Какой завтра праздник – 16 февраля – приметы, традиции и заборроны

Какой праздник отмечают 16 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются Международный день блинчика, День поиска запахов, День Киотского протокола.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
-
Теплая вода растапливает ледник "судного дня", — ученые
-
Максим Шацких рассказал о чемпионских амбициях "Динамо" и "Днепра-1"
-
Рианна с маленьким сыном и A$AP Rocky снялась для Vogue: такими вы их еще не видели
-
В Генштабе рассказали, сколько раз ВСУ ударили по оккупантам за сутки
-
Европарламент призвал власти Грузии освободить Саакашвили: принята резолюция
-
Эксперт спрогнозировал, какими будут цены на яйца в 2023 году
-
На очереди КНДР? Сборная россии по футболу сыграет против Ирана
-
Генштаб показал воздушный шар рф, сбитый над Киевской областью
-
Мобилизация в Украине 2023: как действовать, если призывника уволили с работы во время войны
-
В Луганской области оккупанты развернули военный госпиталь на территории местной больницы
Что празднуют в мире
- В Украине — День военного журналиста, День единения
- в США — День инноваций, День помощи ворчунам, День миндаля,
- в Индии — День богини мудрости и искусства Сарасвати,
- в Литве — День восстановления государственности,
- в Уганде — День памяти архиепископа Джанани Лувума.
Какой религиозный праздник 16 февраля
Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.
Кто празднует именины
- Клавдий,
- Анна,
- Анна,
- Дмитрий,
- Симон
Этот день в истории
- 1919 — началась Волчеховская операция УГА
- 1923 — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, открыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона
- 1937 — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовавший нейлон
- 1943 — советские войска на месяц отбили у немцев Харьков
- 1945 — экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев
- 1957 — Египет стал чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, в финале одержав победу над командой Эфиопии со счетом 4:0.
- 1968 — в городе Гейливиль (США) появилась первая телефонная служба спасения - 911
- 1991 — во Львовском театре оперы и балета состоялась Первая Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов)
- 2005 — вступил в силу Киотский протокол
Народные приметы и традиции
- Если птицы летают низко, то к ненастью.
- Если в этот день тепло
и солнечно,
то лето будет жарким.
- Если падает снег, то весна будет поздней, а лето дождливым.
- Если в лесу очень шумно, скоро придет потепление.
Что нельзя делать 16 февраля
- Нельзя ссориться и ругаться.
- Нельзя выходить из дома после сумерек.
- Нельзя вязать и вышивать.
- Нельзя поддаваться паническим мыслям.
- Нельзя держать дома старые и поломанные вещи.
-