Яке завтра свято - 17 лютого - прикмети, традиції та заборони цього дня

Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять святого Миколая

Цього дня у світі відзначаються День спонтанного прояву доброти, Всесвітній день людського духу, День побудови повітряних замків.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

В Європі — День кота,

у США — День суспільних наук, День чемпіонату крабових перегонів, День кави з молоком, День капусти, День мого шляху,

в Ірландії — День відмови від куріння,

у В'єтнамі — Свято "Ароматної пагоди".

Яке релігійне свято 17 лютого

Православна церква 17 лютого вшановує пам'ять святого Миколая. У народі цей день прозвали "Микола Студений" — саме цього дня завжди вдаряли сильні морози. Грецький ігумен і сповідник мав дар зцілення, тому йому моляться для позбавлення від хвороб.

Хто святкує іменини

Микита,

Кирило,

Георгій,

Сидір

Цей день в історії

1972 — гурт "Pink Floyd" завершив своє турне по Англії із прем'єрою нової програми "Eclipse", яка через рік перетвориться на їхню найвідомішу платівку "The Dark Side of the Moon".

1992 — перші арешти в операції італійських правоохоронних органів "Чисті руки", спрямованої проти мафії.

1999 — Ратифікація Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року.

1999 — Верховна Рада України дала дозвіл на притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Павла Лазаренка.

2008 — Косово проголосило незалежність від Сербії. До кінця року його визнали 69 держав.

2011 — почалися збройні заворушення в Лівії.

2015 — генеральна прокуратура України відмовила уряду Грузії в екстрадиції екс-президента Грузії Міхеїла Саакашвілі

Війна на сході України: в оточеному Дебальцевому жорстокі вуличні бої. Частина міста захоплена російсько-терористичними військами

Євросоюз уперше з початку російсько-української війни офіційно визнав участь військ рф в конфлікті.

Народні прикмети та традиції

В повний місяць на Миколая в лісі багато зайців.

Якщо ліс почорнів 17 лютого, то чекай відлиги.

Якщо 17 лютого приснився птах — чекайте новин.

Що не можна робити 17 лютого