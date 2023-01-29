Яке завтра свято - 30 січня - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 30 січня вшановує пам'ять святого Антонія Димського

У цей день у світі відзначаються Міжнародний день без Інтернету, Шкільний день ненасильства і миру, Всесвітній день допомоги хворим на проказу.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

в США — День Фреда Коремацу, День безглуздих повідомлень на автовідповідачі, День "Заспівайте йодлем для ваших сусідів", День круасана, День втечі від стресу,

в Білорусі — День білоруської науки,

в Нідерландах — День пам'яті жертв Голокосту.

Яке релігійне свято 30 січня

Православна церква 30 січня вшановує пам'ять святого Антонія Димського. Цей день в народі назвали "Антоніна — половина", "Перезимник", "Перезим'я". Головне прислів'я до цього дня — половина зими позаду, а попереду весна.

Хто святкує іменини

Антон,

Антоній,

Єгор,

Юрій.

Цей день в історії

1931 — у Лос-Анджелесі відбулась прем'єра німого кінофільму Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".

1932 — у Фінляндії запроваджено в дію "сухий закон".

1933 — канцлером Німеччини став Адольф Гітлер.

1934 — у Мордовії стратостат "Осоавіахім-1" вперше у світі досяг висоти 20600 м. При спуску зазнав катастрофи й всі три члени екіпажу загинули.

1941 — британська 8-ма армія перемогла сили Італії та зайняла місто Дерна в Єгипті.

1992 — у Гельсінкі Україна приєдналася до членства Наради з безпеки та співробітництва в Європі (НБСЄ).

1998 — створено Комітет керівників органів по роботі з особовим складом міністерств оборони країн-учасниць СНД.

2004 — створено першу статтю Вікіпедії українською мовою — Атом.

2007 — вийшла в продаж операційна система Windows Vista.

2015 — пожежа у Фундаментальній бібліотеці ІНІОН.

Народні прикмети та традиції

Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.

Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.

Сонце тільки опівдні з'явилося — буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна буде пізньою.

Що не можна робити 30 січня