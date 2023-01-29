Какой завтра праздник – 30 января – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 30 января чтит память святого Антония Дымского

В этот день в мире отмечаются Международный день без Интернета, Школьный день ненасилия и мира, Всемирный день помощи больным проказой.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Празднующие в мире

в США — День Фреда Коремаца, День бессмысленных сообщений на автоответчики, День "Спойте йодлем для ваших соседей", День круассана, День побега от стресса,

в Беларуси — День белорусской науки,

в Нидерландах — День памяти жертв Холокоста.

Какой религиозный праздник 30 января

Православная церковь 30 января чтит память святого Антония Дымского. Этот день в народе назвали "Антонина — половина", "Перезимник", "Перезимье". Главная пословица по сей день — половина зимы позади, а впереди весна.

Кто празднует именины

Антон,

Антоний,

Егор,

Юрий.

Этот день в истории

1931 — в Лос-Анджелесе состоялась премьера немого кинофильма Чарли Чаплина "Огни большого города".

1932 — в Финляндии введен в действие "сухой закон".

1933 — канцлером Германии стал Адольф Гитлер.

1934 — в Мордовии стратостат "Осоавиахим-1" впервые в мире достиг высоты 20600 м. При спуске потерпел крушение и все три члена экипажа погибли.

1941 — британская 8-я армия победила силы Италии и заняла город Дерна в Египте.

1992 — в Хельсинки Украина присоединилась к членству Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ).

1998 — создан Комитет руководителей органов по работе с личным составом министерств обороны стран-участниц СНГ.

2004 — создана первая статья Википедии на украинском языке — Атом.

2007 — вышла в продажу операционная система Windows Vista.

2015 — пожар в Фундаментальной библиотеке ИНИОН.

Народные приметы и традиции

В этот день обещают сильные морозы.

Оттепель предвещает раннюю весну и хороший улов рыбы.

Солнце только в полдень появилось — будет ранняя весна, а вот если снег идет, то весна будет поздней.

Что нельзя делать 30 января