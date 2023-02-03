Яке завтра свято - 4 лютого - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 4 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
У цей день у світі відзначаються День народження гумових калош, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, Міжнародний день людського братства, День неандертальця.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День Троянди Паркс, День конопель, День подяки листоноші, День створення вакууму, День роботи в голому вигляді, День домашнього супу, День "Подаруйте дітям посмішку", День жувальної гумки, День червоного одягу, День фаршированих грибів,
- в Латвії — День каші,
- в Таїланді — Свято квітів
Яке релігійне свято 4 лютого
Православна церква 4 лютого вшановує пам'ять святого Тимофія, який був не тільки апостолом від 70, але ще і єпископом. Тимофіївські морози вважалися одними з найсильніших. А ще день називали Напівзимником — саме сьогодні наступала половина зими.
Хто святкує іменини
- Анастасія,
- Гаврило,
- Георгій,
- Юхим,
- Іван
Цей день в історії
- 1708 — кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха
- 1824 — Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші
- 1861 — Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки
- 1906 — департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців
- 1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта
- 1944 — у Парижі відбулася прем'єра Антигони Жана Ануя
- 1945 — у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція
- 1971 — оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс
- 1974 — після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово
- 1998 — в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом
- 2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України
- 2009 — Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці
Народні прикмети та традиції
- тимофіївський мороз пів зими з собою забрав
- якщо у морозний день запітніло скло — до потепління
- якщо на склі з'явилися морозні візерунки — до довгих холодів
- визирнуло сонце на Тимофія — буде рання весна
Що не можна робити 4 лютого
- не слід виходити з дому з непокритою головою
- загалом у цей день не варто йти далеко від дому
- не можна дивитися в дзеркало мимохідь
- не рекомендується виносити сміття