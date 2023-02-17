Какой завтра праздник – 18 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафьи Панормской

В этот день в мире отмечаются Праздник всех легкомысленных, День Плутона, Всемирный день управления информацией.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День выпивания вина, День доения коровы во время полета в самолете, День "Большой палец вверх", День батарейки, День камбалы, фаршированной крабами,

в Гамбии — День независимости,

в Туркменистане — День дипломатических работников.

Какой религиозный праздник 18 февраля

Православная церковь 18 февраля чтит память мученицы Агафьи Панормской. Этот день считался поминальным. Его еще в народе называли Агафьей Скотницей. Агафья — покровительница домашнего скота и защитница от огня.

Кто празднует именины

Агафья,

Александра,

Антон,

Василиса.

Этот день в истории

1268 — Тевтонские рыцари потерпели жестокое поражение от княжеств Северо-Восточной и Северо-Западной Руси в Раковорской битве.

1762 — Петр III издает Манифест о свободе дворянства (дворяне освобождались от обязательной 25-летней гражданской и военной службы, могли выходить в отставку и беспрепятственно уезжать за границу).

1814 — очередная победа Наполеона: на этот раз разгромлен кронпринц Вюртембергский.

1855 — на русский престол взошел Александр II.

1885 — опубликована книга Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна".

1913 — английский химик Фредерик Содди предложил к использованию термин "изотоп".

1979 — впервые за много лет в пустыне Сахара выпал снег.

1981 — СССР и Республика Зимбабве установили дипломатические отношения между собой.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Хорватией (Европа) и Угандой (Африка).

Народные приметы и традиции

Корову бить — молока не пить.

Корова в тепле — молоко на столе.

Если тепло — то сильных холодов уже не будет.

Если в этот день будет ясная погода, то и осень будет холодной.

Что нельзя делать 18 февраля