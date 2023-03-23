Какой праздник 24 марта - все об этом дне

Какой праздник отмечают 24 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
Завтра, 24 марта, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Верующие чтят память епископа Софрония Египетского.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
-
Клименко рассказал, есть ли проблемы с контролем над оружием, которое выдавали людям в начале войны
-
Подоляк прокомментировал отказ Венгрии арестовать путина
-
История любви Ефросининой и защитника Украины Тимура Хромаева
-
В Генштабе заявили, что оккупанты до сих пор находятся в Новой Каховке
-
Как вкусно приготовить молодую капусту: рецепт закуски, покоривший Instagram
-
Байден едет в Канаду: о чем будет говорить с Трюдо
-
Полезные продукты для здорового сна: рекомендации Минздрава
-
Народный синоптик предупредила жителей нескольких регионов о небольшом дожде
-
Из-за забастовки в Германии временно не будут курсировать поезда: детали
-
Принесут невероятное богатство и удачу: какие картины следует повесить дома
Что празднуют в мире
- 24 марта — Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом. Важное событие, созданное для распространения информации о туберкулезе среди населения. День был утвержден Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году. Дату избрали в честь открытия 1882 туберкулезной бациллы, которое сделал немецкий биолог Роберт Кох.
- Также 24 марта профессиональный праздник День фтизиатра. Дату выбрали в честь открытия палочки Коха в 1882 году. Фтизиатры — врачи, изучающие закономерности распространения и развития туберкулеза, причины возникновения патологии, вызванные туберкулезом, пути выявления, лечения и профилактики данного заболевания.
- А еще 24 марта празднуют Международный день достижений (Международный день отличников). Оно имеет целью привлечь внимание общества к обычным неизвестным людям, которые способствуют улучшению жизни на нашей планете, поощряют других идти к своей цели. Лучшие профессионалы и создатели в этот день получают всевозможные награды от компаний и своих наставников.
- 24 марта — Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Событие было начато в 2010 году Организацией Объединенных Наций. Дату избрали в честь святого отца Оскара Ромеро, который в 1980 году был убит солдатами во время богослужения за то, что призвал прекратить военные действия, нарушающие человеческие права.
- Также 24 марта — Международный день борьбы с депрессией. Главная цель этого события – привлечение внимания человечества к проблемам депрессии как душевного заболевания. Добровольцы в этот день проводят различные просветительские мероприятия, которые помогают отметить те проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие депрессией.
Какой религиозный праздник 24 марта
24 марта в церковном календаре — день памяти Софрония Иерусалимского . Родился святой в Дамаске (Византийская империя). От юности посещал монастыри, где познакомился с известными отшельниками. В частности, он дружил с Иваном Мосхом. Он стал его собратьем и учителем. Вместе мужчины путешествовали даже в Сирию и Малую Азию. Также вместе Иван и Софроний постриглись в монахи в Египте.
Кто празднует именины
- Георгий,
- Ефим,
- Иван,
- Егор,
- Софрон
Этот день в истории
- 1155 — Юрий Долгорукий захватывает Киев и вступил на престол;
- 1603 — Токугава Иеясу становится сёгуном Японии;
- 1603 год — со смертью английской королевы Елизаветы троны Королевства Англия и Королевства Шотландия объединяются;
- 1721 — Иоганн Себастьян Бах презентует шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;
- 1882 год — немецкий бактериолог Роберт Кох открывает возбудителя туберкулеза, палочку Коха;
- 1898 год — в Америке продают первый автомобиль — модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов;
- 1918 год — Центральная Рада провозглашает украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;
- 1933 год — закон Рейхстага отменяет гражданские свободы и передает чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру;
- 1932 год — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливают конституционную монархию;
Народные приметы и традиции
- смотрели, какой день: холодный и сильный ветер — весна будет теплой;
- низко над землей летят журавли — ждите дождя;
- утром пушистый иней — будет хорошая погода;
- от 24 марта холода идут на убыль — лето будет теплым;
- грачи вьются стаями в небе и стрелой опускаются на землю — к дождю;
- на земле стаями сидят вороны, значит, будут холода;
- после обеда начал дуть северный ветер — в июне ожидайте много дождей.
Что нельзя делать 24 марта
- Не рекомендуется ссориться с родными людьми.
- Запрещено злословить, ругаться.
- Продолжается Великий пост, поэтому нужно соблюдать определенные правила в еде — не есть мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц.
- Нельзя гнать со двора птиц, они уже начали выть себе гнезда.
- Не разбрасывайтесь мелочью – можете лишать себя будущего богатства.