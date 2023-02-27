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Яке свято відзначають 28 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

27 лютого 2023 22:29
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
28 лютого -- яке завтра свято -- прикмети, традиції та заборони
28 лютого православні віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Завтра, 28 лютого, в Україні святкують день працівників патрульно-постової служби та штурманської служби авіації ЗСУ. Віряни вшановують пам'ять апостола від сімдесяти Онисима. До Нового року залишилось 305 днів.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • Всесвітній день кравців (відзначається річниця народження Вільяма Еліаса Хоу, громадянина Америки і винахідника швейної машини)
  • Всесвітній день стерилізації домашніх тварин (дата на 2023 рік. Всесвітній день кастрації домашніх тварин щорічно проводиться в останній вівторок лютого)
  • День Андалусії в Іспанії (відзначається жителями Андалусії на честь референдуму 1980 року, за результатами якого Андалусія отримала статус автономного співтовариства)
  • День Калевали в Фінляндії (свято на честь фінського і карельського національного поетичного епосу "Калевала")
  • День вчителя (арабські держави)
  • День зубної феї
  • День пам'яті про мир на Тайвані (Peace Memorial Day — на честь пам'яті всім людям, які були вбиті гоміньданівськими збройними силами 27 лютого 1947 року)
  • День публічно сплячого або День сну в публічному місці (іноді не варто соромитися і просто відпочити)
  • День флориста або День квіткового дизайну (це офіційне свято в США — губернатор Массачусетса Вільям Ф. Уелд проголосив цей день в 1995 році — привід для визнання таланту і вкладу флористів)
  • Національний день науки в Індії
  • Національний день хачапурі в США
  • Національний день шоколадного суфле в США
  • Світовий день без Facebook (організований користувачами Facebook для інформування адміністрації соціальної мережі про кібер-залежність і вторгнення в особисте життя)

Релігійне свято 28 лютого

28 лютого православні віряни вшановують пам'ять святого апостола Онисима. Він один із так званих апостолів від сімдесяти — послідовників Христа, яких Ісус обрав учнями в останній рік свого земного життя.

Хто святкує іменини

  • Онисим,
  • Іван,
  • Пафнутій,
  • Євсевій,
  • Семен

Цей день в історії

  • 202 рік до н. е. — Лю Бан зходить на китайський престол як перший імператор династії Хань;
  • 1066 рік — відкривається Вестмінстерське абатство;
  • 1638 рік — після того, як англійський архієпископ Лод 1637 року спробував ввести англіканське богослужіння в Королівстві Шотландія, шотландські пресвітеріани уклали Національний ковенант (громадську угоду), в якому поклялись захищати кальвіністську віру всіма можливими засобами;
  • 1654 рік — польський король Ян II Казимир своїм універсалом закликає запорозьких козаків зберігати вірність Речі Посполитій;
  • 1700 рік — Швеція переходить на власний календар, що діяв до 1712 року;
  • 1835 оік — цим днем датована перша версія "Калевали" Еліаса Леннрута;
  • 1854 рік — заснована Республіканська партія США;
  • 1922 рік — Велика Британія в односторонньому порядку припиняє свій протекторат над Єгиптом, надавши йому незалежність;
  • 1933 рік — після провокаційного підпалу Рейхстагу, що відбувся у Берліні 27 лютого, президент Німеччини Гінденбург підписав указ "Про захист республіки", яким скасовувались усі основні громадянські свободи. На знак протесту проти нацизму країну залишив драматург Бертольд Брехт;
  • 1935 рік — у дослідницькій установі DuPont (Вілмінгтон, Делавер, США) виготовляють перший зразок нейлону;
  • 1955 рік — відбувається урочисте відкриття залізниці Ханой—Пекін—москва—Берлін;
  • 1971 рік — у Ліхтенштейні підтверджують законодавчу заборону жінкам брати участь у голосуванні на виборах;
  • 1984 рік — Майкл Джексон виграє майже всі нагороди "Греммі" — вісім, чим установляє своєрідний досі неперевершений рекорд;
  • 1986 рік — у центрі Стокгольма двома пострілами вбивають прем'єр-міністра Швеції Улофа Пальме;
  • 1988 рік — у Сумгаїті (Азербайджан) вчиняють погром вірменського населення;
  • 2000 рік — Ірак та Сирія поновлюють дипломатичні стосунки, перервані 1980 року, коли Сирія прийняла бік Ірану у ірано-іракській війні;
  • 2013 рік — Бенедикт XVI, 265-й Папа Римський, зрікається престолу;
  • 2015 рік — Макарій (Малетич), обраний місцеблюстелем предстоятельської кафедри УАПЦ;
  • 2022 рік — Україна офіційно подає заявку на вступ до Європейського Союзу.

Народні прикмети та традиції

  • дивилися, який сьогодні день: якщо повня, то прийде похолодання;
  • захід сонця червоний — чекайте на хуртовину;
  • погода 28 лютого вказує, яким буде вересень;
  • гавкають у лісі лисиці, значить буде снігопад;
  • багато води на дорогах, бо сніг розтанув, буде хорошим сінокіс;
  • на небі багато зірок — народиться багато здорових ягнят.

Що не можна робити 28 лютого

  • Церква забороняє лаятися, лихословити, ображати інших.
  • Не варто будувати планів на майбутнє, бо вони не здійсняться.

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