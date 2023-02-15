Яке завтра свято - 16 лютого - прикмети, традиції та заборрони

Яке свято відзначають 16 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день млинця, День пошуку запахів, День Кіотського протоколу.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- В Україні — День військового журналіста, День єднання
- у США — День інновацій, День допомоги буркотунам, День мигдалю,
- в Індії — День богині мудрості і мистецтва Сарасваті,
- у Литві — День відновлення державності,
- в Уганді — День пам'яті архієпископа Джанані Лувума.
Яке релігійне свято 16 лютого
Православна церква 16 лютого вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни. З цього дня природа починає готуватися до весни. Симеону і Анні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.
Хто святкує іменини
- Клавдій,
- Ганна,
- Анна,
- Дмитро,
- Симон
Цей день в історії
- 1919 — почалася Вовчухівська операція УГА
- 1923 — археологічна експедиція англійців, яку очолював Говард Картер, відкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона
- 1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", який запатентував нейлон
- 1943 — радянські війська на місяць відбили у німців Харків
- 1945 — експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців
- 1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, у фіналі здобувши перемогу над командою Ефіопії з рахунком 4:0
- 1968 — у місті Гейлівіль (США) з'явилася перша телефонна служба порятунку — 911
- 1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася Перша Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)
- 2005 — набув чинності Кіотський протокол
Народні прикмети та традиції
- Якщо птахи літають низько, то до негоди.
- Якщо у цей день тепло та сонячно, то літо буде спекотним.
- Якщо падає лапатий сніг, то весна буде пізньою, а літо дощовим.
- Якщо у лісі дуже шумно, то скоро прийде потепління.
Що не можна робити 16 лютого
- Не можна сваритись та лаятись.
- Не можна виходити з дому після сутінків.
- Не можна в'язати та вишивати.
- Не можна піддаватись панічним думкам.
- Не можна тримати вдома старі та поламані речі.
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