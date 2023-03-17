18 березня - яке свято 18 брезня - прикмети та традиції

18 березня в церковному календарі — день пам’яті святого Конона Мандонського

Завтра, 18 березня, Всесвітній день перероблення. Віряни вшановують пам'ять святого Конона Мандонського. До Нового року залишилося 288 днів.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

Також 18 березня День богині родючості (Афродіти). Вона входила до пантеону верховних божеств Олімпу в давньогрецькій міфології. А ще її вважали богинею кохання та краси. Жінки, які хотіли завагітніти, в День богині родючості молилися Афродіті, робили різні підношення, загадували бажання тощо. А ще цей день в давнину вважали найкращим для початку нового життя.

Яке релігійне свято 18 березня

18 березня в церковному календарі — день пам’яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно III століття в Назареті. В ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік завів невеликий город, тому вживав в їжу лише те, що виростив сам. Серед людей прославився як незлопам'ятна і добра людина.

Хто святкує іменини

Андрій,

Кирило,

Костянтин,

Юрій,

Марко

Цей день в історії

37 рік — по смерті Тиберія імператором Риму стає Калігула;

1241 рік — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи;

1325 рік — засновують Теночтітлан, який згодом стане столицею Ацтекської імперії;

1662 рік — у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт (карета на вісім місць);

1839 рік — китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни;

1892 рік — лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);

1899 рік — американський астроном Пікерінг відкриває Фебу, супутник Сатурна;

1890 рік — Вільгельм II примусив канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку;

1913 рік — у Львові створюють військове товариство "Січові стрільці";

1913 рік — у Салоніках убивають короля Греції Георга I;

1924 рік — у США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час;

1932 рік — у Сіднейській затоці відкривають міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:

дивилися, який день: погода ясна і тепла — літо буде помірно спекотним;

перші проліски з'явилися в лісі — вже можете починати оранку;

ясна погода вказує, що влітку не буде граду.

Що не можна робити 18 березня