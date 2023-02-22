Яке сьогодні свято - 22 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Православна церква 22 лютого вшановує пам'ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день роздумів, Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день боротьби з енцефалітом.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

В Японії — День кішки, День такесіми,

в США — День штату Каліфорнія, День засновників руху скаутів, День прогулянки з собакою, День дикої природи, День коктейлю "Маргарита", День смирення, День оздоровчого спорту та фітнесу, День Джорджа Вашингтона, День приготування солодкої картоплі,

в Єгипті — День єдності,

у Сент-Люсії — День незалежності,

у Польщі — День жертв злочинів

Яке релігійне свято 22 лютого

Православна церква 22 лютого вшановує пам'ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського. У народі цей день назвали День Панкратія або Никифорів день, також його називали Лаптєвим, тому що був звичай сьогодні займатися їх плетінням.

Хто святкує іменини

Петро,

Никифор,

Геннадій,

Панкратій

Цей день в історії

1946 — американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше сформулював план "політики стримування" щодо СРСР

1956 — Елвіс Преслі вперше опинився у музичному хіт-параді з піснею Heartbreak Hotel

1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку

1966 — в СРСР запущено супутник "Космос-110", екіпаж якого складав з двох собак

1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу"

1992 — у світ вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey"

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді

1997 — пісня "Don't Speak" гурту No Doubt підкорила чарти та зробила музикантів відомими

1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Клон отримав ім'я Доллі

2014 — четвертого президента України Віктора Януковича позбавлено статусу президента

Народні прикмети та традиції

Побачити на ялиновій гілці рябчика — до похолодання.

Скло в будинку запітніло — до відлиги.

Свиня верещить і неспокійно поводиться — до негоди.

Якщо на гілках дерева багато снігу, то рік буде врожайним.

Що не можна робити 22 лютого

Не можна сваритись та бажати комусь зла, лаятись та зациклюватись на поганому.

Не можна займатись важкою фізичною працею.

Не можна тримати вдома поламані та старі речі.

Не можна брати та давати у борг.

Не можна вишивати та в'язати



