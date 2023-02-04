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Какой праздник отмечают 5 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

4 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 5 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День эрудита, Всемирный день "Нутеллы", День украшения планов, День крушения, Международный день коктейля "Песко сауэр".

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День метеоролога, День "Отведите ребенка в библиотеку", День бабочки "Данаида монарх", День душа с другом, День шоколадного фондя, День мороженого на завтрак,
  • в Индии — День богини мудрости и искусства Сарасвати,
  • во Франции — Фестиваль фиалок в Тулузе,
  • в Беларуси — День риелтора

Какой религиозный праздник 5 февраля

Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела. В народе день называли "Агафий полухлебник".

Кто празднует именины

  • Агата,
  • Климент,
  • Агатангел,
  • Евдокия,
  • Феоктист

Этот день в истории

  • 1977 — арестованы лидеры Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихий.
  • 1979 — Аргентина открыла антарктическую научно-исследовательскую станцию Бельграно II.
  • 1982 — из-за польских событий правительство Великобритании ввело экономические санкции против СССР.
  • 1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг.
  • 1989 — начал вещание всеевропейский канал Eurosport.
  • 1991 — столица Киргизии, 65 лет имя Фрунзе, переименована в Бишкек.
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией.
  • 1998 — в Симферополе взрывом смертельно ранен заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев.
  • 1999 — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона. Боксер отсидел всего 3,5 месяца.
  • 2000 — петербургский ОМОН совершил массовое убийство 56-60 мирных жителей в Чечне.

Народные приметы и традиции

  • Если на полях лежит много снега, летом будет богатый урожай хлеба.
  • Морозный и солнечный день 5 февраля обещает жаркий август.
  • Солнышко светит ярко до вечера — до ранней и погожой весны.
  • Белки скачут по деревьям — будет в ближайшее время оттепель.

Что нельзя делать 5 февраля

  • Не стоит жадничать и отказывать в помощи.
  • Нельзя танцевать и веселиться в этот день.
  • Лучше в этот день не покидать дом неубранным.




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