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Яке свято відзначають 30 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня

29 січня 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 30 січня - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 30 січня вшановує пам'ять святого Антонія Димського
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день без Інтернету, Шкільний день ненасильства і миру, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • в США — День Фреда Коремацу, День безглуздих повідомлень на автовідповідачі, День "Заспівайте йодлем для ваших сусідів", День круасана, День втечі від стресу,
  • в Білорусі — День білоруської науки,
  • в Нідерландах — День пам'яті жертв Голокосту.

Яке релігійне свято 30 січня

Православна церква 30 січня вшановує пам'ять святого Антонія Димського. Цей день в народі назвали "Антоніна — половина", "Перезимник", "Перезим'я". Головне прислів'я до цього дня — половина зими позаду, а попереду весна.

Хто святкує іменини

  • Антон,
  • Антоній,
  • Єгор,
  • Юрій.

Цей день в історії

  • 1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".
  • 1932 — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон".
  • 1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер.
  • 1934 — у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" вперше у світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи й всі три члени екіпажу загинули.
  • 1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті.
  • 1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).
  • 1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД.
  • 2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом.
  • 2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.
  • 2015 — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

Народні прикмети та традиції

  • Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.
  • Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
  • Сонце тільки опівдні з'явилося — буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.

Що не можна робити 30 січня

  • Заборонено готувати та вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю. В іншому випадку можна заробити захворювання шлунково-кишкового тракту.
  • Щоб не підірвати здоров'я в цілому, не рекомендується сильно напружуватися: підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.
  • Не варто у цей день вишивати, шити, в'язати й взагалі торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.

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