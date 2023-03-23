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Какой праздник отмечают 24 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

23 марта 2023 20:40
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой праздник 24 марта - все об этом дне
24 марта в церковном календаре – день памяти Софрония Иерусалимского
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Завтра, 24 марта, Всеукраинский день борьбы с заболеванием туберкулезом. Верующие чтят память епископа Софрония Египетского.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • 24 марта — Всеукраинский и Всемирный день борьбы с заболеванием туберкулезом. Важное событие, созданное для распространения информации о туберкулезе среди населения. День был утвержден Всемирной организацией здравоохранения в 1993 году. Дату избрали в честь открытия 1882 туберкулезной бациллы, которое сделал немецкий биолог Роберт Кох.
  • Также 24 марта профессиональный праздник День фтизиатра. Дату выбрали в честь открытия палочки Коха в 1882 году. Фтизиатры — врачи, изучающие закономерности распространения и развития туберкулеза, причины возникновения патологии, вызванные туберкулезом, пути выявления, лечения и профилактики данного заболевания.
  • А еще 24 марта празднуют Международный день достижений (Международный день отличников). Оно имеет целью привлечь внимание общества к обычным неизвестным людям, которые способствуют улучшению жизни на нашей планете, поощряют других идти к своей цели. Лучшие профессионалы и создатели в этот день получают всевозможные награды от компаний и своих наставников.
  • 24 марта — Международный день права на установление истины относительно грубых нарушений прав человека и достоинства жертв. Событие было начато в 2010 году Организацией Объединенных Наций. Дату избрали в честь святого отца Оскара Ромеро, который в 1980 году был убит солдатами во время богослужения за то, что призвал прекратить военные действия, нарушающие человеческие права.
  • Также 24 марта — Международный день борьбы с депрессией. Главная цель этого события – привлечение внимания человечества к проблемам депрессии как душевного заболевания. Добровольцы в этот день проводят различные просветительские мероприятия, которые помогают отметить те проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие депрессией.

Какой религиозный праздник 24 марта

24 марта в церковном календаре — день памяти Софрония Иерусалимского . Родился святой в Дамаске (Византийская империя). От юности посещал монастыри, где познакомился с известными отшельниками. В частности, он дружил с Иваном Мосхом. Он стал его собратьем и учителем. Вместе мужчины путешествовали даже в Сирию и Малую Азию. Также вместе Иван и Софроний постриглись в монахи в Египте.

Кто празднует именины

  • Георгий,
  • Ефим,
  • Иван,
  • Егор,
  • Софрон

Этот день в истории

  • 1155 — Юрий Долгорукий захватывает Киев и вступил на престол;
  • 1603 — Токугава Иеясу становится сёгуном Японии;
  • 1603 год — со смертью английской королевы Елизаветы троны Королевства Англия и Королевства Шотландия объединяются;
  • 1721 — Иоганн Себастьян Бах презентует шесть оркестровых концертов маркграфу Кристиану Людвигу Бранденбург-Шведскому;
  • 1882 год — немецкий бактериолог Роберт Кох открывает возбудителя туберкулеза, палочку Коха;
  • 1898 год — в Америке продают первый автомобиль — модель "Винтон" обошлась покупателю в одну тысячу долларов;
  • 1918 год — Центральная Рада провозглашает украинский язык государственным в банковской и торговой сферах;
  • 1933 год — закон Рейхстага отменяет гражданские свободы и передает чрезвычайные полномочия рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру;
  • 1932 год — в Таиланде без кровопролития в результате переворота устанавливают конституционную монархию;

Народные приметы и традиции

  • смотрели, какой день: холодный и сильный ветер — весна будет теплой;
  • низко над землей летят журавли — ждите дождя;
  • утром пушистый иней — будет хорошая погода;
  • от 24 марта холода идут на убыль — лето будет теплым;
  • грачи вьются стаями в небе и стрелой опускаются на землю — к дождю;
  • на земле стаями сидят вороны, значит, будут холода;
  • после обеда начал дуть северный ветер — в июне ожидайте много дождей.

Что нельзя делать 24 марта

  • Не рекомендуется ссориться с родными людьми.
  • Запрещено злословить, ругаться.
  • Продолжается Великий пост, поэтому нужно соблюдать определенные правила в еде — не есть мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц.
  • Нельзя гнать со двора птиц, они уже начали выть себе гнезда.
  • Не разбрасывайтесь мелочью – можете лишать себя будущего богатства.

 

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