Какой завтра праздник – 17 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Православная церковь 17 февраля чтит память святого Николая

В этот день в мире отмечаются День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа, День постройки воздушных замков.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Европе — День кота,

в США — День общественных наук, День чемпионата крабовой гонки, День кофе с молоком, День капусты, День моего пути,

в Ирландии — День отказа от курения,

во Вьетнаме — Праздник "Ароматной пагоды".

Какой религиозный праздник 17 февраля

Православная церковь 17 февраля чтит память святого Николая. В народе этот день называли "Николай Студенный" - именно в этот день всегда ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней.

Кто празднует именины

Никита,

Кирилл,

Георгий,

Сидор

Этот день в истории

1972 — группа "Pink Floyd" завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse", которая через год превратится в их самую известную пластинку "The Dark Side of the Moon".

1992 — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов "Чистые руки", направленной против мафии.

1999 — Ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года.

1999 — Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.

2008 — Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 стран.

2011 — начались вооруженные беспорядки в Ливии.

2015 — генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили

Война на востоке Украины: в окруженном Дебальцево жестокие уличные бои. Часть города захвачена российско-террористическими войсками

Евросоюз впервые с начала русско-украинской войны официально признал участие войск россии в конфликте.

Народные приметы и традиции

В полнолуние на Николая в лесу много зайцев.

Если лес почернел 17 февраля, то жди оттепели.

Если 17 февраля приснилась птица — ждите новостей.

Что нельзя делать 17 февраля