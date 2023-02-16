Какой завтра праздник – 17 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 17 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День спонтанного проявления доброты, Всемирный день человеческого духа, День постройки воздушных замков.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В Европе — День кота,
- в США — День общественных наук, День чемпионата крабовой гонки, День кофе с молоком, День капусты, День моего пути,
- в Ирландии — День отказа от курения,
- во Вьетнаме — Праздник "Ароматной пагоды".
Какой религиозный праздник 17 февраля
Православная церковь 17 февраля чтит память святого Николая. В народе этот день называли "Николай Студенный" - именно в этот день всегда ударяли сильные морозы. Греческий игумен и исповедник обладал даром исцеления, поэтому ему молятся для избавления от болезней.
Кто празднует именины
- Никита,
- Кирилл,
- Георгий,
- Сидор
Этот день в истории
- 1972 — группа "Pink Floyd" завершила свое турне по Англии с премьерой новой программы "Eclipse", которая через год превратится в их самую известную пластинку "The Dark Side of the Moon".
- 1992 — первые аресты в операции итальянских правоохранительных органов "Чистые руки", направленной против мафии.
- 1999 — Ратификация Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией 1997 года.
- 1999 — Верховная Рада Украины дала разрешение на привлечение к уголовной ответственности и арест Павла Лазаренко.
- 2008 — Косово провозгласило независимость от Сербии. К концу года его признали 69 стран.
- 2011 — начались вооруженные беспорядки в Ливии.
- 2015 — генеральная прокуратура Украины отказала правительству Грузии в экстрадиции экс-президента Грузии Михеила Саакашвили
- Война на востоке Украины: в окруженном Дебальцево жестокие уличные бои. Часть города захвачена российско-террористическими войсками
- Евросоюз впервые с начала русско-украинской войны официально признал участие войск россии в конфликте.
Народные приметы и традиции
- В полнолуние на Николая в лесу много зайцев.
- Если лес почернел 17 февраля, то жди оттепели.
- Если 17 февраля приснилась птица — ждите новостей.
Что нельзя делать 17 февраля
- Не следует в этот день злоупотреблять алкоголем, а также переедать;
- Не годится ныне ссориться и злословить;
- Не следует сегодня слишком много работать;
- Не гоже в этот день давать деньги взаймы.