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Яке свято відзначають 4 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

3 лютого 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 4 лютого - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 4 лютого вшановує пам'ять святого Тимофія
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У цей день у світі відзначаються День народження гумових калош, Всесвітній день боротьби з раковими захворюваннями, Міжнародний день людського братства, День неандертальця.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День Троянди Паркс, День конопель, День подяки листоноші, День створення вакууму, День роботи в голому вигляді, День домашнього супу, День "Подаруйте дітям посмішку", День жувальної гумки, День червоного одягу, День фаршированих грибів,
  • в Латвії — День каші,
  • в Таїланді — Свято квітів

Яке релігійне свято 4 лютого

Православна церква 4 лютого вшановує пам'ять святого Тимофія, який був не тільки апостолом від 70, але ще і єпископом. Тимофіївські морози вважалися одними з найсильніших. А ще день називали Напівзимником — саме сьогодні наступала половина зими. 

Хто святкує іменини

  • Анастасія,
  • Гаврило,
  • Георгій,
  • Юхим,
  • Іван

Цей день в історії

  • 1708 — кантата № 71 (Виборна кантата) стала першим надрукованим твором Йоганна Себастьяна Баха
  • 1824 — Винахідник та бізнесмен Гудрич представляє публіці перший гумові калоші
  • 1861 — Громадянська війна у США: утворені Конфедеративні Штати Америки
  • 1906 — департамент поліції Нью-Йорку ухвалив використати відбитки пальців для ідентифікації злочинців
  • 1943 — у Цюриху (Швейцарія) відбулася прем'єра Доброї людини із Сезуана Бертольда Брехта
  • 1944 — у Парижі відбулася прем'єра Антигони Жана Ануя
  • 1945 — у Лівадійському палаці відкрилася Кримська (Ялтинська) конференція
  • 1971 — оголошено про банкрутство британської компанії Роллс-ройс
  • 1974 — після двох років дресування шимпанзе Нім Чимські у США написав перше слово
  • 1998 — в обличчя Білла Гейтса у Брюсселі потрапили тортом
  • 2005 — Верховна Рада України затвердила Юлію Тимошенко на посаді прем'єр-міністра України
  • 2009 — Атомні субмарини HMS Vanguard британського ВМФ та французький Le Triomphant (обидві з ЗМП на борту) зіткнулися на глибині в Атлантиці

Народні прикмети та традиції

  • тимофіївський мороз пів зими з собою забрав
  • якщо у морозний день запітніло скло — до потепління
  • якщо на склі з'явилися морозні візерунки — до довгих холодів
  • визирнуло сонце на Тимофія — буде рання весна

Що не можна робити 4 лютого

  • не слід виходити з дому з непокритою головою
  • загалом у цей день не варто йти далеко від дому
  • не можна дивитися в дзеркало мимохідь
  • не рекомендується виносити сміття



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