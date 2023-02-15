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Какой праздник отмечают 16 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

15 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 16 февраля – приметы, традиции и заборроны
Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Международный день блинчика, День поиска запахов, День Киотского протокола.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В Украине — День военного журналиста, День единения
  • в США — День инноваций, День помощи ворчунам, День миндаля,
  • в Индии — День богини мудрости и искусства Сарасвати,
  • в Литве — День восстановления государственности,
  • в Уганде — День памяти архиепископа Джанани Лувума.

Какой религиозный праздник 16 февраля

Православная церковь 16 февраля чтит память святого Симеона и Святой пророчицы Анны. С этого дня природа начинает готовиться к весне. Симеону и Анне молятся, чтобы они подарили здоровье новорожденному ребенку. Святых называют хранителями младенцев.

Кто празднует именины

  • Клавдий,
  • Анна,
  • Анна,
  • Дмитрий,
  • Симон

Этот день в истории

  • 1919 — началась Волчеховская операция УГА
  • 1923 — археологическая экспедиция англичан, возглавляемая Говардом Картером, открыла вход в могильную камеру фараона Тутанхамона
  • 1937 — Уоллес Карозерс, химик-исследователь фирмы "Дюпон", запатентовавший нейлон
  • 1943 — советские войска на месяц отбили у немцев Харьков
  • 1945 — экспедиционные войска США начали операцию по захвату Иодзимы. 21-тысячный японский контингент месяц сдерживал 100-тысячную армаду американцев
  • 1957 — Египет стал чемпионом первого Кубка Африканских Наций в Судане, в финале одержав победу над командой Эфиопии со счетом 4:0.
  • 1968 — в городе Гейливиль (США) появилась первая телефонная служба спасения - 911
  • 1991 — во Львовском театре оперы и балета состоялась Первая Галицкая Ассамблея (объединенная сессия Ивано-Франковского, Львовского и Тернопольского областных советов)
  • 2005 — вступил в силу Киотский протокол

Народные приметы и традиции

  • Если птицы летают низко, то к ненастью.
  • Если в этот день тепло
    и солнечно,
    то лето будет жарким.
  • Если падает снег, то весна будет поздней, а лето дождливым.
  • Если в лесу очень шумно, скоро придет потепление.

Что нельзя делать 16 февраля

  • Нельзя ссориться и ругаться.
  • Нельзя выходить из дома после сумерек.
  • Нельзя вязать и вышивать.
  • Нельзя поддаваться паническим мыслям.
  • Нельзя держать дома старые и поломанные вещи.

  •  

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