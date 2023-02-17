Яке завтра свято - 18 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської

Цього дня у світі відзначаються Свято всіх легковажних, День Плутона, Всесвітній день управління інформацією.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День випивання вина, День доїння корови під час польоту в літаку, День "Великий палець вгору", День батарейки, День камбали, фаршированої крабами,

у Гамбії — День незалежності,

в Туркменістані — День дипломатичних працівників

Яке релігійне свято 18 лютого

Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської. Цей день вважався поминальним. Його ще в народі називали Агафією Скотницею. Агафія — покровителька домашньої худоби і захисниця від вогню.

Хто святкує іменини

Агафія,

Олександра,

Антон,

Василина,

Цей день в історії

1268 — Тевтонські лицарі зазнали жорстокої поразки від князівств Північно-Східної та Північно-Західної Русі в Раковорській битві

1762 — Петро III видає Маніфест про вільність дворянства (дворяни звільнялися від обов'язкової 25-річної цивільної та військової служби, могли виходити у відставку та безперешкодно виїжджати за кордон)

1814 — чергова перемога Наполеона: цього разу розгромлений кронпринц Вюртембергський

1855 — на російський престол зійшов Олександр II

1885 — опубліковано книгу Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"

1913 — англійський хімік Фредерік Содді запропонував до використання термін "ізотоп"

1979 — вперше за багато років у пустелі Сахара випав сніг

1981 — СРСР та Республіка Зімбабве встановили дипломатичні відносини між собою

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією (Європа) та Угандою (Африка).

Народні прикмети та традиції

корову бити — молока не пити

корова у теплі — молоко на столі

якщо тепло — то сильних холодів вже не буде

якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною

Що не можна робити 18 лютого