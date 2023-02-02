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Яке свято відзначають 2 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

2 лютого 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 2 лютого - прикмети традиції та заборони
Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

У цей день в світі відзначаються День їжака, День самооновлення, Всесвітній день читання вголос, День їздових собак, Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У Канаді, США — День бабака,
  • в Японії — День двох хвостиків,
  • у Франції — млинцевий день,
  • в Уельсі — Фестиваль свічок,
  • в США — День підписання документів, День небесних страв, День покидання легких, День картопляних кульок, День жіночого спорту,
  • в Азербайджані — День Молоді

Яке релігійне свято 2 лютого

Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. Вважалося, що Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки і зводив на землю дощ. У народі день назвали Єфімов, або "Юхим Заметільний".

Хто святкує іменини

  • Мирослав,
  • Євфимій,
  • Юхим,
  • Петро,
  • Інна.

Цей день в історії

  • 1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи
  • 1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal
  • 1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається "Заробляючи на життя"
  • 1920 — на Бродвеї пройшла прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм"
  • 1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом
  • 1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні
  • 1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри
  • 1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом
  • 1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва
  • 1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою
  • 1999 — на передньому фасаді універмагу "Україна" у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Органікс"
  • 2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1

Народні прикмети та традиції

  • Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно.
  • Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною.
  • Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою.
  • Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень.

Що не можна робити 2 лютого

 

  • Не можна виходити з дому після заходу сонця.
  • Не можна підіймати знайдені гроші.
  • Не можна сваритись та лаятись.
  • Не можна братись за важку фізичну працю.




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