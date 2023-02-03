Яке завтра свято - 4 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 4 лютого вшановує пам'ять святого Тимофія

У цей день у світі відзначаються День народження гумових калош, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, Міжнародний день людського братства, День неандертальця.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День Троянди Паркс, День конопель, День подяки листоноші, День створення вакууму, День роботи в голому вигляді, День домашнього супу, День "Подаруйте дітям посмішку", День жувальної гумки, День червоного одягу, День фаршированих грибів,

в Латвії — День каші,

в Таїланді — Свято квітів

Яке релігійне свято 4 лютого

Православна церква 4 лютого вшановує пам'ять святого Тимофія, який був не тільки апостолом від 70, але ще і єпископом. Тимофіївські морози вважалися одними з найсильніших. А ще день називали Напівзимником — саме сьогодні наступала половина зими.

Хто святкує іменини

Анастасія,

Гаврило,

Георгій,

Юхим,

Іван

Цей день в історії

1708 — кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха

1824 — Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші

1861 — Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки

1906 — департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців

1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта

1944 — у Парижі відбулася прем'єра Антигони Жана Ануя

1945 — у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція

1971 — оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс

1974 — після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово

1998 — в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом

2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України

2009 — Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці

Народні прикмети та традиції

тимофіївський мороз пів зими з собою забрав

якщо у морозний день запітніло скло — до потепління

якщо на склі з'явилися морозні візерунки — до довгих холодів

визирнуло сонце на Тимофія — буде рання весна

Що не можна робити 4 лютого