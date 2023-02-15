Какой завтра праздник – 16 февраля – приметы, традиции и заборроны

Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны

В этот день в мире отмечаются Международный день блинчика, День поиска запахов, День Киотского протокола.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Украине — День военного журналиста, День единения

в США — День инноваций, День помощи ворчунам, День миндаля,

в Индии — День богини мудрости и искусства Сарасвати,

в Литве — День восстановления государственности,

в Уганде — День памяти архиепископа Джанани Лувума.

Какой религиозный праздник 16 февраля

Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Кто празднует именины

Клавдий,

Анна,

Анна,

Дмитрий,

Симон

Этот день в истории

1919 — началась Волчеховская операция УГА

1923 — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, открыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона

1937 — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовавший нейлон

1943 — советские войска на месяц отбили у немцев Харьков

1945 — экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев

1957 — Египет стал чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, в финале одержав победу над командой Эфиопии со счетом 4:0.

1968 — в городе Гейливиль (США) появилась первая телефонная служба спасения - 911

1991 — во Львовском театре оперы и балета состоялась Первая Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов)

2005 — вступил в силу Киотский протокол

Народные приметы и традиции

Если птицы летают низко, то к ненастью.

Если в этот день тепло

и солнечно,

то лето будет жарким.

и солнечно, то лето будет жарким. Если падает снег, то весна будет поздней, а лето дождливым.

Если в лесу очень шумно, скоро придет потепление.

Что нельзя делать 16 февраля