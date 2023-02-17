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Какой праздник отмечают 18 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

17 февраля 2023 20:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 18 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафьи Панормской
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Праздник всех легкомысленных, День Плутона, Всемирный день управления информацией.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День выпивания вина, День доения коровы во время полета в самолете, День "Большой палец вверх", День батарейки, День камбалы, фаршированной крабами,
  • в Гамбии — День независимости,
  • в Туркменистане — День дипломатических работников.

Какой религиозный праздник 18 февраля

Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафьи Панормской. Этот день считался поминальным. Его еще в народе называли Агафьей Скотницей. Агафья — покровительница домашнего скота и защитница от огня.

Кто празднует именины

  • Агафья,
  • Александра,
  • Антон,
  • Василиса.

Этот день в истории

  • 1268 — Тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение от княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Раковорской битве.
  • 1762 — Петр III издает Манифест о свободе дворянства (дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно уезжать за границу).
  • 1814 — очередная победа Наполеона: на этот раз разгромлен кронпринц Вюртембергский.
  • 1855 — на русский престол взошел Александр II.
  • 1885 — опубликована книга Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".
  • 1913 — английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин "изотоп".
  • 1979 — впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег.
  • 1981 — СССР и Республика Зимбабве установили дипломатические отношения между собой.
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Хорватией (Европа) и Угандой (Африка).

Народные приметы и традиции

  • Корову бить — молока не пить.
  • Корова в тепле — молоко на столе.
  • Если тепло — то сильных холодов уже не будет.
  • Если в этот день будет ясная погода, то и осень будет холодной.

Что нельзя делать 18 февраля

  • Девушкам и парням не рекомендуется стричься.
  • Мужчинам не стоит выходить из дома во второй половине дня.
  • Лучше не возиться 18 февраля с тестом.
  • Самый строгий запрет этого дня — отказ в помощи нуждающимся.






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