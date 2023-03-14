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Какой праздник отмечают 15 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

14 марта 2023 20:10
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
15 марта – праздник – какой завтра праздник в Украине и мире
15 марта в церковном календаре – день памяти мученика Феодота Киринейского
5df5d321-f7e3-4e61-8386-fbc816917b00 - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

Завтра, 15 марта, в Украине и в мире День защиты прав потребителей. Верующие чтят память мученика Феодота Киринейского. До Нового года остался 291 день.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • Также 15 марта — Всемирный день речей. Это молодой ораторский праздник, созданный Саймоном Гибсоном в 2015 году во время Афинского форума демократии. В праздновании принимают участие более ста стран мира. Главная цель этого дня состоит в привлечении людей к публичным выступлениям, развитии речи в школах, высших учебных заведениях, различных организациях. Благодаря речам можно обмениваться мнениями и идеями.
  • А еще 15 марта — Международный день борьбы с полицейской жестокостью. Событие было совместно организовано Коллективом противодействия полицейской жестокости и организацией "Черный флаг" 1997 года. А после того, как в 2000 году швейцарский полицейский жестоко избил детей, эту акцию начали связывать с этим печальным событием.
  • 15 марта празднуют Международный день защиты детенышей тюленей (белков). Событие было начато Всемирной организацией защиты животных, а еще благодаря действиям правозащитников и волонтеров 1986 появился запрет на использование меха больков в некоторых странах мира. В 2010 году Евросоюз также запретил торговлю продуктов из меха детенышей тюленей. К сожалению, все еще существуют страны, где этих животных продолжают убивать ради меха, поэтому мировое сообщество не прекращает борьбу.

Какой религиозный праздник 15 марта

15 марта в церковном календаре — день памяти мученика Феодота Киринейского. Он был епископом города Киринее на Кипре. Жил во время правления императора Ликиния, когда происходили страшные гонения на христиан. Святой Феодот продолжал открыто исповедовать христианство и призвал язычников обратиться к истинной вере. Наместником Кипра был тогда Савин и он приказал во что бы то ни стало найти епископа и отправить его на суд.

Святой узнал это и сам немедленно предстал перед наместником, не ожидая его воинов, а затем сказал ему: "Я тот, кого ты ищешь, явился, чтобы проповедовать Христа Бога моего". Наместник сразу приказал избивать Феодота палками, затем повесить его на дереве и строгать тело острыми инструментами. После всех пыток отправил в тюрьму.

Через 5 дней снова привели святого к наместнику. Последний считал, что епископ точно откажется от Бога, лишь бы не переносить снова адских мучений. Но Феодот не переставал проповедовать. Тогда положили его на железные решетки, развели под ними костер, вбили гвозди в руки и ноги и заставили после этих пыток идти. Многие видели страдания святого и уверовали тогда в Господа.

Кто празднует именины

  • Иосиф,
  • Арсен,
  • Федот,
  • Сова

Этот день в истории

  • 44 год до н. э — заговорщики во время заседания сената убивают римского императора Юлия Цезаря;
  • 1493 год — два из трех кораблей первой экспедиции Колумба возвращаются в Испанию, привезя в Европу первых индейцев;
  • 1603 — французский исследователь Самуэль де Шамплан отправляется в свою первую экспедицию в Канаду;
  • 1820 год — Мэн становится 23-м штатом США;
  • 1848 год — начало Венгерской революции за децентрализацию Австрийской империи, демократизацию и мадьяризацию;
  • 1867 — австрийцы и венгры договариваются о превращении Австрии в дуалистическое государство Австро-Венгрия;
  • 1892 год — Джесси В. Рено получает патент на "бесконечный лифт";
  • 1892 год — основываются английский футбольный клуб "Ливерпуль";
  • 1906 год — зарегистрированная компания "Роллс-Ройс";
  • 1919 год — французы вводят осадное состояние в Одессе;
  • 1923 — конференция послов государств Антанты признает суверенитет Польши над Виленским краем и Восточной Галицией;
  • 1927 год — начинается строительство Днепрогэс;
  • 1937 год — в Чикаго открывается один из первых банков донорской крови;
  • 1938 год — в Саудовской Аравии начинаются первые поиски нефти;
  • 1939 год — происходит первое заседание украинского сейма в Хусте, на котором Карпатская Украина провозглашает свою независимость;
  • 1951 год — Иран национализирует свою нефтяную промышленность;
  • 1962 год — американский президент Джон Кеннеди вводит "Билль о правах потребителя", ныне — Всемирный день защиты прав потребителя;

Народные приметы и традиции

  • смотрели, какой сегодня день: погода 15 марта указывает, каким будет июль;
  • если снежит — тепло еще не скоро придет;
  • висят длинные сосульки — весна будет длинной;
  • дождь — на сырое лето.

Что нельзя делать 15 марта

  • Не рекомендуется ссориться, скандалить, злословить.
  • Не веселитесь, не пойте песен и не пейте алкогольные напитки.
  • Нельзя есть мясные и молочные продукты, рыбу, яйца, а овощи разрешено употреблять только после заката.

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