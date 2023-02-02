Какой завтра праздник – 2 февраля – приметы традиции и запрета

Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого

В этот день в мире отмечаются День ежа, День самообновления, Всемирный день чтения вслух, День ездовых собак, Всемирный день гавайской гитары, Всемирный день водно-болотных угодий.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Канаде, США — День сурка,

в Японии — День двух хвостиков,

во Франции — блинный день,

в Уэльсе — Фестиваль свечей,

в США — День подписания документов, День небесных блюд, День покидания легких, День картофельных шаров, День женского спорта,

в Азербайджане — День Молодежи

Какой религиозный праздник 2 февраля

Православная церковь 2 февраля чтит память Евтимия Великого. Он выгонял бесов и исцелял людей от болезней. Считалось, что Евтимий обладал даром пророчества, предвидел человеческие мысли и возводил на землю дождь. В народе день назвали Ефимов, или "Ефим Заметный".

Кто празднует именины

Мирослав,

Евфимий,

Ефим,

Петр,

Инна.

Этот день в истории

1912 — Фредерик Лоу прыгнул с парашютом из статуи Свободы

1913 — в Нью-Йорке открылся крупнейший железнодорожный вокзал мира Grand Central Terminal

1914 — вышел в прокат первый фильм с Чарли Чаплином, который называется "Зарабатывая на жизнь"

1920 — на Бродвее прошла премьера пьесы Юджина О'Нила "За горизонтом"

1924 — Великобритания установила дипломатические отношения с Советским Союзом.

1935 — впервые в судебной практике использован детектор лжи

1940 — состоялся дебют американского эстрадного певца Фрэнка Синатры

1943 — завершилось одно из ключевых сражений Второй мировой войны, когда советские войска ударили по немецким войскам под Сталинградом.

1970 — в Мюнхене впервые в истории состоялась операция по трансплантации нерва

1986 — в Индии состоялась встреча Папы Римского с Далай-ламой

1999 — на переднем фасаде универмага "Украина" в Киеве вывесили самую большую в мире (на то время) наружную рекламу - панно шампуня "Органикс"

2009 — в Зимбабве прошла деноминация зимбабвийского доллара по курсу 1 000 000 000 000:1

Народные приметы и традиции

Наши предки заметили, если в этот день мороз, то весна будет холодной.

Если на деревьях виден иней, то осень будет морозной.

Если очень солнечный день, то весна будет поздней.

Если холодная и морозная погода, она задержится еще на неделю.

Что нельзя делать 2 февраля