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Яке свято відзначають 19 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

18 лютого 2023 18:08
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 19 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня
Православна церква 19 лютого вшановує пам'ять єпископа Вукола Смирнського
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня в світі відзначаються День змішування різних фарб, Всесвітній день захисту морських ссавців або День китів, День орнітолога, Міжнародний день перетягування каната, День народження синоптичної карти.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День пам'яті битви за Іводзіму, День жіночого серця, День піклувальників, День запобігання плагіату, День м'ятного шоколаду, День соусу тартар, День вій,
  • у Вірменії — День дарування книг,
  • у Туркменістані — День прапора,
  • в Мексиці — День Армії,
  • в Індії — свято "Шиваджі Джаянті"

Яке релігійне свято 19 лютого

Православна церква 19 лютого вшановує пам'ять єпископа Вукола Смирнського. У народі день назвали Вукол Телятник або Жуколи. Це пов'язано з тим, що в цей період часу часто телилися корови. 

Хто святкує іменини

  • Марія,
  • Христина,
  • Максим,
  • Мар'ян,
  • Іван

Цей день в історії

  • 1900 — Микола Міхновський у Харкові виголосив свій реферат "Самостійна Україна".
  • 1913 — Педро Ласкуран пробув президентом Мексики 45 хвилин: найкоротше в історії президентське правління.
  • 1954 — схвалено Указ Президії Верховної Ради СРСР про передачу Кримської області зі складу РРФСР до складу УРСР
  • 1992 — Верховна Рада України затвердила тризуб як малий герб України.
  • 1993 — англійські дослідники Файнерс і Страуд стали першими людьми, які подолали Антарктиду пішки.
  • 1994 — композиція "Without you" Мераї Кері очолила британський чарт, ця пісня стала першим хітом співачки, що добрався до вершини британського хіт-параду.
  • 1999 — у США затриманий колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко.
  • 2000 — на Великому китайському мурі 3 200 осіб спорудили найбільшого китайського танцюючого дракона довжиною 3 048 метрів.
  • 2003 — у Києві пройшла прем'єра фільму "Мамай", що став першою повнометражною роботою режисера Олеся Саніна.
  • 2003 — гурт "Massive Attack" випустив "100th window" — свій 4-й альбом.
  • 2004 — кубинська курка знесла найважче яйце у світі — вагою в 148 грамів.

Народні прикмети та традиції

  • Якщо сьогодні холодно, то у березні буде тепло.
  • Якщо 19 лютого морози, то весна буде буйною, квітучою, а літо — сухе і спекотне.
  • Якщо кішки згортаються калачиком, закривають носа лапками — до морозу.
  • Якщо залишки листя шелестять на деревах — до снігопаду.
  • Якщо миші вилізли з нір і бігають снігом, то буде похмуро.

Що не можна робити 19 лютого

  • Не можна гладити теля по спині, інакше воно захворіє.
  • Не слід 19 лютого брати до рук уламки від дзеркал.
  • Ще кричати й навіть просто голосно розмовляти у той час, коли мукає корова.

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