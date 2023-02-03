Какой завтра праздник – 4 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея

В этот день в мире отмечаются День рождения резиновых галош, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями, Международный день человеческого братства, День неандертальца.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День Розы Паркс, День конопли, День благодарения почтальона, День создания вакуума, День работы в голом виде, День домашнего супа, День "Подарите детям улыбку", День жевательной резинки, День красной одежды, День фаршированных грибов,

в Латвии — День каши,

в Таиланде — Праздник цветов.

Какой религиозный праздник 4 февраля

Православная церковь 4 февраля чтит память святого Тимофея, который был не только апостолом от 70, но еще и епископом. Тимофеевские морозы считались одними из самых сильных. А еще день называли Полузимником — именно сегодня наступала половина зимы.

Кто празднует именины

Анастасия,

Гаврила,

Георгий,

Ефим,

Иван

Этот день в истории

1708 — кантата № 71 (Выборная кантата) стала первым напечатанным произведением Иоганна Себастьяна Баха

1824 — Изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике первые резиновые галоши.

1861 — Гражданская война в США: образованы Конфедеративные Штаты Америки

1906 — департамент полиции Нью-Йорка принял решение использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников

1943 — в Цюрихе (Швейцария) состоялась премьера Доброго человека из Сезуана Бертольда Брехта

1944 — в Париже состоялась премьера Антигоны Жана Ануя

1945 — в Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция

1971 — объявлено о банкротстве британской компании Роллс-ройс

1974 — после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США написал первое слово

1998 — в лицо Билла Гейтса в Брюсселе попали тортом

2005 — Верховная Рада Украины утвердила Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины

2009 — Атомные субмарины HMS Vanguard британского ВМФ и французский Le Triomphant (обе с ОМП на борту) столкнулись на глубине в Атлантике

Народные приметы и традиции

тимофеевский мороз ползимы с собой забрал

если в морозный день запотели стекла — к потеплению

если на стекле появились морозные узоры — к длинным холодам

глянуло солнце на Тимофея - будет ранняя весна

Что нельзя делать 4 февраля