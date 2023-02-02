Яке завтра свято - 2 лютого - прикмети традиції та заборони

Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого

У цей день в світі відзначаються День їжака, День самооновлення, Всесвітній день читання вголос, День їздових собак, Всесвітній день гавайської гітари, Всесвітній день водно-болотних угідь.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У Канаді, США — День бабака,

в Японії — День двох хвостиків,

у Франції — млинцевий день,

в Уельсі — Фестиваль свічок,

в США — День підписання документів, День небесних страв, День покидання легких, День картопляних кульок, День жіночого спорту,

в Азербайджані — День Молоді

Яке релігійне свято 2 лютого

Православна церква 2 лютого вшановує пам'ять Євтимія Великого. Він виганяв бісів і зцілював людей від хвороб. Вважалося, що Євтимій володів даром пророцтва, передбачав людські думки і зводив на землю дощ. У народі день назвали Єфімов, або "Юхим Заметільний".

Хто святкує іменини

Мирослав,

Євфимій,

Юхим,

Петро,

Інна.

Цей день в історії

1912 — Фредерік Лоу стрибнув з парашутом зі статуї Свободи

1913 — у Нью-Йорку відчинився найбільший залізничний вокзал світу Grand Central Terminal

1914 — вийшов у прокат перший фільм із Чарлі Чапліном, який називається "Заробляючи на життя"

1920 — на Бродвеї пройшла прем'єра п'єси Юджина О'Ніла "За обрієм"

1924 — Велика Британія встановила дипломатичні відносини з Радянським Союзом

1935 — вперше у судовій практиці використано детектор брехні

1940 — відбувся дебют американського естрадного співака Френка Сінатри

1943 — завершилася одна з ключових битв ІІ Світової війни, коли радянські війська вдарили по німецьких військах під Сталінградом

1970 — у Мюнхені уперше в історії відбулася операція з трансплантації нерва

1986 — в Індії відбулася зустріч Папи Римського з Далай-ламою

1999 — на передньому фасаді універмагу "Україна" у Києві вивісили найбільшу у світі (на той час) зовнішню рекламу — панно шампуню "Органікс"

2009 — у Зімбабве пройшла деномінація зімбабвійського долара за курсом 1 000 000 000 000:1

Народні прикмети та традиції

Якщо у цей день заметіль, то у травні буде холодно.

Якщо на деревах видно іній, то осінь буде морозною.

Якщо дуже сонячний день, то весна буде пізньою.

Якщо холодна та морозна погода, то вона затримається ще на тиждень.

Що не можна робити 2 лютого