Какой праздник 24 марта - все об этом дне

24 марта в церковном календаре – день памяти Софрония Иерусалимского

Завтра, 24 марта, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Верующие чтят память епископа Софрония Египетского.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

24 марта — Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом . Важное событие, созданное для распространения информации о туберкулезе среди населения. День был утвержден Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году. Дату избрали в честь открытия 1882 туберкулезной бациллы, которое сделал немецкий биолог Роберт Кох.

. Важное событие, созданное для распространения информации о туберкулезе среди населения. День был утвержден Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году. Дату избрали в честь открытия 1882 туберкулезной бациллы, которое сделал немецкий биолог Роберт Кох. Также 24 марта профессиональный праздник День фтизиатра . Дату выбрали в честь открытия палочки Коха в 1882 году. Фтизиатры — врачи, изучающие закономерности распространения и развития туберкулеза, причины возникновения патологии, вызванные туберкулезом, пути выявления, лечения и профилактики данного заболевания.

. Дату выбрали в честь открытия палочки Коха в 1882 году. Фтизиатры — врачи, изучающие закономерности распространения и развития туберкулеза, причины возникновения патологии, вызванные туберкулезом, пути выявления, лечения и профилактики данного заболевания. А еще 24 марта празднуют Международный день достижений (Международный день отличников) . Оно имеет целью привлечь внимание общества к обычным неизвестным людям, которые способствуют улучшению жизни на нашей планете, поощряют других идти к своей цели. Лучшие профессионалы и создатели в этот день получают всевозможные награды от компаний и своих наставников.

. Оно имеет целью привлечь внимание общества к обычным неизвестным людям, которые способствуют улучшению жизни на нашей планете, поощряют других идти к своей цели. Лучшие профессионалы и создатели в этот день получают всевозможные награды от компаний и своих наставников. 24 марта — Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв . Событие было начато в 2010 году Организацией Объединенных Наций. Дату избрали в честь святого отца Оскара Ромеро, который в 1980 году был убит солдатами во время богослужения за то, что призвал прекратить военные действия, нарушающие человеческие права.

. Событие было начато в 2010 году Организацией Объединенных Наций. Дату избрали в честь святого отца Оскара Ромеро, который в 1980 году был убит солдатами во время богослужения за то, что призвал прекратить военные действия, нарушающие человеческие права. Также 24 марта — Международный день борьбы с депрессией. Главная цель этого события – привлечение внимания человечества к проблемам депрессии как душевного заболевания. Добровольцы в этот день проводят различные просветительские мероприятия, которые помогают отметить те проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие депрессией.

Какой религиозный праздник 24 марта

24 марта в церковном календаре — день памяти Софрония Иерусалимского . Родился святой в Дамаске (Византийская империя). От юности посещал монастыри, где познакомился с известными отшельниками. В частности, он дружил с Иваном Мосхом. Он стал его собратьем и учителем. Вместе мужчины путешествовали даже в Сирию и Малую Азию. Также вместе Иван и Софроний постриглись в монахи в Египте.

Кто празднует именины

Георгий,

Ефим,

Иван,

Егор,

Софрон

Этот день в истории

1155 — Юрий Долгорукий захватывает Киев и вступил на престол;

1603 — Токугава Иеясу становится сёгуном Японии;

1603 год — со смертью английской королевы Елизаветы троны Королевства Англия и Королевства Шотландия объединяются;

1721 — Иоганн Себастьян Бах презентует шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;

1882 год — немецкий бактериолог Роберт Кох открывает возбудителя туберкулеза, палочку Коха;

1898 год — в Америке продают первый автомобиль — модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов;

1918 год — Центральная Рада провозглашает украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;

1933 год — закон Рейхстага отменяет гражданские свободы и передает чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру;

1932 год — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливают конституционную монархию;

Народные приметы и традиции

смотрели, какой день: холодный и сильный ветер — весна будет теплой;

низко над землей летят журавли — ждите дождя;

утром пушистый иней — будет хорошая погода;

от 24 марта холода идут на убыль — лето будет теплым;

грачи вьются стаями в небе и стрелой опускаются на землю — к дождю;

на земле стаями сидят вороны, значит, будут холода;

после обеда начал дуть северный ветер — в июне ожидайте много дождей.

Что нельзя делать 24 марта