Яке завтра свято - 16 лютого - прикмети, традиції та заборрони

Православна церква 16 лютого вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день млинця, День пошуку запахів, День Кіотського протоколу.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

В Україні — День військового журналіста, День єднання

у США — День інновацій, День допомоги буркотунам, День мигдалю,

в Індії — День богині мудрості і мистецтва Сарасваті,

у Литві — День відновлення державності,

в Уганді — День пам'яті архієпископа Джанані Лувума.

Яке релігійне свято 16 лютого

Православна церква 16 лютого вшановує пам'ять святого Симеона і Святої пророчиці Анни. З цього дня природа починає готуватися до весни. Симеону і Анні моляться, щоб вони подарували здоров'я новонародженій дитині. Святих називають хранителями немовлят.

Хто святкує іменини

Клавдій,

Ганна,

Анна,

Дмитро,

Симон

Цей день в історії

1919 — почалася Вовчухівська операція УГА

1923 — археологічна експедиція англійців, яку очолював Говард Картер, відкрила вхід до могильної камери фараона Тутанхамона

1937 — Воллес Карозерс, хімік-дослідник фірми "Дюпон", який запатентував нейлон

1943 — радянські війська на місяць відбили у німців Харків

1945 — експедиційні війська США почали операцію із захоплення Іодзіми. 21-тисячний японський контингент місяць стримував 100-тисячну армаду американців

1957 — Єгипет став чемпіоном першого Кубка Африканських Націй в Судані, у фіналі здобувши перемогу над командою Ефіопії з рахунком 4:0

1968 — у місті Гейлівіль (США) з'явилася перша телефонна служба порятунку — 911

1991 — у Львівському театрі опери та балету відбулася Перша Галицька Асамблея (об'єднана сесія Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської обласних рад)

2005 — набув чинності Кіотський протокол

Народні прикмети та традиції

Якщо птахи літають низько, то до негоди.

Якщо у цей день тепло та сонячно, то літо буде спекотним.

Якщо падає лапатий сніг, то весна буде пізньою, а літо дощовим.

Якщо у лісі дуже шумно, то скоро прийде потепління.

Що не можна робити 16 лютого