Какой праздник завтра – 27 марта – приметы, традиции

Какой праздник отмечают 27 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день 27 марта отмечается Международный день виски и День нефролога. Верующие чтят память преподобного Венедикта. До Нового года осталось 279 дней.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- 27 марта в Украине и мире празднуют Международный день виски. Это неофициальный праздник, утвержденный в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джейсма Джексона, разработавшего концепцию дегустации и шкалу оценки качества виски. Виски считается крепким алкогольным напитком, который получают из разных видов зерна. Самые популярные виски разрабатываются в Шотландии и Ирландии. Виски можно хранить в закрытых деревянных бочках не менее трех лет.
- Также 27 марта День испанской паэльи. Название этого блюда можно перевести с валенского как "пательная". Она является традиционным блюдом испанцев, которые готовят на большой сковороде, откуда и произошло название. Чаще всего основу составляет рис, реже макароны. Паэлья может быть как мясной, так и морепродуктами. Но главным ингредиентом считается особый соус, который приготовляют из оливкового масла и шафрана.
- А еще 27 марта празднуют Международный день театра. Творческий праздник также считается профессиональным для театральных работников. Событие было начато Международным институтом театра, в частности актером, писателем Жаном Кокто в 1961 году. Дату выбрали в честь первого театрального представления, которое было поставлено в Древнем Риме. Хотя исторически это событие не было подтверждено.
- 27 марта День нефролога . Профессиональный праздник врачей-нефрологов, специализирующихся на лечении почек и помогающих диагностировать проблему, а затем, по возможности, лечить ее. Нефролог заботится о том, чтобы пациент смог прожить максимально комфортную жизнь даже с неизлечимыми болезнями почек.
Какой религиозный праздник 27 марта
27 марта в церковном календаре — день памяти преподобного Венедикта. Он был сыном знатного римлянина из Нурсии. Отправился на обучение в Рим еще в детском возрасте. Однако юноша решил покинуть большой город и поселиться в небольшом поселении высоко в горах.
Впоследствии Венедикт понял, что хочет всю свою жизнь прожить отшельником. Прожив в пещере три года, смог закалиться физически и духовно. Люди стали приходить к отшельнику, чтобы получить благословение. А потом даже попросили возглавить местный монастырь после смерти настоятеля. Однако у Венедикта были слишком строгие представления о монашеской жизни. Они не очень понравились людям, потому впоследствии он снова вернулся жить в пещеру.
Кто празднует именины
- Бенедикт,
- Феодосии,
- Михаил,
- Ростислав
Этот день в истории
- 1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;
- 1664 год — расстрелян украинский гетман Иван Выговский;
- 1668 — Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;
- 1794 — Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;
- 1854 год — Англия и Франция объявляют войну россии;
- 1860 год — житель Нью-Йорка Майкл Бирн получает патент на коркотяг;
- 1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами - 106 км/ч;
- 1964 год — Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, сильнейшее землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений;
- 1977 год — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;
- 1998 год — FDA разрешает применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer по эректильной дисфункции;
- 1999 год — образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;
Народные приметы и традиции
- смотрели, какой день: мороз означает, что еще семь дней будет такая погода;
- солнечная погода указывает на скорейшее похолодание;
- идет дождь с громом — летом будет жаркая и сухая погода;
- облака плывут высоко и быстро — ждите хорошую погоду;
- громко кричат куры — в семье будут ссоры.
Что нельзя делать 27 марта
- Лучше не смотреть в зеркало — можно навлечь на себя беду.
- Не работайте с острыми предметами, оружием.
- Не стоит ходить на охоту.