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Яке свято відзначають 25 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

25 лютого 2023 06:30
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять преподобного Алексія
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються День народження револьвера, День складання географічних карт неіснуючих земель, День цифрового навчання.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • В Україні — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ,
  • у США — День супу "Клем-чаудер", День знайомства дівчат з інженерною справою, Давайте все їсти правильно, День рагу "Чилі кон Карне", День тиші, День арахісу в шоколаді,
  • у Британії — День хлібних тостів,
  • у Таїланді — День радіо,
  • у Грузії — День радянської окупації

Яке релігійне свято 25 лютого

Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять преподобного Алексія. Оскільки в цей день, у відлигу, люди традиційно ходили не риболовлю, а значить і готували рибні страви, день назвали "Олексієм Рибним". 

Хто святкує іменини

  • Олексій,
  • Марія,
  • Євген,
  • Антон

Цей день в історії

  • 1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію
  • 1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз"
  • 1956 — на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю "Про культ особи та його наслідки", присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.
  • 1956 — курка знесла найбільше у світі яйце — 454 г (США)
  • 1957 — засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка)
  • 1969 — Beatles почали запис свого останнього альбому "Abbey Road"
  • 1999 — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію
  • 2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.

Народні прикмети та традиції

  • Завірюха 25 лютого — ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.
  • Тумани на Олексія — літо буде дощовим.
  • Холодний день — буде тепла і рання весна.
  • На небі зірки — в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.

Що не можна робити 25 лютого

  • Не можна цього дня давати гроші у борг;
  • Не варто нині погано думати про рідних і лихословити;
  • Не варто сьогодні ходити в гості після заходу сонця;
  • Не можна в цей день займатися важкою роботою.

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