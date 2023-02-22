Яке сьогодні свято - 22 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Яке свято відзначають 22 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються Всесвітній день роздумів, Міжнародний день підтримки жертв злочинів, Всесвітній день боротьби з енцефалітом.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- В Японії — День кішки, День такесіми,
- в США — День штату Каліфорнія, День засновників руху скаутів, День прогулянки з собакою, День дикої природи, День коктейлю "Маргарита", День смирення, День оздоровчого спорту та фітнесу, День Джорджа Вашингтона, День приготування солодкої картоплі,
- в Єгипті — День єдності,
- у Сент-Люсії — День незалежності,
- у Польщі — День жертв злочинів
Яке релігійне свято 22 лютого
Православна церква 22 лютого вшановує пам'ять преподобних Панкратія Печерського та Никифора Антіохійського. У народі цей день назвали День Панкратія або Никифорів день, також його називали Лаптєвим, тому що був звичай сьогодні займатися їх плетінням.
Хто святкує іменини
- Петро,
- Никифор,
- Геннадій,
- Панкратій
Цей день в історії
- 1946 — американський посол у Москві Джордж Кеннан вперше сформулював план "політики стримування" щодо СРСР
- 1956 — Елвіс Преслі вперше опинився у музичному хіт-параді з піснею Heartbreak Hotel
- 1958 — президенти Єгипту і Сирії підписали акт про об'єднання двох країн в Об'єднану Арабську Республіку
- 1966 — в СРСР запущено супутник "Космос-110", екіпаж якого складав з двох собак
- 1986 — на Філіппінах почалася безкровна революція "Влада народу"
- 1992 — у світ вийшов дебютний альбом британського гурту Radiohead "Pablo Honey"
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Бурунді
- 1997 — пісня "Don't Speak" гурту No Doubt підкорила чарти та зробила музикантів відомими
- 1997 — вчені з Единбурга (Шотландія) вперше повідомили про успішне клонування вівці, яка народилася 5 липня 1996 року. Клон отримав ім'я Доллі
- 2014 — четвертого президента України Віктора Януковича позбавлено статусу президента
Народні прикмети та традиції
- Побачити на ялиновій гілці рябчика — до похолодання.
- Скло в будинку запітніло — до відлиги.
- Свиня верещить і неспокійно поводиться — до негоди.
- Якщо на гілках дерева багато снігу, то рік буде врожайним.
Що не можна робити 22 лютого
- Не можна сваритись та бажати комусь зла, лаятись та зациклюватись на поганому.
- Не можна займатись важкою фізичною працею.
- Не можна тримати вдома поламані та старі речі.
- Не можна брати та давати у борг.
- Не можна вишивати та в'язати