Какой завтра праздник – 4 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 4 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День рождения резиновых галош, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, Международный день человеческого братства, День неандертальца.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
-
Судья из Колумбии вынес приговор с помощью чат-бота
-
Польша планирует сократить импорт российской нефти более чем вдвое
-
США объявили о пакете военной помощи Украине на 2,2 млрд долларов: что в него войдет
-
Расслабленная и романтичная: Одесса глазами фотографа Новини.LIVE
-
Когда будут выключать свет в Харькове. Новый график почасовых отключений электричества
-
Мистическая Костлявая Луна: какие неприятности принесет полнолуние в феврале 2023
-
Одноклубник Мудрика может перейти в "Манчестер Сити": на трансфере настаивает Пеп Гвардиола
-
Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи
-
России не удастся сломать украинцев и европейцев, — Зеленский
-
Полиция Харьковщины призывает не поддаваться провокациям россиян
Что празднуют в мире
- В США — День Розы Паркс, День конопли, День благодарения почтальона, День создания вакуума, День работы в голом виде, День домашнего супа, День "Подарите детям улыбку", День жевательной резинки, День красной одежды, День фаршированных грибов,
- в Латвии — День каши,
- в Таиланде — Праздник цветов.
Какой религиозный праздник 4 февраля
Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея, который был не только апостолом от 70, но еще и епископом. Тимофеевские морозы считались одними из самых сильных. А еще день называли Полузимником — именно сегодня наступала половина зимы.
Кто празднует именины
- Анастасия,
- Гаврила,
- Георгий,
- Ефим,
- Иван
Этот день в истории
- 1708 — кантата № 71 (Выборная кантата) стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха
- 1824 — Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первые резиновые галоши.
- 1861 — Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки
- 1906 — департамент полиции Нью-Йорка принял решение использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников
- 1943 — в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера Доброго человека из Сезуана Бертольда Брехта
- 1944 — в Париже состоялась премьера Антигоны Жана Ануя
- 1945 — в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция
- 1971 — объявлено о банкротстве британской компании Роллс-ройс
- 1974 — после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово
- 1998 — в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом
- 2005 — Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины
- 2009 — Атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французский Le Triomphant (обе с ОМП на борту) столкнулись на глубине в Атлантике
Народные приметы и традиции
- тимофеевский мороз ползимы с собой забрал
- если в морозный день запотели стекла — к потеплению
- если на стекле появились морозные узоры — к длинным холодам
- глянуло солнце на Тимофея - будет ранняя весна
Что нельзя делать 4 февраля
- не следует выходить из дома с непокрытой головой
- вообще в этот день не стоит уходить далеко от дома
- нельзя смотреть в зеркало мимоходом
- не рекомендуется выносить мусор