Какой завтра праздник – 2 февраля – приметы традиции и запрета

Какой праздник отмечают 2 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День ежа, День самообновления, Всемирный день чтения вслух, День ездовых собак, Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В Канаде, США — День сурка,
- в Японии — День двух хвостиков,
- во Франции — блинный день,
- в Уэльсе — Фестиваль свечей,
- в США — День подписания документов, День небесных блюд, День покидания легких, День картофельных шаров, День женского спорта,
- в Азербайджане — День Молодежи
Какой религиозный праздник 2 февраля
Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он выгонял бесов и исцелял людей от болезней. Считалось, что Евтимий обладал даром пророчества, предвидел человеческие мысли и возводил на землю дождь. В народе день назвали Ефимов, или "Ефим Заметный".
Кто празднует именины
- Мирослав,
- Евфимий,
- Ефим,
- Петр,
- Инна.
Этот день в истории
- 1912 — Фредерик Лоу прыгнул с парашютом из статуи Свободы
- 1913 — в Нью-Йорке открылся крупнейший железнодорожный вокзал мира Grand Central Terminal
- 1914 — вышел в прокат первый фильм с Чарли Чаплином, который называется "Зарабатывая на жизнь"
- 1920 — на Бродвее прошла премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом"
- 1924 — Великобритания установила дипломатические отношения с Советским Союзом.
- 1935 — впервые в судебной практике использован детектор лжи
- 1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры
- 1943 — завершилось одно из ключевых сражений Второй мировой войны, когда советские войска ударили по немецким войскам под Сталинградом.
- 1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва
- 1986 — в Индии состоялась встреча Папы Римского с Далай-ламой
- 1999 — на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывесили самую большую в мире (на то время) наружную рекламу - панно шампуня "Органикс"
- 2009 — в Зимбабве прошла деноминация зимбабвийского доллара по курсу 1 000 000 000 000:1
Народные приметы и традиции
- Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.
- Если на деревьях виден иней, то осень будет морозной.
- Если очень солнечный день, то весна будет поздней.
- Если холодная и морозная погода, она задержится еще на неделю.
Что нельзя делать 2 февраля
- Нельзя выходить из дома после закат.
- Нельзя поднимать найденные деньги.
- Нельзя ссориться и ругаться.
- Нельзя браться за тяжелый физический труд.
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