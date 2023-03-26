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Какой праздник отмечают 27 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

26 марта 2023 20:29
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой праздник завтра – 27 марта – приметы, традиции
27 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Венедикта
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день 27 марта отмечается Международный день виски и День нефролога. Верующие чтят память преподобного Венедикта. До Нового года осталось 279 дней.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • 27 марта в Украине и мире празднуют Международный день виски. Это неофициальный праздник, утвержденный в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джейсма Джексона, разработавшего концепцию дегустации и шкалу оценки качества виски. Виски считается крепким алкогольным напитком, который получают из разных видов зерна. Самые популярные виски разрабатываются в Шотландии и Ирландии. Виски можно хранить в закрытых деревянных бочках не менее трех лет.
  • Также 27 марта День испанской паэльи. Название этого блюда можно перевести с валенского как "пательная". Она является традиционным блюдом испанцев, которые готовят на большой сковороде, откуда и произошло название. Чаще всего основу составляет рис, реже макароны. Паэлья может быть как мясной, так и морепродуктами. Но главным ингредиентом считается особый соус, который приготовляют из оливкового масла и шафрана.
  • А еще 27 марта празднуют Международный день театра. Творческий праздник также считается профессиональным для театральных работников. Событие было начато Международным институтом театра, в частности актером, писателем Жаном Кокто в 1961 году. Дату выбрали в честь первого театрального представления, которое было поставлено в Древнем Риме. Хотя исторически это событие не было подтверждено.
  • 27 марта День нефролога . Профессиональный праздник врачей-нефрологов, специализирующихся на лечении почек и помогающих диагностировать проблему, а затем, по возможности, лечить ее. Нефролог заботится о том, чтобы пациент смог прожить максимально комфортную жизнь даже с неизлечимыми болезнями почек.

Какой религиозный праздник 27 марта

27 марта в церковном календаре — день памяти преподобного Венедикта. Он был сыном знатного римлянина из Нурсии. Отправился на обучение в Рим еще в детском возрасте. Однако юноша решил покинуть большой город и поселиться в небольшом поселении высоко в горах.

Впоследствии Венедикт понял, что хочет всю свою жизнь прожить отшельником. Прожив в пещере три года, смог закалиться физически и духовно. Люди стали приходить к отшельнику, чтобы получить благословение. А потом даже попросили возглавить местный монастырь после смерти настоятеля. Однако у Венедикта были слишком строгие представления о монашеской жизни. Они не очень понравились людям, потому впоследствии он снова вернулся жить в пещеру.

Кто празднует именины

  • Бенедикт,
  • Феодосии,
  • Михаил,
  • Ростислав

Этот день в истории

  • 1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;
  • 1664 год — расстрелян украинский гетман Иван Выговский;
  • 1668 — Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;
  • 1794 — Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;
  • 1854 год — Англия и Франция объявляют войну россии;
  • 1860 год — житель Нью-Йорка Майкл Бирн получает патент на коркотяг;
  • 1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами - 106 км/ч;
  • 1964 год — Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, сильнейшее землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений;
  • 1977 год — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;
  • 1998 год — FDA разрешает применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer по эректильной дисфункции;
  • 1999 год — образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

Народные приметы и традиции

  • смотрели, какой день: мороз означает, что еще семь дней будет такая погода;
  • солнечная погода указывает на скорейшее похолодание;
  • идет дождь с громом — летом будет жаркая и сухая погода;
  • облака плывут высоко и быстро — ждите хорошую погоду;
  • громко кричат куры — в семье будут ссоры.

Что нельзя делать 27 марта

  • Лучше не смотреть в зеркало — можно навлечь на себя беду.
  • Не работайте с острыми предметами, оружием.
  • Не стоит ходить на охоту.

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