Какой праздник завтра – 27 марта – приметы, традиции

27 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Венедикта

В этот день 27 марта отмечается Международный день виски и День нефролога. Верующие чтят память преподобного Венедикта. До Нового года осталось 279 дней.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

27 марта в Украине и мире празднуют Международный день виски . Это неофициальный праздник, утвержденный в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джейсма Джексона, разработавшего концепцию дегустации и шкалу оценки качества виски. Виски считается крепким алкогольным напитком, который получают из разных видов зерна. Самые популярные виски разрабатываются в Шотландии и Ирландии. Виски можно хранить в закрытых деревянных бочках не менее трех лет.

. Это неофициальный праздник, утвержденный в 2009 году. Дату выбрали в честь дня рождения Майкла Джейсма Джексона, разработавшего концепцию дегустации и шкалу оценки качества виски. Виски считается крепким алкогольным напитком, который получают из разных видов зерна. Самые популярные виски разрабатываются в Шотландии и Ирландии. Виски можно хранить в закрытых деревянных бочках не менее трех лет. Также 27 марта День испанской паэльи . Название этого блюда можно перевести с валенского как "пательная". Она является традиционным блюдом испанцев, которые готовят на большой сковороде, откуда и произошло название. Чаще всего основу составляет рис, реже макароны. Паэлья может быть как мясной, так и морепродуктами. Но главным ингредиентом считается особый соус, который приготовляют из оливкового масла и шафрана.

. Название этого блюда можно перевести с валенского как "пательная". Она является традиционным блюдом испанцев, которые готовят на большой сковороде, откуда и произошло название. Чаще всего основу составляет рис, реже макароны. Паэлья может быть как мясной, так и морепродуктами. Но главным ингредиентом считается особый соус, который приготовляют из оливкового масла и шафрана. А еще 27 марта празднуют Международный день театра . Творческий праздник также считается профессиональным для театральных работников. Событие было начато Международным институтом театра, в частности актером, писателем Жаном Кокто в 1961 году. Дату выбрали в честь первого театрального представления, которое было поставлено в Древнем Риме. Хотя исторически это событие не было подтверждено.

. Творческий праздник также считается профессиональным для театральных работников. Событие было начато Международным институтом театра, в частности актером, писателем Жаном Кокто в 1961 году. Дату выбрали в честь первого театрального представления, которое было поставлено в Древнем Риме. Хотя исторически это событие не было подтверждено. 27 марта День нефролога . Профессиональный праздник врачей-нефрологов, специализирующихся на лечении почек и помогающих диагностировать проблему, а затем, по возможности, лечить ее. Нефролог заботится о том, чтобы пациент смог прожить максимально комфортную жизнь даже с неизлечимыми болезнями почек.

Какой религиозный праздник 27 марта

27 марта в церковном календаре — день памяти преподобного Венедикта. Он был сыном знатного римлянина из Нурсии. Отправился на обучение в Рим еще в детском возрасте. Однако юноша решил покинуть большой город и поселиться в небольшом поселении высоко в горах.

Впоследствии Венедикт понял, что хочет всю свою жизнь прожить отшельником. Прожив в пещере три года, смог закалиться физически и духовно. Люди стали приходить к отшельнику, чтобы получить благословение. А потом даже попросили возглавить местный монастырь после смерти настоятеля. Однако у Венедикта были слишком строгие представления о монашеской жизни. Они не очень понравились людям, потому впоследствии он снова вернулся жить в пещеру.

Кто празднует именины

Бенедикт,

Феодосии,

Михаил,

Ростислав

Этот день в истории

1111 год — на завершающей фазе похода русских князей против половцев происходит битва при Сальнице, в которой Святополк Изяславич и Владимир Мономах разбивают войско противника;

1664 год — расстрелян украинский гетман Иван Выговский;

1668 — Карл II передает Бомбей в аренду Британской Ост-Индской компании за годовую плату £10;

1794 — Конгресс США основывает постоянно действующий военный флот Союза;

1854 год — Англия и Франция объявляют войну россии;

1860 год — житель Нью-Йорка Майкл Бирн получает патент на коркотяг;

1914 год — И. Сикорский на своем самолете С-6А устанавливает мировой рекорд скорости с 4 пассажирами - 106 км/ч;

1964 год — Великое Аляскинское землетрясение магнитудой 9.2, сильнейшее землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений;

1977 год — два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Тенерифе, погибли 583 человека;

1998 год — FDA разрешает применение перорального средства "Виагра" компании Pfizer по эректильной дисфункции;

1999 год — образуют альянс Renault-Nissan-Mitsubishi;

Народные приметы и традиции

смотрели, какой день: мороз означает, что еще семь дней будет такая погода;

солнечная погода указывает на скорейшее похолодание;

идет дождь с громом — летом будет жаркая и сухая погода;

облака плывут высоко и быстро — ждите хорошую погоду;

громко кричат куры — в семье будут ссоры.

Что нельзя делать 27 марта