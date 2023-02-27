28 февраля – какой завтра праздник – приметы, традиции и запреты

28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима

Завтра, 28 февраля, в Украине отмечают день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ. Верующие чтят память апостола от семидесяти Онисима. До Нового года осталось 305 дней.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

Всемирный день портных (отмечается годовщина рождения Уильяма Элиаса Хоу, гражданина Америки и изобретателя швейной машины)

Всемирный день стерилизации домашних животных (дата на 2023 год. Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля)

День Андалусии в Испании (отмечается жителями Андалусии в честь референдума 1980 года, по результатам которого Андалусия получила статус автономного сообщества)

День Калевалы в Финляндии (праздник в честь финского и карельского национального поэтического эпоса "Калевала")

День учителя (арабские государства)

День зубной феи

День памяти о мире на Тайване (Peace Memorial Day — в честь памяти всем людям, убитым гоминьдановскими вооруженными силами 27 февраля 1947 года)

День публично спящего или День сна в публичном месте (иногда не стоит стесняться и просто отдохнуть)

День флориста или День цветочного дизайна (это официальный праздник в США — губернатор Массачусетса Уильям Ф. Уэлд провозгласил этот день в 1995 году — повод для признания таланта и вклада флористов)

Национальный день науки в Индии

Национальный день хачапури в США

Национальный день шоколадного суфле в США

Всемирный день без Facebook (организованный пользователями Facebook для информирования администрации социальной сети о кибер-зависимости и вторжении в личную жизнь)

Религиозный праздник 28 февраля

28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима. Он один из так называемых апостолов от семидесяти — последователей Христа, которых Иисус избрал учениками в последний год своей земной жизни.

Кто празднует именины

Онисим,

Иван,

Пафнутий,

Евсевий,

Семен

Этот день в истории

202 год до н. э. — Лю Бан сходит на китайский престол как первый император династии Хань;

1066 год — открывается Вестминстерское аббатство;

1638 — после того, как английский архиепископ Лод 1637 попытался ввести англиканское богослужение в Королевстве Шотландия, шотландские пресвитериане заключили Национальный ковенант (общественное соглашение), в котором поклялись защищать кальвинистскую веру всеми;

1654 — польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;

1700 год — Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;

1835 год - этим днем датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута;

1854 год — основана Республиканская партия США;

1922 год — Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;

1933 — после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ "О защите республики", которым отменялись все основные гражданские свободы. В знак протеста против нацизма страну оставил драматург Бертольд Брехт;

1935 год — в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовляют первый образец нейлона;

1955 год — происходит торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин;

1971 — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;

1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;

1986 год — в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме;

1988 год — в Сумгаити (Азербайджан) совершают погром армянского населения;

2000 год — Ирак и Сирия возобновляют дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне;

2013 год — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;

2015 год — Макарий (Малетич), избранный местоблюстелем предстоятельской кафедры УАПЦ;

2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.

Народные приметы и традиции

смотрели, какой сегодня день: если полнолуние, то придет похолодание;

закат красный — ждите вьюгу;

погода 28 февраля указывает, каким будет сентябрь;

лают в лесу лисы, значит будет снегопад;

много воды на дорогах, потому что снег растаял, будет хороший сенокос;

на небе много звезд — родится много здоровых ягнят.

Что нельзя делать 28 февраля