Яке завтра свято - 2 лютого - прикмети традиції та заборони

Яке свято відзначають 2 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
У цей день в світі відзначаються День їжака, День самооновлення, Всесвітній день читання вголос, День їздових собак, Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У Канаді, США — День бабака,
- в Японії — День двох хвостиків,
- у Франції — млинцевий день,
- в Уельсі — Фестиваль свічок,
- в США — День підписання документів, День небесних страв, День покидання легких, День картопляних кульок, День жіночого спорту,
- в Азербайджані — День Молоді
Яке релігійне свято 2 лютого
Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. Вважалося, що Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки і зводив на землю дощ. У народі день назвали Єфімов, або "Юхим Заметільний".
Хто святкує іменини
- Мирослав,
- Євфимій,
- Юхим,
- Петро,
- Інна.
Цей день в історії
- 1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи
- 1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal
- 1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається "Заробляючи на життя"
- 1920 — на Бродвеї пройшла прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм"
- 1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом
- 1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні
- 1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри
- 1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом
- 1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва
- 1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою
- 1999 — на передньому фасаді універмагу "Україна" у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Органікс"
- 2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1
Народні прикмети та традиції
- Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно.
- Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною.
- Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою.
- Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень.
Що не можна робити 2 лютого
- Не можна виходити з дому після заходу сонця.
- Не можна підіймати знайдені гроші.
- Не можна сваритись та лаятись.
- Не можна братись за важку фізичну працю.
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