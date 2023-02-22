Какой сегодня праздник – 22 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Православная церковь 22 февраля чтит память преподобных Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского

В этот день в мире отмечаются Всемирный день размышлений, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день борьбы с энцефалитом.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Японии — День кошки, День таксимы,

в США — День штата Калифорния, День основателей движения скаутов, День прогулки с собакой, День дикой природы, День коктейля "Маргарита", День смирения, День оздоровительного спорта и фитнеса, День Джорджа Вашингтона, День приготовления сладкого картофеля,

в Египте — День единства,

в Сент-Люсии — День независимости,

в Польше — День жертв преступлений

Какой религиозный праздник 22 февраля

Православная церковь 22 февраля чтит память преподобных Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского. В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением.

Кто празднует именины

Петр,

Никифор,

Геннадий,

Панкратий

Этот день в истории

1946 — американский посол в Москве Джордж Кеннан впервые сформулировал план "политики сдерживания" в отношении СССР

1956 — Элвис Пресли впервые оказался в музыкальном хит-параде с песней Heartbreak Hotel

1958 — президенты Египта и Сирии подписали акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику

1966 — в СССР запущен спутник "Космос-110", экипаж которого состоял из двух собак

1986 — на Филиппинах началась бескровная революция "Власть народа"

1992 — в свет вышел дебютный альбом британской группы Radiohead "Pablo Honey"

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди.

1997 — песня "Don't Speak" группы No Doubt покорила чарты и сделала музыкантов известными

1997 — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года. Клон получил имя Долли

2014 — четвертого президента Украины Виктора Януковича лишен статуса президента

Народные приметы и традиции

Увидеть на еловой ветке рябчика — к похолоданию.

Стекло в доме запотело — к оттепели.

Свинья визжит и беспокойно ведет себя — к ненастью.

Если на ветках дерева много снега, год будет урожайным.

Что нельзя делать 22 февраля

Нельзя ссориться и желать кому-нибудь зла, ругаться и зацикливаться на плохом.

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя держать дома поломанные и старые вещи.

Нельзя брать и давать взаймы.

Нельзя вышивать и вязать.