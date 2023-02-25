Яке свято відзначають 25 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять преподобного Алексія

Цього дня у світі відзначаються День народження револьвера, День складання географічних карт неіснуючих земель, День цифрового навчання.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

В Україні — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ,

у США — День супу "Клем-чаудер", День знайомства дівчат з інженерною справою, Давайте все їсти правильно, День рагу "Чилі кон Карне", День тиші, День арахісу в шоколаді,

у Британії — День хлібних тостів,

у Таїланді — День радіо,

у Грузії — День радянської окупації

Яке релігійне свято 25 лютого

Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять преподобного Алексія. Оскільки в цей день, у відлигу, люди традиційно ходили не риболовлю, а значить і готували рибні страви, день назвали "Олексієм Рибним".

Хто святкує іменини

Олексій,

Марія,

Євген,

Антон

Цей день в історії

1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію

1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз"

1956 — на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю "Про культ особи та його наслідки", присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.

1956 — курка знесла найбільше у світі яйце — 454 г (США)

1957 — засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка)

1969 — Beatles почали запис свого останнього альбому "Abbey Road"

1999 — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію

2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Народні прикмети та традиції

Завірюха 25 лютого — ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.

Тумани на Олексія — літо буде дощовим.

Холодний день — буде тепла і рання весна.

На небі зірки — в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.

Що не можна робити 25 лютого