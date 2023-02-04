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Яке свято відзначають 5 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

4 лютого 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 5 лютого - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять святих Климента Анкірського і Агафангела
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У цей день у світі відзначаються День ерудита, Всесвітній день "Нутелли", День прикрашання планів на майбутнє, День катастрофи, Міжнародний день коктейлю "Піско сауер".

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День метеоролога, День "Відведіть дитину в бібліотеку", День метелика "Данаїда монарх", День душа з одним, День шоколадного фондю, День морозива на сніданок,
  • в Індії — День богині мудрості і мистецтва Сарасваті,
  • у Франції — Фестиваль фіалок в Тулузі,
  • в Білорусі — День рієлтора

Яке релігійне свято 5 лютого

Православна церква 5 лютого вшановує пам'ять святих Климента Анкірського і Агафангела. У народі день назвали "Агафій полухлебник".

Хто святкує іменини

  • Агата,
  • Климент,
  • Агатангел,
  • Євдокія,
  • Феоктист

Цей день в історії

  • 1977 — заарештовані лідери Української Гельсінської групи Микола Руденко й Олекса Тихий.
  • 1979 — Аргентина відкрила антарктичну науково-дослідну станцію Бельграно II.
  • 1982 — через польські події уряд Великої Британії запровадив економічні санкції проти СРСР.
  • 1986 — в СРСР прийнято постанови про створення кооперативів у сфері споживання, громадського харчування та послуг.
  • 1989 — почав мовлення всеєвропейський канал Eurosport.
  • 1991 — столиця Киргизії, що 65 років мала ім'я Фрунзе, перейменована в Бішкек.
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Норвегією.
  • 1998 — у Сімферополі вибухом смертельно поранений заступник голови Ради міністрів Криму Олександр Сафонцев.
  • 1999 — Майк Тайсон, колишній чемпіон світу з боксу серед професіоналів, одержав рік тюрми за побиття двох людей, машина котрих зіткнулася з автомобілем Тайсона. Боксер відсидів лише 3,5 місяці.
  • 2000 — петербурзький ОМОН вчинив масове вбивство 56-60 мирних жителів у Чечні.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо на полях лежить багато снігу, буде влітку багатий урожай хліба.
  • Морозний та сонячний день 5 лютого обіцяє спекотний серпень.
  • Сонечко світить яскраво до вечора — до ранньої та погожої весни.
  • Білки скачуть по деревах — буде найближчим часом відлига.

Що не можна робити 5 лютого

  • Не варто скупитися і відмовляти у допомозі.
  • Не можна танцювати та веселитися в цей день.
  • Краще у цей день не залишати будинок неприбраним.



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