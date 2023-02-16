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Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

16 лютого 2023 18:30
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 17 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня
Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять святого Миколая
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу, День побудови повітряних замків.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • В Європі — День кота,
  • у США — День суспільних наук, День чемпіонату крабових перегонів, День кави з молоком, День капусти, День мого шляху,
  • в Ірландії — День відмови від куріння,
  • у В'єтнамі — Свято "Ароматної пагоди".

Яке релігійне свято 17 лютого

Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять святого Миколая. У народі цей день прозвали "Микола Студений" — саме цього дня завжди вдаряли сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.

Хто святкує іменини

  • Микита,
  • Кирило,
  • Георгій,
  • Сидір

Цей день в історії

  • 1972 — гурт "Pink Floyd" завершив своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse", яка через рік перетвориться на їхню найвідомішу платівку "The Dark Side of the Moon".
  • 1992 — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів "Чисті руки", спрямованої проти мафії.
  • 1999 — Ратифікація Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.
  • 1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.
  • 2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.
  • 2011 — почалися збройні заворушення в Лівії.
  • 2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі
  • Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами
  • Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ рф в конфлікті.

Народні прикмети та традиції

  • В повний місяць на Миколая в лісі багато зайців.
  • Якщо ліс почорнів 17 лютого, то чекай відлиги.
  • Якщо 17 лютого приснився птах — чекайте новин.

Що не можна робити 17 лютого

  • Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
  • Не гоже нині сваритися та лихословити;
  • Не слід сьогодні надто багато працювати;
  • Не гоже у цей день давати гроші у борг.



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