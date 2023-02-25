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Какой праздник отмечают 25 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

25 февраля 2023 06:30
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Православная церковь 25 февраля чтит память преподобного Алексия
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День рождения револьвера, День сборки географических карт несуществующих земель, День цифрового обучения.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В Украине — День инженерно-авиационной службы ВСУ,
  • в США — День супа "Клем-чаудер", День знакомства девушек с инженерным делом, Давайте все есть правильно, День рагу "Чили кон Карне", День тишины, День арахиса в шоколаде,
  • в Британии — День хлебных тостов,
  • в Таиланде — День радио,
  • в Грузии — День советской оккупации

Какой религиозный праздник 25 февраля

Православная церковь 25 февраля чтит память преподобного Алексия. Поскольку в этот день, в оттепели, люди традиционно ходили не рыбалку, а значит и готовили рыбные блюда, день назвали "Алексей Рыбным".

Кто празднует именины

  • Алексей,
  • Мария,
  • Евгений,
  • Антон

Этот день в истории

  • 1928 — лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию
  • 1940 — состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Монреаль Канадиенз"
  • 1956 - на XX съезде КПСС Н. С. Хрущев выступил с закрытым докладом "О культе личности и его последствиях", посвященном осуждению культа личности И. В. Сталина.
  • 1956 — курица снесла самое большое в мире яйцо - 454 г (США)
  • 1957 — основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь Радуга)
  • 1969 — Beatles начали запись своего последнего альбома "Abbey Road"
  • 1999 — в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из попавших в аварию людей.
  • 2010 — в Киеве состоялась инаугурация избранного в результате фальсификаций президента Украины Виктора Януковича, лишенного этого звания в 2014 году Верховной Радой Украины.

Народные приметы и традиции

  • Вьюга 25 февраля — признак того, что летом будет выпадать много осадков.
  • Туман на Алексея — лето будет дождливым.
  • Холодный день — будет теплая и ранняя весна.
  • На небе звезды — в этом году удастся собрать богатый урожай.

Что нельзя делать 25 февраля

  • Нельзя в этот день давать деньги взаймы;
  • Не стоит ныне плохо думать о родных и злословить;
  • Не стоит сегодня ходить в гости после заката;
  • Нельзя в этот день заниматься тяжелой работой.


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