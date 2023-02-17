Яке завтра свято - 18 лютого - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 18 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
17 лютого 2023 20:00
Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської
Цього дня у світі відзначаються Свято всіх легковажних, День Плутона, Всесвітній день управління інформацією.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День випивання вина, День доїння корови під час польоту в літаку, День "Великий палець вгору", День батарейки, День камбали, фаршированої крабами,
- у Гамбії — День незалежності,
- в Туркменістані — День дипломатичних працівників
Яке релігійне свято 18 лютого
Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської. Цей день вважався поминальним. Його ще в народі називали Агафією Скотницею. Агафія — покровителька домашньої худоби і захисниця від вогню.
Хто святкує іменини
- Агафія,
- Олександра,
- Антон,
- Василина,
Цей день в історії
- 1268 — Тевтонські лицарі зазнали жорстокої поразки від князівств Північно-Східної та Північно-Західної Русі в Раковорській битві
- 1762 — Петро III видає Маніфест про вільність дворянства (дворяни звільнялися від обов'язкової 25-річної цивільної та військової служби, могли виходити у відставку та безперешкодно виїжджати за кордон)
- 1814 — чергова перемога Наполеона: цього разу розгромлений кронпринц Вюртембергський
- 1855 — на російський престол зійшов Олександр II
- 1885 — опубліковано книгу Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"
- 1913 — англійський хімік Фредерік Содді запропонував до використання термін "ізотоп"
- 1979 — вперше за багато років у пустелі Сахара випав сніг
- 1981 — СРСР та Республіка Зімбабве встановили дипломатичні відносини між собою
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією (Європа) та Угандою (Африка).
Народні прикмети та традиції
- корову бити — молока не пити
- корова у теплі — молоко на столі
- якщо тепло — то сильних холодів вже не буде
- якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною
Що не можна робити 18 лютого
- дівчатам та хлопцям не рекомендується стригтися
- чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня
- краще не возитися 18 лютого з тістом
- найсуворіша заборона цього дня — відмова у допомозі тим, хто її потребує