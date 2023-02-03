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Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

3 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 4 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День рождения резиновых галош, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, Международный день человеческого братства, День неандертальца.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День Розы Паркс, День конопли, День благодарения почтальона, День создания вакуума, День работы в голом виде, День домашнего супа, День "Подарите детям улыбку", День жевательной резинки, День красной одежды, День фаршированных грибов,
  • в Латвии — День каши,
  • в Таиланде — Праздник цветов.

Какой религиозный праздник 4 февраля

Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея, который был не только апостолом от 70, но еще и епископом. Тимофеевские морозы считались одними из самых сильных. А еще день называли Полузимником — именно сегодня наступала половина зимы.

Кто празднует именины

  • Анастасия,
  • Гаврила,
  • Георгий,
  • Ефим,
  • Иван

Этот день в истории

  • 1708 — кантата № 71 (Выборная кантата) стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха
  • 1824 — Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первые резиновые галоши.
  • 1861 — Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки
  • 1906 — департамент полиции Нью-Йорка принял решение использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников
  • 1943 — в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера Доброго человека из Сезуана Бертольда Брехта
  • 1944 — в Париже состоялась премьера Антигоны Жана Ануя
  • 1945 — в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция
  • 1971 — объявлено о банкротстве британской компании Роллс-ройс
  • 1974 — после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово
  • 1998 — в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом
  • 2005 — Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины
  • 2009 — Атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французский Le Triomphant (обе с ОМП на борту) столкнулись на глубине в Атлантике

Народные приметы и традиции

  • тимофеевский мороз ползимы с собой забрал
  • если в морозный день запотели стекла — к потеплению
  • если на стекле появились морозные узоры — к длинным холодам
  • глянуло солнце на Тимофея - будет ранняя весна

Что нельзя делать 4 февраля

  • не следует выходить из дома с непокрытой головой
  • вообще в этот день не стоит уходить далеко от дома
  • нельзя смотреть в зеркало мимоходом
  • не рекомендуется выносить мусор




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