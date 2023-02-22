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Яке свято відзначають 22 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

22 лютого 2023 06:30
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке сьогодні свято - 22 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня
Православна церква 22 лютого вшановує пам'ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день роздумів, Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день боротьби з енцефалітом.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • В Японії — День кішки, День такесіми,
  • в США — День штату Каліфорнія, День засновників руху скаутів, День прогулянки з собакою, День дикої природи, День коктейлю "Маргарита", День смирення, День оздоровчого спорту та фітнесу, День Джорджа Вашингтона, День приготування солодкої картоплі,
  • в Єгипті — День єдності,
  • у Сент-Люсії — День незалежності,
  • у Польщі — День жертв злочинів

Яке релігійне свято 22 лютого

Православна церква 22 лютого вшановує пам'ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського. У народі цей день назвали День Панкратія або Никифорів день, також його називали Лаптєвим, тому що був звичай сьогодні займатися їх плетінням. 

Хто святкує іменини

  • Петро,
  • Никифор,
  • Геннадій,
  • Панкратій

Цей день в історії

  • 1946 — американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше сформулював план "політики стримування" щодо СРСР
  • 1956 — Елвіс Преслі вперше опинився у музичному хіт-параді з піснею Heartbreak Hotel
  • 1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку
  • 1966 — в СРСР запущено супутник "Космос-110", екіпаж якого складав з двох собак
  • 1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу"
  • 1992 — у світ вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey"
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді
  • 1997 — пісня "Don't Speak" гурту No Doubt підкорила чарти та зробила музикантів відомими
  • 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Клон отримав ім'я Доллі
  • 2014 — четвертого президента України Віктора Януковича позбавлено статусу президента

Народні прикмети та традиції

  • Побачити на ялиновій гілці рябчика — до похолодання.
  • Скло в будинку запітніло — до відлиги.
  • Свиня верещить і неспокійно поводиться — до негоди.
  • Якщо на гілках дерева багато снігу, то рік буде врожайним.

Що не можна робити 22 лютого

  • Не можна сваритись та бажати комусь зла, лаятись та зациклюватись на поганому.
  • Не можна займатись важкою фізичною працею.
  • Не можна тримати вдома поламані та старі речі.
  • Не можна брати та давати у борг.
  • Не можна вишивати та в'язати

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