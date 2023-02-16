Яке завтра свято - 17 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Яке свято відзначають 17 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу, День побудови повітряних замків.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- В Європі — День кота,
- у США — День суспільних наук, День чемпіонату крабових перегонів, День кави з молоком, День капусти, День мого шляху,
- в Ірландії — День відмови від куріння,
- у В'єтнамі — Свято "Ароматної пагоди".
Яке релігійне свято 17 лютого
Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять святого Миколая. У народі цей день прозвали "Микола Студений" — саме цього дня завжди вдаряли сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.
Хто святкує іменини
- Микита,
- Кирило,
- Георгій,
- Сидір
Цей день в історії
- 1972 — гурт "Pink Floyd" завершив своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse", яка через рік перетвориться на їхню найвідомішу платівку "The Dark Side of the Moon".
- 1992 — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів "Чисті руки", спрямованої проти мафії.
- 1999 — Ратифікація Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.
- 1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.
- 2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.
- 2011 — почалися збройні заворушення в Лівії.
- 2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі
- Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами
- Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ рф в конфлікті.
Народні прикмети та традиції
- В повний місяць на Миколая в лісі багато зайців.
- Якщо ліс почорнів 17 лютого, то чекай відлиги.
- Якщо 17 лютого приснився птах — чекайте новин.
Що не можна робити 17 лютого
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати;
- Не гоже нині сваритися та лихословити;
- Не слід сьогодні надто багато працювати;
- Не гоже у цей день давати гроші у борг.