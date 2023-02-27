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Какой праздник отмечают 28 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

27 февраля 2023 22:29
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
28 февраля – какой завтра праздник – приметы, традиции и запреты
28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Завтра, 28 февраля, в Украине отмечают день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ. Верующие чтят память апостола от семидесяти Онисима. До Нового года осталось 305 дней.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • Всемирный день портных (отмечается годовщина рождения Уильяма Элиаса Хоу, гражданина Америки и изобретателя швейной машины)
  • Всемирный день стерилизации домашних животных (дата на 2023 год. Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля)
  • День Андалусии в Испании (отмечается жителями Андалусии в честь референдума 1980 года, по результатам которого Андалусия получила статус автономного сообщества)
  • День Калевалы в Финляндии (праздник в честь финского и карельского национального поэтического эпоса "Калевала")
  • День учителя (арабские государства)
  • День зубной феи
  • День памяти о мире на Тайване (Peace Memorial Day — в честь памяти всем людям, убитым гоминьдановскими вооруженными силами 27 февраля 1947 года)
  • День публично спящего или День сна в публичном месте (иногда не стоит стесняться и просто отдохнуть)
  • День флориста или День цветочного дизайна (это официальный праздник в США — губернатор Массачусетса Уильям Ф. Уэлд провозгласил этот день в 1995 году — повод для признания таланта и вклада флористов)
  • Национальный день науки в Индии
  • Национальный день хачапури в США
  • Национальный день шоколадного суфле в США
  • Всемирный день без Facebook (организованный пользователями Facebook для информирования администрации социальной сети о кибер-зависимости и вторжении в личную жизнь)

Религиозный праздник 28 февраля

28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима. Он один из так называемых апостолов от семидесяти — последователей Христа, которых Иисус избрал учениками в последний год своей земной жизни.

Кто празднует именины

  • Онисим,
  • Иван,
  • Пафнутий,
  • Евсевий,
  • Семен

Этот день в истории

  • 202 год до н. э. — Лю Бан сходит на китайский престол как первый император династии Хань;
  • 1066 год — открывается Вестминстерское аббатство;
  • 1638 — после того, как английский архиепископ Лод 1637 попытался ввести англиканское богослужение в Королевстве Шотландия, шотландские пресвитериане заключили Национальный ковенант (общественное соглашение), в котором поклялись защищать кальвинистскую веру всеми;
  • 1654 — польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;
  • 1700 год — Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;
  • 1835 год - этим днем датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута;
  • 1854 год — основана Республиканская партия США;
  • 1922 год — Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;
  • 1933 — после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ "О защите республики", которым отменялись все основные гражданские свободы. В знак протеста против нацизма страну оставил драматург Бертольд Брехт;
  • 1935 год — в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовляют первый образец нейлона;
  • 1955 год — происходит торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин;
  • 1971 — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;
  • 1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;
  • 1986 год — в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме;
  • 1988 год — в Сумгаити (Азербайджан) совершают погром армянского населения;
  • 2000 год — Ирак и Сирия возобновляют дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне;
  • 2013 год — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;
  • 2015 год — Макарий (Малетич), избранный местоблюстелем предстоятельской кафедры УАПЦ;
  • 2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Народные приметы и традиции

  • смотрели, какой сегодня день: если полнолуние, то придет похолодание;
  • закат красный — ждите вьюгу;
  • погода 28 февраля указывает, каким будет сентябрь;
  • лают в лесу лисы, значит будет снегопад;
  • много воды на дорогах, потому что снег растаял, будет хороший сенокос;
  • на небе много звезд — родится много здоровых ягнят.

Что нельзя делать 28 февраля

  • Церковь запрещает ругаться, злословить, оскорблять других.
  • Не стоит строить планы на будущее, потому что они не осуществятся.

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