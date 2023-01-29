Яке завтра свято - 30 січня - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 30 січня: прикмети, традиції та заборони цього дня
У цей день у світі відзначаються Міжнародний день без Інтернету, Шкільний день ненасильства і миру, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- в США — День Фреда Коремацу, День безглуздих повідомлень на автовідповідачі, День "Заспівайте йодлем для ваших сусідів", День круасана, День втечі від стресу,
- в Білорусі — День білоруської науки,
- в Нідерландах — День пам'яті жертв Голокосту.
Яке релігійне свято 30 січня
Православна церква 30 січня вшановує пам'ять святого Антонія Димського. Цей день в народі назвали "Антоніна — половина", "Перезимник", "Перезим'я". Головне прислів'я до цього дня — половина зими позаду, а попереду весна.
Хто святкує іменини
- Антон,
- Антоній,
- Єгор,
- Юрій.
Цей день в історії
- 1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".
- 1932 — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон".
- 1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер.
- 1934 — у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" вперше у світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи й всі три члени екіпажу загинули.
- 1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті.
- 1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).
- 1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД.
- 2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом.
- 2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.
- 2015 — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.
Народні прикмети та традиції
- Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.
- Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
- Сонце тільки опівдні з'явилося — буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.
Що не можна робити 30 січня
- Заборонено готувати та вживати в їжу бобові: горох, сочевицю, квасолю. В іншому випадку можна заробити захворювання шлунково-кишкового тракту.
- Щоб не підірвати здоров'я в цілому, не рекомендується сильно напружуватися: підіймати важке, виснажливо тренуватися, довго не спати.
- Не варто у цей день вишивати, шити, в'язати й взагалі торкатися до гострих предметів, якщо тільки це не столові ножі.
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