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Какой праздник отмечают 2 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

2 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 2 февраля – приметы традиции и запрета
Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День ежа, День самообновления, Всемирный день чтения вслух, День ездовых собак, Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В Канаде, США — День сурка,
  • в Японии — День двух хвостиков,
  • во Франции — блинный день,
  • в Уэльсе — Фестиваль свечей,
  • в США — День подписания документов, День небесных блюд, День покидания легких, День картофельных шаров, День женского спорта,
  • в Азербайджане — День Молодежи

Какой религиозный праздник 2 февраля

Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он выгонял бесов и исцелял людей от болезней. Считалось, что Евтимий обладал даром пророчества, предвидел человеческие мысли и возводил на землю дождь. В народе день назвали Ефимов, или "Ефим Заметный".

Кто празднует именины

  • Мирослав,
  • Евфимий,
  • Ефим,
  • Петр,
  • Инна.

Этот день в истории

  • 1912 — Фредерик Лоу прыгнул с парашютом из статуи Свободы
  • 1913 — в Нью-Йорке открылся крупнейший железнодорожный вокзал мира Grand Central Terminal
  • 1914 — вышел в прокат первый фильм с Чарли Чаплином, который называется "Зарабатывая на жизнь"
  • 1920 — на Бродвее прошла премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом"
  • 1924 — Великобритания установила дипломатические отношения с Советским Союзом.
  • 1935 — впервые в судебной практике использован детектор лжи
  • 1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры
  • 1943 — завершилось одно из ключевых сражений Второй мировой войны, когда советские войска ударили по немецким войскам под Сталинградом.
  • 1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва
  • 1986 — в Индии состоялась встреча Папы Римского с Далай-ламой
  • 1999 — на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывесили самую большую в мире (на то время) наружную рекламу - панно шампуня "Органикс"
  • 2009 — в Зимбабве прошла деноминация зимбабвийского доллара по курсу 1 000 000 000 000:1

Народные приметы и традиции

  • Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.
  • Если на деревьях виден иней, то осень будет морозной.
  • Если очень солнечный день, то весна будет поздней.
  • Если холодная и морозная погода, она задержится еще на неделю.

Что нельзя делать 2 февраля

  • Нельзя выходить из дома после закат.
  • Нельзя поднимать найденные деньги.
  • Нельзя ссориться и ругаться.
  • Нельзя браться за тяжелый физический труд.





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