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Яке свято відзначають 24 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня

23 березня 2023 20:40
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке свято 24 березня - все про цей день
24 березня в церковному календарі – день пам’яті Софронія Єрусалимського
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Завтра, 24 березня, Всеукраїнський день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Віряни вшановують пам'ять єпископа Софронія Єгипетського. 

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • 24 березня — Всеукраїнський та Всесвітній день боротьби із захворюванням на туберкульоз. Важлива подія, яка була створена, щоб поширити інформацію про туберкульоз серед населення. День був затверджений Всесвітньою організацією охорони здоров'я 1993 року. Дату обрали на честь відкриття 1882 року туберкульозної бацили, яке зробив німецький біолог Роберт Кох.
  • Також 24 березня професійне свято День фтизіатра. Дату обрали на честь відкриття палички Коха 1882 року. Фтизіатри — лікарі, які вивчають закономірності розповсюдження та розвитку туберкульозу, причини виникнення патології, які викликані туберкульозом, шляхи виявлення, лікування та профілактики данного захворювання.
  • А ще 24 березня святкують Міжнародний день досягнень (Міжнародний день відмінників). Воно має за мету привернути увагу суспільства до звичайних невідомих людей, які сприяють покращенню життя на нашіх планеті, заохочують інших йти до своєї мети. Найкращі професіонали і творці цього дня отримують різноманітні нагороди від компаній і своїх наставників.
  • 24 березня — Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав людини і гідності жертв. Подія була започаткована 2010 року Організацією Об'єднаних Націй. Дату обрали на честь святого отця Оскара Ромеро, який 1980 року був вбитий солдатами під час богослужіння за те, що закликав припинити військові дії, які порушують людські права.
  • Також 24 березня — Міжнародний день боротьби з депресією. Головна мета цієї події у приверненні уваги людства до проблем депресії як душевного захворювання. Добровольці цього дня проводять різноманітні просвітницькі заходи, які допомагають наголосити на тих проблемах, з якими стикаються люди, що страждають на депресію.

Яке релігійне свято 24 березня

24 березня в церковному календарі – день пам’яті Софронія Єрусалимського. Народився святий у Дамаску (Візантійська імперія). Від юності відідував монастирі, де познайомився з відомими пустельниками. Зокрема, він дружив з Іваном Мосхом. Він став його побратимом і вчителем. Разом чоловіки подорожували навіть до Сирії та Малої Азії. Також разом Іван та Софроній постриглися в ченці у Єгипті.

Хто святкує іменини

  • Георгій,
  • Юхим,
  • Іван,
  • Єгор,
  • Софрон

Цей день в історії

  • 1155 рік — Юрій Долгорукий захоплює Київ і вступив на престол;
  • 1603 рік — Токуґава Ієясу стає сьоґуном Японії;
  • 1603 рік — зі смертю англійської королеви Єлизавети трони Королівства Англія і Королівства Шотландія об'єднуються;
  • 1721 рік — Йоганн Себастьян Бах презентує шість оркестрових концертів маркграфу Крістіану Людвігу Бранденбург-Шведтському;
  • 1882 рік — німецький бактеріолог Роберт Кох відкриває збудника туберкульозу, паличку Коха;
  • 1898 рік — в Америці продають перший автомобіль — модель "Вінтон" обійшлася покупцю в одну тисячу доларів;
  • 1918 рік — Центральна Рада проголошує українську мову державною у банківській і торговій сферах;
  • 1933 рік — закон Рейхстагу скасовує громадянські свободи та передає надзвичайні повноваження рейхсканцлеру Адольфу Гітлеру;
  • 1932 рік — у Таїланді без кровопролиття внаслідок перевороту встановлюють конституційну монархію;

Народні прикмети та традиції

  • дивилися, який день: холодний і сильний вітер — весна буде теплою;
  • низько над землею летять журавлі — чекайте на дощ;
  • вранці пухнастий іній — буде гарна погода;
  • від 24 березня холоди йдуть на спад — літо буде теплим;
  • граки в'ються зграями в небі і стрілою опускаються на землю — до дощу;
  • на землі зграями сидять ворони, означає, що будуть холоди;
  • після обіду почав дути північний вітер — у червні очікуйте багато дощів.

Що не можна робити 24 березня

  • Не рекомендовано сваритися з рідними людьми.
  • Заборонено лихословити, лаятися.
  • Триває Великий піст, тому потрібно дотримуватися певних правил в їжі — не їсти м'яса, риби, молочних продуктів, яєць.
  • Не можна гнати з подвір'я птахів, вони вже почали вити собі гнізда.
  • Не розкидайтеся дріб'язком — можете позбавати себе майбутнього багатства.

 

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