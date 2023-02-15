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Яке свято відзначають 16 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

15 лютого 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 16 лютого - прикмети, традиції та заборрони
Православна церква 16 лютого вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день млинця, День пошуку запахів, День Кіотського протоколу.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • В Україні — День військового журналіста, День єднання
  • у США — День інновацій, День допомоги буркотунам, День мигдалю,
  • в Індії — День богині мудрості і мистецтва Сарасваті,
  • у Литві — День відновлення державності,
  • в Уганді — День пам'яті архієпископа Джанані Лувума.

Яке релігійне свято 16 лютого

Православна церква 16 лютого вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни. З цього дня природа починає готуватися до весни. Симеону і Анні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

Хто святкує іменини

  • Клавдій,
  • Ганна,
  • Анна,
  • Дмитро,
  • Симон

Цей день в історії

  • 1919 — почалася Вовчухівська операція УГА
  • 1923 — археологічна експедиція англійців, яку очолював Говард Картер, відкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона
  • 1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", який запатентував нейлон
  • 1943 — радянські війська на місяць відбили у німців Харків
  • 1945 — експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців
  • 1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, у фіналі здобувши перемогу над командою Ефіопії з рахунком 4:0
  • 1968 — у місті Гейлівіль (США) з'явилася перша телефонна служба порятунку — 911
  • 1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася Перша Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)
  • 2005 — набув чинності Кіотський протокол

Народні прикмети та традиції

  • Якщо птахи літають низько, то до негоди.
  • Якщо у цей день тепло та сонячно, то літо буде спекотним.
  • Якщо падає лапатий сніг, то весна буде пізньою, а літо дощовим.
  • Якщо у лісі дуже шумно, то скоро прийде потепління.

Що не можна робити 16 лютого

  • Не можна сваритись та лаятись.
  • Не можна виходити з дому після сутінків.
  • Не можна в'язати та вишивати.
  • Не можна піддаватись панічним думкам.
  • Не можна тримати вдома старі та поламані речі.

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