28 февраля – какой завтра праздник – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 28 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
Завтра, 28 февраля, в Украине отмечают день работников патрульно-постовой службы и штурманской службы авиации ВСУ. Верующие чтят память апостола от семидесяти Онисима. До Нового года осталось 305 дней.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- Всемирный день портных (отмечается годовщина рождения Уильяма Элиаса Хоу, гражданина Америки и изобретателя швейной машины)
- Всемирный день стерилизации домашних животных (дата на 2023 год. Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля)
- День Андалусии в Испании (отмечается жителями Андалусии в честь референдума 1980 года, по результатам которого Андалусия получила статус автономного сообщества)
- День Калевалы в Финляндии (праздник в честь финского и карельского национального поэтического эпоса "Калевала")
- День учителя (арабские государства)
- День зубной феи
- День памяти о мире на Тайване (Peace Memorial Day — в честь памяти всем людям, убитым гоминьдановскими вооруженными силами 27 февраля 1947 года)
- День публично спящего или День сна в публичном месте (иногда не стоит стесняться и просто отдохнуть)
- День флориста или День цветочного дизайна (это официальный праздник в США — губернатор Массачусетса Уильям Ф. Уэлд провозгласил этот день в 1995 году — повод для признания таланта и вклада флористов)
- Национальный день науки в Индии
- Национальный день хачапури в США
- Национальный день шоколадного суфле в США
- Всемирный день без Facebook (организованный пользователями Facebook для информирования администрации социальной сети о кибер-зависимости и вторжении в личную жизнь)
Религиозный праздник 28 февраля
28 февраля православные верующие чтят память святого апостола Онисима. Он один из так называемых апостолов от семидесяти — последователей Христа, которых Иисус избрал учениками в последний год своей земной жизни.
Кто празднует именины
- Онисим,
- Иван,
- Пафнутий,
- Евсевий,
- Семен
Этот день в истории
- 202 год до н. э. — Лю Бан сходит на китайский престол как первый император династии Хань;
- 1066 год — открывается Вестминстерское аббатство;
- 1638 — после того, как английский архиепископ Лод 1637 попытался ввести англиканское богослужение в Королевстве Шотландия, шотландские пресвитериане заключили Национальный ковенант (общественное соглашение), в котором поклялись защищать кальвинистскую веру всеми;
- 1654 — польский король Ян II Казимир своим универсалом призывает запорожских казаков сохранять верность Речи Посполитой;
- 1700 год — Швеция переходит на собственный календарь, действовавший до 1712 года;
- 1835 год - этим днем датирована первая версия "Калевалы" Элиаса Леннрута;
- 1854 год — основана Республиканская партия США;
- 1922 год — Великобритания в одностороннем порядке прекращает свой протекторат над Египтом, предоставив ему независимость;
- 1933 — после провокационного поджога Рейхстага, который состоялся в Берлине 27 февраля, президент Германии Гинденбург подписал указ "О защите республики", которым отменялись все основные гражданские свободы. В знак протеста против нацизма страну оставил драматург Бертольд Брехт;
- 1935 год — в исследовательском учреждении DuPont (Вилмингтон, Делавер, США) изготовляют первый образец нейлона;
- 1955 год — происходит торжественное открытие железной дороги Ханой-Пекин-Москва-Берлин;
- 1971 — в Лихтенштейне подтверждают законодательный запрет женщинам участвовать в голосовании на выборах;
- 1984 год — Майкл Джексон выигрывает почти все награды "Грэмми" — восемь, чем устанавливает своеобразный до сих пор непревзойденный рекорд;
- 1986 год — в центре Стокгольма двумя выстрелами убивают премьер-министра Швеции Улофа Пальме;
- 1988 год — в Сумгаити (Азербайджан) совершают погром армянского населения;
- 2000 год — Ирак и Сирия возобновляют дипломатические отношения, прерванные в 1980 году, когда Сирия приняла сторону Ирана в ирано-иракской войне;
- 2013 год — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римский, отрекается от престола;
- 2015 год — Макарий (Малетич), избранный местоблюстелем предстоятельской кафедры УАПЦ;
- 2022 год — Украина официально подает заявку на вступление в Европейский Союз.
Народные приметы и традиции
- смотрели, какой сегодня день: если полнолуние, то придет похолодание;
- закат красный — ждите вьюгу;
- погода 28 февраля указывает, каким будет сентябрь;
- лают в лесу лисы, значит будет снегопад;
- много воды на дорогах, потому что снег растаял, будет хороший сенокос;
- на небе много звезд — родится много здоровых ягнят.
Что нельзя делать 28 февраля
- Церковь запрещает ругаться, злословить, оскорблять других.
- Не стоит строить планы на будущее, потому что они не осуществятся.