28 лютого -- яке завтра свято -- прикмети, традиції та заборони

28 лютого православні віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима

Завтра, 28 лютого, в Україні святкують день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Онисима. До Нового року залишилось 305 днів.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

Всесвітній день кравців (відзначається річниця народження Вільяма Еліаса Хоу, громадянина Америки і винахідника швейної машини)

Всесвітній день стерилізації домашніх тварин (дата на 2023 рік. Всесвітній день кастрації домашніх тварин щорічно проводиться в останній вівторок лютого)

День Андалусії в Іспанії (відзначається жителями Андалусії на честь референдуму 1980 року, за результатами якого Андалусія отримала статус автономного співтовариства)

День Калевали в Фінляндії (свято на честь фінського і карельського національного поетичного епосу "Калевала")

День вчителя (арабські держави)

День зубної феї

День пам'яті про мир на Тайвані (Peace Memorial Day — на честь пам'яті всім людям, які були вбиті гоміньданівськими збройними силами 27 лютого 1947 року)

День публічно сплячого або День сну в публічному місці (іноді не варто соромитися і просто відпочити)

День флориста або День квіткового дизайну (це офіційне свято в США — губернатор Массачусетса Вільям Ф. Уелд проголосив цей день в 1995 році — привід для визнання таланту і вкладу флористів)

Національний день науки в Індії

Національний день хачапурі в США

Національний день шоколадного суфле в США

Світовий день без Facebook (організований користувачами Facebook для інформування адміністрації соціальної мережі про кібер-залежність і вторгнення в особисте життя)

Релігійне свято 28 лютого

28 лютого православні віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима. Він один із так званих апостолів від сімдесяти — послідовників Христа, яких Ісус обрав учнями в останній рік свого земного життя.

Хто святкує іменини

Онисим,

Іван,

Пафнутій,

Євсевій,

Семен

Цей день в історії

202 рік до н. е. — Лю Бан зходить на китайський престол як перший імператор династії Хань;

1066 рік — відкривається Вестмінстерське абатство;

1638 рік — після того, як англійський архієпископ Лод 1637 року спробував ввести англіканське богослужіння в Королівстві Шотландія, шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант (громадську угоду), в якому поклялись захищати кальвіністську віру всіма можливими засобами;

1654 рік — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;

1700 рік — Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;

1835 оік — цим днем датована перша версія "Калевали" Еліаса Леннрута;

1854 рік — заснована Республіканська партія США;

1922 рік — Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;

1933 рік — після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся у Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ "Про захист республіки", яким скасовувались усі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт;

1935 рік — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;

1955 рік — відбувається урочисте відкриття залізниці Ханой—Пекін—москва—Берлін;

1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;

1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим установляє своєрідний досі неперевершений рекорд;

1986 рік — у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме;

1988 рік — у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;

2000 рік — Ірак та Сирія поновлюють дипломатичні стосунки, перервані 1980 року, коли Сирія прийняла бік Ірану у ірано-іракській війні;

2013 рік — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римський, зрікається престолу;

2015 рік — Макарій (Малетич), обраний місцеблюстелем предстоятельської кафедри УАПЦ;

2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Народні прикмети та традиції

дивилися, який сьогодні день: якщо повня, то прийде похолодання;

захід сонця червоний — чекайте на хуртовину;

погода 28 лютого вказує, яким буде вересень;

гавкають у лісі лисиці, значить буде снігопад;

багато води на дорогах, бо сніг розтанув, буде хорошим сінокіс;

на небі багато зірок — народиться багато здорових ягнят.

Що не можна робити 28 лютого