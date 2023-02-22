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Какой праздник отмечают 22 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

22 февраля 2023 06:30
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой сегодня праздник – 22 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня
Православная церковь 22 февраля чтит память преподобных Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Всемирный день размышлений, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день борьбы с энцефалитом.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В Японии — День кошки, День таксимы,
  • в США — День штата Калифорния, День основателей движения скаутов, День прогулки с собакой, День дикой природы, День коктейля "Маргарита", День смирения, День оздоровительного спорта и фитнеса, День Джорджа Вашингтона, День приготовления сладкого картофеля,
  • в Египте — День единства,
  • в Сент-Люсии — День независимости,
  • в Польше — День жертв преступлений

Какой религиозный праздник 22 февраля

Православная церковь 22 февраля чтит память преподобных Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского. В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением.

Кто празднует именины

  • Петр,
  • Никифор,
  • Геннадий,
  • Панкратий

Этот день в истории

  • 1946 — американский посол в Москве Джордж Кеннан впервые сформулировал план "политики сдерживания" в отношении СССР
  • 1956 — Элвис Пресли впервые оказался в музыкальном хит-параде с песней Heartbreak Hotel
  • 1958 — президенты Египта и Сирии подписали акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику
  • 1966 — в СССР запущен спутник "Космос-110", экипаж которого состоял из двух собак
  • 1986 — на Филиппинах началась бескровная революция "Власть народа"
  • 1992 — в свет вышел дебютный альбом британской группы Radiohead "Pablo Honey"
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди.
  • 1997 — песня "Don't Speak" группы No Doubt покорила чарты и сделала музыкантов известными
  • 1997 — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года. Клон получил имя Долли
  • 2014 — четвертого президента Украины Виктора Януковича лишен статуса президента

Народные приметы и традиции

  • Увидеть на еловой ветке рябчика — к похолоданию.
  • Стекло в доме запотело — к оттепели.
  • Свинья визжит и беспокойно ведет себя — к ненастью.
  • Если на ветках дерева много снега, год будет урожайным.

Что нельзя делать 22 февраля

  • Нельзя ссориться и желать кому-нибудь зла, ругаться и зацикливаться на плохом.
  • Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
  • Нельзя держать дома поломанные и старые вещи.
  • Нельзя брать и давать взаймы.
  • Нельзя вышивать и вязать.





     
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