18 марта – какой праздник 18 марта – приметы и традиции

Какой праздник отмечают 18 марта: приметы, традиции и запреты в этот день
Завтра, 18 марта, Всемирный день переработки. Верующие чтят память святого Конона Мандонского. До Нового года осталось 288 дней.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
-
YouTube разблокировал аккаунт Трампа: он был недоступен два года
-
Трендовый маникюр на весну 2023: какой цвет подарит вашим рукам молодость
-
Эти специалисты в Украине сейчас на вес золота: сумасшедшие зарплаты
-
Компания Rolls-Royce построит ядерный реактор на Луне
-
В ООН заявили, что готовы и дальше сотрудничать с россией
-
Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни
-
Историческое решение: Владимир Зеленский отреагировал на ордер для путина
-
Starlink выпускает "глобальный пакет" спутникового интернета
-
В Украину возвращается весна: синоптики порадовали прогнозом на выходные
-
Паулу Фонсека хочет купить в "Лилль" лидеров "Шахтера"
Празднующие в мире
- Также 18 марта День богини плодородия (Афродиты). Она входила в пантеон верховных божеств Олимпа в древнегреческой мифологии. А еще ее считали богиней любви и красоты. Женщины, которые хотели забеременеть, в День богини плодородия молились Афродити, делали разные подношения, загадывали желания и т.д. А еще этот день в старину считали лучшим для начала новой жизни.
Какой религиозный праздник 18 марта
18 марта в церковном календаре — день памяти святого Конона Мандонского. Родился он примерно в III веке в Назарете. В те времена правил император Деций Траян. Жизнь Конона проходила в Памфилийском городе Мандоне. С молодых лет мужчина завел небольшой огород, поэтому употреблял в пищу только то, что вырастил сам. Среди людей прославился как незаметный и добрый человек.
Кто празднует именины
- Андрей,
- Кирилл,
- Константин,
- Юрий,
- Марк
Этот день в истории
- 37 год — после смерти Тиберия императором Рима становится Калигула;
- 1241 — в битве под Хмельницком (близ Кракова) войско Золотой Орды побеждает польское войско и монголо-татары продолжают завоевание Европы;
- 1325 — основывают Теночтитлан, который впоследствии станет столицей Ацтекской империи;
- 1662 год — в Париже начинает курсировать первый общественный транспорт (карета на восемь мест);
- 1839 — китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум, что стало причиной первой опиумной войны;
- 1892 год — лорд Стэнли Престон решает основать кубок для лучшей хоккейной команды Канады (ныне Кубок Стэнли);
- 1899 год — американский астроном Пикеринг открывает Фебу, спутник Сатурна;
- 1890 год — Вильгельм II заставил канцлера Отто фон Бисмарка уйти в отставку;
- 1913 год — во Львове создают военное общество "Сечевые стрелки";
- 1913 год — в Салониках убивают короля Греции Георга I;
- 1924 год — в США премьера немого фильма "Багдадский вор", проект стоимостью $2 млн был чрезвычайно дорогим в то время;
- 1932 год — в Сиднейском заливе открывают мост, который к 2012 году был самым широким в мире (ширина 48,8 м);
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой день: погода ясная и теплая — лето будет умеренно жарким;
- первые подснежники появились в лесу — уже можете начинать вспашку;
- ясная погода указывает, что летом не будет града.
Что нельзя делать 18 марта
- Лучше не делать большие покупки в этот день, потому что они будут напрасны.
- Не сплетничайте, не болтайте лишнее, не бездельничайте.
- Не рекомендуется ходить в гости.
- Также не конфликтуйте и не держите злобу на других.