Какой праздник отмечают 25 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День рождения револьвера, День сборки географических карт несуществующих земель, День цифрового обучения.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В Украине — День инженерно-авиационной службы ВСУ,
- в США — День супа "Клем-чаудер", День знакомства девушек с инженерным делом, Давайте все есть правильно, День рагу "Чили кон Карне", День тишины, День арахиса в шоколаде,
- в Британии — День хлебных тостов,
- в Таиланде — День радио,
- в Грузии — День советской оккупации
Какой религиозный праздник 25 февраля
Православная церковь 25 февраля чтит память преподобного Алексия. Поскольку в этот день, в оттепели, люди традиционно ходили не рыбалку, а значит и готовили рыбные блюда, день назвали "Алексей Рыбным".
Кто празднует именины
- Алексей,
- Мария,
- Евгений,
- Антон
Этот день в истории
- 1928 — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию
- 1940 — состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз"
- 1956 - на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев выступил с закрытым докладом "О культе личности и его последствиях", посвященном осуждению культа личности И. В. Сталина.
- 1956 — курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 г (США)
- 1957 — основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга)
- 1969 — Beatles начали запись своего последнего альбома "Abbey Road"
- 1999 — в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из попавших в аварию людей.
- 2010 — в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.
Народные приметы и традиции
- Вьюга 25 февраля — признак того, что летом будет выпадать много осадков.
- Туман на Алексея — лето будет дождливым.
- Холодный день — будет теплая и ранняя весна.
- На небе звезды — в этом году удастся собрать богатый урожай.
Что нельзя делать 25 февраля
- Нельзя в этот день давать деньги взаймы;
- Не стоит ныне плохо думать о родных и злословить;
- Не стоит сегодня ходить в гости после заката;
- Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой.