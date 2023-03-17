18 березня - яке свято 18 брезня - прикмети та традиції

Яке свято відзначають 18 березня: прикмети, традиції та заборони цього дня
Завтра, 18 березня, Всесвітній день перероблення. Віряни вшановують пам'ять святого Конона Мандонського. До Нового року залишилося 288 днів.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- Також 18 березня День богині родючості (Афродіти). Вона входила до пантеону верховних божеств Олімпу в давньогрецькій міфології. А ще її вважали богинею кохання та краси. Жінки, які хотіли завагітніти, в День богині родючості молилися Афродіті, робили різні підношення, загадували бажання тощо. А ще цей день в давнину вважали найкращим для початку нового життя.
Яке релігійне свято 18 березня
18 березня в церковному календарі — день пам’яті святого Конона Мандонського. Народився він приблизно III століття в Назареті. В ті часи правив імператор Децій Траян. Життя Конона проходило в Памфілійському місті Мандоні. З молодих років чоловік завів невеликий город, тому вживав в їжу лише те, що виростив сам. Серед людей прославився як незлопам'ятна і добра людина.
Хто святкує іменини
- Андрій,
- Кирило,
- Костянтин,
- Юрій,
- Марко
Цей день в історії
- 37 рік — по смерті Тиберія імператором Риму стає Калігула;
- 1241 рік — у битві під Хмельником (поблизу Кракова) військо Золотої Орди перемагає польське військо та монголо-татари продовжують завоювання Європи;
- 1325 рік — засновують Теночтітлан, який згодом стане столицею Ацтекської імперії;
- 1662 рік — у Парижі починає курсувати перший громадський транспорт (карета на вісім місць);
- 1839 рік — китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум, що стало причиною першої опіумної війни;
- 1892 рік — лорд Стенлі Престон вирішує заснувати кубок для найкращої хокейної команди Канади (нині Кубок Стенлі);
- 1899 рік — американський астроном Пікерінг відкриває Фебу, супутник Сатурна;
- 1890 рік — Вільгельм II примусив канцлера Отто фон Бісмарка піти у відставку;
- 1913 рік — у Львові створюють військове товариство "Січові стрільці";
- 1913 рік — у Салоніках убивають короля Греції Георга I;
- 1924 рік — у США прем'єра німого фільму "Багдадський злодій", проєкт вартістю $2 млн був надзвичайно дорогим на той час;
- 1932 рік — у Сіднейській затоці відкривають міст, який до 2012 року був найширшим у світі (ширина 48,8 м);
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день:
- дивилися, який день: погода ясна і тепла — літо буде помірно спекотним;
- перші проліски з'явилися в лісі — вже можете починати оранку;
- ясна погода вказує, що влітку не буде граду.
Що не можна робити 18 березня
- Краще не робити великі покупки цього дня, тому що вони будуть марними.
- Не пліткуйте, не базікайте зайве, не байдикуйте.
- Не рекомендовано ходити в гості.
- Також не конфліктуйте і не тримайте злість на інших.