Яке свято завтра - 27 березня - прикмети, традиції

27 березня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Венедикта

У цей день, 27 березня, відзначається Міжнародний день віскі і День нефролога. Віряни вшановують пам'ять преподобного Венедикта. До Нового року залишилося 279 днів.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

27 березня в Україні і світі святкують Міжнародний день віскі . Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Віскі можна зберігати у закритих дерев'яних бочках не менше трьох років.

. Це неофіційне свято, яке було затверджене 2009 року. Дату обрали на честь дня народження Майкла Джейсма Джексона, який розробив концепцію дегустації та шкалу оцінки якості віскі. Віскі вважається міцним алкогольним напоєм, який отримують з різних видів зерна. Найпопулярніші віскі розробляють у Шотландії та Ірландії. Віскі можна зберігати у закритих дерев'яних бочках не менше трьох років. Також 27 березня День іспанської паельї . Назву цієї страви можна перекласти з валенсьйського як "пательня". Вона є традиційною стравою іспанців, які готують на великій сковороді, звідки і пішла назва. Найчастіше основу складає рис, рідше макарони. Паелья може бути як м'ясною, так і з морепродуктами. Але головним інгредієнтом вважається особливий соус, який готують з оливкової олії та шафрану.

. Назву цієї страви можна перекласти з валенсьйського як "пательня". Вона є традиційною стравою іспанців, які готують на великій сковороді, звідки і пішла назва. Найчастіше основу складає рис, рідше макарони. Паелья може бути як м'ясною, так і з морепродуктами. Але головним інгредієнтом вважається особливий соус, який готують з оливкової олії та шафрану. А ще 27 березня святкують Міжнародний день театру . Творче свято також вважають професійним для театральних працівників. Подія була започаткована Міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року. Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була поставлена у Давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена.

. Творче свято також вважають професійним для театральних працівників. Подія була започаткована Міжнародним інститутом театру, зокрема актором, письменником Жаном Кокто 1961 року. Дату обрали на честь першої театральної вистави, яка була поставлена у Давньому Римі. Хоча історично ця подія не була підтверджена. 27 березня День нефролога. Професійне свято лікарів-нефрологів, які спеціалізуються на лікуванні нирок і допомагають діагностувати проблему, а потім, якщо можливо, лікувати її. Нефролог піклується, щоб пацієнт зміг прожити максимально комфортне життя навіть з невиліковними хворобами нирок.

Яке релігійне свято 27 березня

27 березня в церковному календарі — день пам’яті преподобного Венедикта. Він був сином знатного римлянина з Нурсії. Відправився на навчання до Риму ще в дитячому віці. Проте юнак вирішив покинути велике місто і оселитися в невеликому поселенні високо в горах.

Згодом Венедикт зрозумів, що хоче все своє життя прожити відлюдником. Проживши в печері три роки, зміг загартуватися фізично і духовно. Люди почали приходити до самітника, щоб отримати благословення. А потім навіть попросили очолити місцевий монастир після смерті настоятеля. Однак у Венедикта були надто суворі уявлення про чернече життя. Вони не дуже сподобалися людям, тому згодом він знову повернувся жити в печеру.

Хто святкує іменини

Бенедикт,

Феодосій,

Михайло,

Ростислав

Цей день в історії

1111 рік — на завершальній фазі походу руських князів проти половців відбувається битва при Сальниці, в якій Святополк Ізяславич і Володимир Мономах розбивають військо супротивника;

1664 рік — розстріляно українського гетьмана Івана Виговського;

1668 рік — Карл II передає Бомбей в оренду Британській Ост-Індській компанії за річну плату £10;

1794 рік — Конгрес США засновує постійно діючий військовий флот Союзу;

1854 рік — Англія і Франція оголошують війну Росії;

1860 рік — мешканець Нью-Йорку Майкл Бірн отримує патент на коркотяг;

1914 рік — І. Сікорський на своєму літаку С-6А встановлює світовий рекорд швидкості з 4 пасажирами — 106 км/год;

1964 рік — Великий Аляскинський землетрус магнітудою 9.2, є найсильніший землетрус у Північній Америці та другий за потужністю за всю історію спостережень;

1977 рік — два пасажирські літаки зіткнулися в аеропорту Тенерифе, загинуло 583 людини;

1998 рік — FDA дозволяє застосування перорального засобу "Віагра" компанії Pfizer за еректильної дисфункції;

1999 рік — утворюють альянс Renault–Nissan–Mitsubishi;

Народні прикмети та традиції

дивилися, який день: мороз означає, що ще сім днів буде така погода;

сонячна погода вказує на швидке похолодання;

йде дощ з громом — влітку буде спекотна і суха погода;

хмари пливуть високо і швидко — чекайте на хорошу погоду;

голосно кричать кури — в сім'ї будуть сварки.

Що не можна робити 27 березня