафий полухлебник".

Кто празднует именины

Агата,

Климент,

Агатангел,

Евдокия,

Феоктист

Этот день в истории

1977 — арестованы лидеры Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихий.

1979 — Аргентина открыла антарктическую научно-исследовательскую станцию Бельграно II.

1982 — из-за польских событий правительство Великобритании ввело экономические санкции против СССР.

1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг.

1989 — начал вещание всеевропейский канал Eurosport.

1991 — столица Киргизии, 65 лет имя Фрунзе, переименована в Бишкек.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией.

1998 — в Симферополе взрывом смертельно ранен заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев.

1999 — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона. Боксер отсидел всего 3,5 месяца.

2000 — петербургский ОМОН совершил массовое убийство 56-60 мирных жителей в Чечне.

Народные приметы и традиции

Если на полях лежит много снега, летом будет богатый урожай хлеба.

Морозный и солнечный день 5 февраля обещает жаркий август.

Солнышко светит ярко до вечера — до ранней и погожой весны.

Белки скачут по деревьям — будет в ближайшее время оттепель.

Что нельзя делать 5 февраля