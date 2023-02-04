Какой завтра праздник – 5 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 5 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
4 февраля 2023 19:00
Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела
В этот день в мире отмечаются День эрудита, Всемирный день "Нутеллы", День украшения планов, День крушения, Международный день коктейля "Песко сауэр".
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День метеоролога, День "Отведите ребенка в библиотеку", День бабочки "Данаида монарх", День душа с другом, День шоколадного фондя, День мороженого на завтрак,
- в Индии — День богини мудрости и искусства Сарасвати,
- во Франции — Фестиваль фиалок в Тулузе,
- в Беларуси — День риелтора
Какой религиозный праздник 5 февраля
Православная церковь 5 февраля чтит память святых Климента Анкирского и Агафангела. В народе день называли "Агафий полухлебник".
Кто празднует именины
- Агата,
- Климент,
- Агатангел,
- Евдокия,
- Феоктист
Этот день в истории
- 1977 — арестованы лидеры Украинской Хельсинкской группы Николай Руденко и Олекса Тихий.
- 1979 — Аргентина открыла антарктическую научно-исследовательскую станцию Бельграно II.
- 1982 — из-за польских событий правительство Великобритании ввело экономические санкции против СССР.
- 1986 — в СССР приняты постановления о создании кооперативов в сфере потребления, общественного питания и услуг.
- 1989 — начал вещание всеевропейский канал Eurosport.
- 1991 — столица Киргизии, 65 лет имя Фрунзе, переименована в Бишкек.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Норвегией.
- 1998 — в Симферополе взрывом смертельно ранен заместитель председателя Совета министров Крыма Александр Сафонцев.
- 1999 — Майк Тайсон, бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов, получил год тюрьмы за избиение двух человек, машина которых столкнулась с автомобилем Тайсона. Боксер отсидел всего 3,5 месяца.
- 2000 — петербургский ОМОН совершил массовое убийство 56-60 мирных жителей в Чечне.
Народные приметы и традиции
- Если на полях лежит много снега, летом будет богатый урожай хлеба.
- Морозный и солнечный день 5 февраля обещает жаркий август.
- Солнышко светит ярко до вечера — до ранней и погожой весны.
- Белки скачут по деревьям — будет в ближайшее время оттепель.
Что нельзя делать 5 февраля
- Не стоит жадничать и отказывать в помощи.
- Нельзя танцевать и веселиться в этот день.
- Лучше в этот день не покидать дом неубранным.
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