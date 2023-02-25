Яке свято відзначають 25 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються День народження револьвера, День складання географічних карт неіснуючих земель, День цифрового навчання.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- В Україні — День інженерно-авіаційної служби ЗСУ,
- у США — День супу "Клем-чаудер", День знайомства дівчат з інженерною справою, Давайте все їсти правильно, День рагу "Чилі кон Карне", День тиші, День арахісу в шоколаді,
- у Британії — День хлібних тостів,
- у Таїланді — День радіо,
- у Грузії — День радянської окупації
Яке релігійне свято 25 лютого
Православна церква 25 лютого вшановує пам'ять преподобного Алексія. Оскільки в цей день, у відлигу, люди традиційно ходили не риболовлю, а значить і готували рибні страви, день назвали "Олексієм Рибним".
Хто святкує іменини
- Олексій,
- Марія,
- Євген,
- Антон
Цей день в історії
- 1928 — лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію
- 1940 — відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз"
- 1956 — на XX з'їзді КПРС М. С. Хрущов виступив із закритою доповіддю "Про культ особи та його наслідки", присвяченою засудженню культу особи Й. В. Сталіна.
- 1956 — курка знесла найбільше у світі яйце — 454 г (США)
- 1957 — засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (тепер Веселка)
- 1969 — Beatles почали запис свого останнього альбому "Abbey Road"
- 1999 — в Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку в момент ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію
- 2010 — у Києві відбулася інавгурація обраного в результаті фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання у 2014 році Верховною Радою України.
Народні прикмети та традиції
- Завірюха 25 лютого — ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.
- Тумани на Олексія — літо буде дощовим.
- Холодний день — буде тепла і рання весна.
- На небі зірки — в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.
Що не можна робити 25 лютого
- Не можна цього дня давати гроші у борг;
- Не варто нині погано думати про рідних і лихословити;
- Не варто сьогодні ходити в гості після заходу сонця;
- Не можна в цей день займатися важкою роботою.