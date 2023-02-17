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Яке свято відзначають 18 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

17 лютого 2023 20:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 18 лютого - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються Свято всіх легковажних, День Плутона, Всесвітній день управління інформацією.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День випивання вина, День доїння корови під час польоту в літаку, День "Великий палець вгору", День батарейки, День камбали, фаршированої крабами,
  • у Гамбії — День незалежності,
  • в Туркменістані — День дипломатичних працівників

Яке релігійне свято 18 лютого

Православна церква 18 лютого вшановує пам'ять мучениці Агафії Панормської. Цей день вважався поминальним. Його ще в народі називали Агафією Скотницею. Агафія — покровителька домашньої худоби і захисниця від вогню. 

Хто святкує іменини

  • Агафія,
  • Олександра,
  • Антон,
  • Василина,

Цей день в історії

  • 1268 — Тевтонські лицарі зазнали жорстокої поразки від князівств Північно-Східної та Північно-Західної Русі в Раковорській битві
  • 1762 — Петро III видає Маніфест про вільність дворянства (дворяни звільнялися від обов'язкової 25-річної цивільної та військової служби, могли виходити у відставку та безперешкодно виїжджати за кордон)
  • 1814 — чергова перемога Наполеона: цього разу розгромлений кронпринц Вюртембергський
  • 1855 — на російський престол зійшов Олександр II
  • 1885 — опубліковано книгу Марка Твена "Пригоди Гекльберрі Фінна"
  • 1913 — англійський хімік Фредерік Содді запропонував до використання термін "ізотоп"
  • 1979 — вперше за багато років у пустелі Сахара випав сніг
  • 1981 — СРСР та Республіка Зімбабве встановили дипломатичні відносини між собою
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Хорватією (Європа) та Угандою (Африка).

Народні прикмети та традиції

  • корову бити — молока не пити
  • корова у теплі — молоко на столі
  • якщо тепло — то сильних холодів вже не буде
  • якщо у цей день погода буде холодною, то й осінь буде холодною

Що не можна робити 18 лютого

  • дівчатам та хлопцям не рекомендується стригтися
  • чоловікам не варто виходити з дому у другій половині дня
  • краще не возитися 18 лютого з тістом
  • найсуворіша заборона цього дня — відмова у допомозі тим, хто її потребує



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