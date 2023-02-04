Яке завтра свято - 5 лютого - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 5 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
4 лютого 2023 19:00
Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять святих Климента Анкірського і Агафангела
У цей день у світі відзначаються День ерудита, Всесвітній день "Нутелли", День прикрашання планів на майбутнє, День катастрофи, Міжнародний день коктейлю "Піско сауер".
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День метеоролога, День "Відведіть дитину в бібліотеку", День метелика "Данаїда монарх", День душа з одним, День шоколадного фондю, День морозива на сніданок,
- в Індії — День богині мудрості і мистецтва Сарасваті,
- у Франції — Фестиваль фіалок в Тулузі,
- в Білорусі — День рієлтора
Яке релігійне свято 5 лютого
Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять святих Климента Анкірського і Агафангела. У народі день назвали "Агафій полухлебник".
Хто святкує іменини
- Агата,
- Климент,
- Агатангел,
- Євдокія,
- Феоктист
Цей день в історії
- 1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.
- 1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.
- 1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.
- 1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.
- 1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.
- 1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім'я Фрунзе, перейменована в Бішкек.
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.
- 1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.
- 1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.
- 2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.
Народні прикмети та традиції
- Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.
- Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.
- Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.
- Білки скачуть по деревах — буде найближчим часом відлига.
Що не можна робити 5 лютого
- Не варто скупитися і відмовляти у допомозі.
- Не можна танцювати та веселитися в цей день.
- Краще у цей день не залишати будинок неприбраним.
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