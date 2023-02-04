Яке завтра свято - 5 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять святих Климента Анкірського і Агафангела

У цей день у світі відзначаються День ерудита, Всесвітній день "Нутелли", День прикрашання планів на майбутнє, День катастрофи, Міжнародний день коктейлю "Піско сауер".

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День метеоролога, День "Відведіть дитину в бібліотеку", День метелика "Данаїда монарх", День душа з одним, День шоколадного фондю, День морозива на сніданок,

в Індії — День богині мудрості і мистецтва Сарасваті,

у Франції — Фестиваль фіалок в Тулузі,

в Білорусі — День рієлтора

Яке релігійне свято 5 лютого

Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять святих Климента Анкірського і Агафангела. У народі день назвали "Агафій полухлебник".

Хто святкує іменини

Агата,

Климент,

Агатангел,

Євдокія,

Феоктист

Цей день в історії

1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.

1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.

1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.

1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.

1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.

1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім'я Фрунзе, перейменована в Бішкек.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.

1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.

1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.

2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.

Народні прикмети та традиції

Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.

Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.

Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.

Білки скачуть по деревах — буде найближчим часом відлига.

Що не можна робити 5 лютого