Какой завтра праздник – 18 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 18 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются Праздник всех легкомысленных, День Плутона, Всемирный день управления информацией.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День выпивания вина, День доения коровы во время полета в самолете, День "Большой палец вверх", День батарейки, День камбалы, фаршированной крабами,
- в Гамбии — День независимости,
- в Туркменистане — День дипломатических работников.
Какой религиозный праздник 18 февраля
Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафьи Панормской. Этот день считался поминальным. Его еще в народе называли Агафьей Скотницей. Агафья — покровительница домашнего скота и защитница от огня.
Кто празднует именины
- Агафья,
- Александра,
- Антон,
- Василиса.
Этот день в истории
- 1268 — Тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение от княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Раковорской битве.
- 1762 — Петр III издает Манифест о свободе дворянства (дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно уезжать за границу).
- 1814 — очередная победа Наполеона: на этот раз разгромлен кронпринц Вюртембергский.
- 1855 — на русский престол взошел Александр II.
- 1885 — опубликована книга Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".
- 1913 — английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин "изотоп".
- 1979 — впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег.
- 1981 — СССР и Республика Зимбабве установили дипломатические отношения между собой.
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Хорватией (Европа) и Угандой (Африка).
Народные приметы и традиции
- Корову бить — молока не пить.
- Корова в тепле — молоко на столе.
- Если тепло — то сильных холодов уже не будет.
- Если в этот день будет ясная погода, то и осень будет холодной.
Что нельзя делать 18 февраля
- Девушкам и парням не рекомендуется стричься.
- Мужчинам не стоит выходить из дома во второй половине дня.
- Лучше не возиться 18 февраля с тестом.
- Самый строгий запрет этого дня — отказ в помощи нуждающимся.
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