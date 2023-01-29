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Какой праздник отмечают 30 января: приметы, традиции и запреты в этот день

29 января 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 30 января – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 30 января чтит память святого Антония Дымского
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Международный день без Интернета, Школьный день ненасилия и мира, Всемирный день помощи больным проказой.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Празднующие в мире

  • в США — День Фреда Коремаца, День бессмысленных сообщений на автоответчики, День "Спойте йодлем для ваших соседей", День круассана, День побега от стресса,
  • в Беларуси — День белорусской науки,
  • в Нидерландах — День памяти жертв Холокоста.

Какой религиозный праздник 30 января

Православная церковь 30 января чтит память святого Антония Дымского. Этот день в народе назвали "Антонина — половина", "Перезимник", "Перезимье". Главная пословица по сей день — половина зимы позади, а впереди весна.

Кто празднует именины

  • Антон,
  • Антоний,
  • Егор,
  • Юрий.

Этот день в истории

  • 1931 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина "Огни большого города".
  • 1932 — в Финляндии введен в действие "сухой закон".
  • 1933 — канцлером Германии стал Адольф Гитлер.
  • 1934 — в Мордовии стратостат "Осоавиахим-1" впервые в мире достиг высоты 20600 м. При спуске потерпел крушение и все три члена экипажа погибли.
  • 1941 — британская 8-я армия победила силы Италии и заняла город Дерна в Египте.
  • 1992 — в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).
  • 1998 — создан Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ.
  • 2004 — создана первая статья Википедии на украинском языке — Атом.
  • 2007 — вышла в продажу операционная система Windows Vista.
  • 2015 — пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН.

Народные приметы и традиции

  • В этот день обещают сильные морозы.
  • Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.
  • Солнце только в полдень появилось — будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 30 января

  • Запрещено готовить и употреблять в пищу бобовые: горох, чечевицу, фасоль. В противном случае можно заработать заболевание желудочно-кишечного тракта.
  • Чтобы не взорвать здоровье в целом, не рекомендуется сильно напрягаться: поднимать тяжелое, изнурительно тренироваться, долго бодрствовать.
  • Не следует в этот день вышивать, шить, вязать и вообще прикасаться к острым предметам, если только это не столовые ножи.







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