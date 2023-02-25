Какой праздник отмечают 25 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

Православная церковь 25 февраля чтит память преподобного Алексия

В этот день в мире отмечаются День рождения револьвера, День сборки географических карт несуществующих земель, День цифрового обучения.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Украине — День инженерно-авиационной службы ВСУ,

в США — День супа "Клем-чаудер", День знакомства девушек с инженерным делом, Давайте все есть правильно, День рагу "Чили кон Карне", День тишины, День арахиса в шоколаде,

в Британии — День хлебных тостов,

в Таиланде — День радио,

в Грузии — День советской оккупации

Какой религиозный праздник 25 февраля

Православная церковь 25 февраля чтит память преподобного Алексия. Поскольку в этот день, в оттепели, люди традиционно ходили не рыбалку, а значит и готовили рыбные блюда, день назвали "Алексей Рыбным".

Кто празднует именины

Алексей,

Мария,

Евгений,

Антон

Этот день в истории

1928 — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию

1940 — состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз"

1956 - на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев выступил с закрытым докладом "О культе личности и его последствиях", посвященном осуждению культа личности И. В. Сталина.

1956 — курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 г (США)

1957 — основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга)

1969 — Beatles начали запись своего последнего альбома "Abbey Road"

1999 — в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из попавших в аварию людей.

2010 — в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.

Народные приметы и традиции

Вьюга 25 февраля — признак того, что летом будет выпадать много осадков.

Туман на Алексея — лето будет дождливым.

Холодный день — будет теплая и ранняя весна.

На небе звезды — в этом году удастся собрать богатый урожай.

Что нельзя делать 25 февраля