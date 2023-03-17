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Какой праздник отмечают 18 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

17 марта 2023 20:00
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
18 марта – какой праздник 18 марта – приметы и традиции
18 марта в церковном календаре – день памяти святого Конона Мандонского.
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Завтра, 18 марта, Всемирный день переработки. Верующие чтят память святого Конона Мандонского. До Нового года осталось 288 дней.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Празднующие в мире

  • Также 18 марта День богини плодородия (Афродиты). Она входила в пантеон верховных божеств Олимпа в древнегреческой мифологии. А еще ее считали богиней любви и красоты. Женщины, которые хотели забеременеть, в День богини плодородия молились Афродити, делали разные подношения, загадывали желания и т.д. А еще этот день в старину считали лучшим для начала новой жизни.

Какой религиозный праздник 18 марта

18 марта в церковном календаре — день памяти святого Конона Мандонского. Родился он примерно в III веке в Назарете. В те времена правил император Деций Траян. Жизнь Конона проходила в Памфилийском городе Мандоне. С молодых лет мужчина завел небольшой огород, поэтому употреблял в пищу только то, что вырастил сам. Среди людей прославился как незаметный и добрый человек.

Кто празднует именины

  • Андрей,
  • Кирилл,
  • Константин,
  • Юрий,
  • Марк

Этот день в истории

  • 37 год — после смерти Тиберия императором Рима становится Калигула;
  • 1241 — в битве под Хмельницком (близ Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы;
  • 1325 — основывают Теночтитлан, который впоследствии станет столицей Ацтекской империи;
  • 1662 год — в Париже начинает курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);
  • 1839 — китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны;
  • 1892 год — лорд Стэнли Престон решает основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли);
  • 1899 год — американский астроном Пикеринг открывает Фебу, спутник Сатурна;
  • 1890 год — Вильгельм II заставил канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку;
  • 1913 год — во Львове создают военное общество "Сечевые стрелки";
  • 1913 год — в Салониках убивают короля Греции Георга I;
  • 1924 год — в США премьера немого фильма "Багдадский вор", проект стоимостью $2 млн был чрезвычайно дорогим в то время;
  • 1932 год — в Сиднейском заливе открывают мост, который к 2012 году был самым широким в мире (ширина 48,8 м);

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой день: погода ясная и теплая — лето будет умеренно жарким;
  • первые подснежники появились в лесу — уже можете начинать вспашку;
  • ясная погода указывает, что летом не будет града.

Что нельзя делать 18 марта

  • Лучше не делать большие покупки в этот день, потому что они будут напрасны.
  • Не сплетничайте, не болтайте лишнее, не бездельничайте.
  • Не рекомендуется ходить в гости.
  • Также не конфликтуйте и не держите злобу на других.

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