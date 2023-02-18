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Какой праздник отмечают 19 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

18 февраля 2023 18:08
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 19 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня
Православная церковь 19 февраля чтит память епископа Укола Смирнского
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День смешения разных красок, Всемирный день защиты морских млекопитающих или День китов, День орнитолога, Международный день перетягивания каната, День рождения синоптической карты.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День памяти битвы за Иводзиму, День женского сердца, День попечителей, День предотвращения плагиата, День мятного шоколада, День соуса тартар, День ресниц,
  • в Армении — День дарения книг,
  • в Туркменистане — День флага,
  • в Мексике — День Армии,
  • в Индии — праздник "Шиваджи Джаянти".

Какой религиозный праздник 19 февраля

Православная церковь 19 февраля чтит память епископа Укола Смирнского. В народе день называли Укол Телятник или Жуколы. Это связано с тем, что в этот период времени часто телились коровы.

Кто празднует именины

  • Мария,
  • Кристина,
  • Максим,
  • Марьян,
  • Иван.

Этот день в истории

  • 1900 — Николай Михновский в Харькове произнес свой реферат "Самостоятельная Украина".
  • 1913 — Педро Ласкуран пробыл президентом Мексики 45 минут: кратчайшее в истории президентское правление.
  • 1954 — одобрен Указ Президиума Верховного Совета СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР.
  • 1992 — Верховная Рада Украины утвердила трезубец как малый герб Украины.
  • 1993 — английские исследователи Файнерс и Страуд стали первыми людьми, преодолевшими Антарктиду пешком.
  • 1994 — композиция Without you Мэрайи Кэри возглавила британский чарт, эта песня стала первым хитом певицы, добравшейся до вершины британского хит-парада.
  • 1999 — в США задержан бывший премьер-министр Украины Павел Лазаренко.
  • 2000 — на Большой китайской стене 3 200 человек построили крупнейшего китайского танцующего дракона длиной 3 048 метров.
  • 2003 — в Киеве прошла премьера фильма "Мамай", ставшего первой полнометражной работой режиссера Олеся Санина.
  • 2003 — группа Massive Attack выпустила 100th window — свой 4-й альбом.
  • 2004 — кубинская курица снесла самое тяжелое яйцо в мире — весом в 148 граммов.

Народные приметы и традиции

  • Если сегодня холодно, в марте будет тепло.
  • Если 19 февраля морозы, то весна будет буйной, цветущей, а лето сухой и жаркий.
  • Если кошки сворачиваются калачиком, закрывают нос лапками — к морозу.
  • Если остатки листьев шелестят на деревьях — к снегопаду.
  • Если мыши вылезли из нор и бегают по снегу, то будет пасмурно.

Что нельзя делать 19 февраля

  • Нельзя гладить теленок по спине, иначе он заболеет.
  • Не следует 19 февраля брать в руки обломки от зеркал.
  • Еще кричать и даже просто громко разговаривать в то время, когда мычит корова.




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