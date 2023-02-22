Какой сегодня праздник – 22 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 22 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются Всемирный день размышлений, Международный день поддержки жертв преступлений, Всемирный день борьбы с энцефалитом.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В Японии — День кошки, День таксимы,
- в США — День штата Калифорния, День основателей движения скаутов, День прогулки с собакой, День дикой природы, День коктейля "Маргарита", День смирения, День оздоровительного спорта и фитнеса, День Джорджа Вашингтона, День приготовления сладкого картофеля,
- в Египте — День единства,
- в Сент-Люсии — День независимости,
- в Польше — День жертв преступлений
Какой религиозный праздник 22 февраля
Православная церковь 22 февраля чтит память преподобных Панкратия Печерского и Никифора Антиохийского. В народе этот день назвали День Панкратия или Никифоров день, также его называли Лаптевым, потому что был обычай сегодня заниматься их плетением.
Кто празднует именины
- Петр,
- Никифор,
- Геннадий,
- Панкратий
Этот день в истории
- 1946 — американский посол в Москве Джордж Кеннан впервые сформулировал план "политики сдерживания" в отношении СССР
- 1956 — Элвис Пресли впервые оказался в музыкальном хит-параде с песней Heartbreak Hotel
- 1958 — президенты Египта и Сирии подписали акт об объединении двух стран в Объединенную Арабскую Республику
- 1966 — в СССР запущен спутник "Космос-110", экипаж которого состоял из двух собак
- 1986 — на Филиппинах началась бескровная революция "Власть народа"
- 1992 — в свет вышел дебютный альбом британской группы Radiohead "Pablo Honey"
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Бурунди.
- 1997 — песня "Don't Speak" группы No Doubt покорила чарты и сделала музыкантов известными
- 1997 — ученые из Эдинбурга (Шотландия) впервые сообщили об успешном клонировании овцы, родившейся 5 июля 1996 года. Клон получил имя Долли
- 2014 — четвертого президента Украины Виктора Януковича лишен статуса президента
Народные приметы и традиции
- Увидеть на еловой ветке рябчика — к похолоданию.
- Стекло в доме запотело — к оттепели.
- Свинья визжит и беспокойно ведет себя — к ненастью.
- Если на ветках дерева много снега, год будет урожайным.
Что нельзя делать 22 февраля
- Нельзя ссориться и желать кому-нибудь зла, ругаться и зацикливаться на плохом.
- Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом.
- Нельзя держать дома поломанные и старые вещи.
- Нельзя брать и давать взаймы.
- Нельзя вышивать и вязать.