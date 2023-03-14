15 березня - свято - яке завтра свято в Україні та світі

15 березня в церковному календарі — день пам’яті мученика Феодота Кіринейського

Завтра, 15 березня, в Україні та світі День захисту прав споживачів. Віряни вшановують пам'ять мученика Феодота Кіринейського. До Нового року залишився 291 день.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

Також 15 березня — Всесвітній день промов . Це молоде ораторське свято, яке було створене Саймоном Гібсоном 2015 року під час Афінського форуму демократії. У святкуванні беруть участь понад ста країн світу. Головна мета цього дня полягає у залучені людей до публічних виступів, розвиток мовлення у школах, вищих навчальних закладах, різноманітних організаціях. Завдяки промовам можна обмінюватися думками та ідеями.

. Це молоде ораторське свято, яке було створене Саймоном Гібсоном 2015 року під час Афінського форуму демократії. У святкуванні беруть участь понад ста країн світу. Головна мета цього дня полягає у залучені людей до публічних виступів, розвиток мовлення у школах, вищих навчальних закладах, різноманітних організаціях. Завдяки промовам можна обмінюватися думками та ідеями. А ще 15 березня — Міжнародний день боротьби з поліцейською жорстокістю . Подія була спільно організована Колективом протидії поліцейській жорстокості та організацією "Чорний прапор" 1997 року. А після того, як 2000 року швейцарський поліцейський жорстоко побив дітей, цю акцію почали пов'язувати з цією сумною подією.

. Подія була спільно організована Колективом протидії поліцейській жорстокості та організацією "Чорний прапор" 1997 року. А після того, як 2000 року швейцарський поліцейський жорстоко побив дітей, цю акцію почали пов'язувати з цією сумною подією. 15 березня святкують Міжнародний день захисту дитинчат тюленів (більків). Подія була започаткована Всесвітньою організацією захисту тварин, а ще завдяки діям правозахисників та волонтерів 1986 року з'явилася заборона на використання хутра більків в деяких країнах світу. 2010 року Євросоюз також заборонив торгівлю продуктів з хутра дитинчат тюленів. На жаль, все ще існують країни, де цих тварин продовжують вбивати заради їхнього хутра, тому світова спільнота не припиняє боротьбу.

Яке релігійне свято 15 березня

15 березня в церковному календарі — день пам’яті мученика Феодота Кіринейського. Він був єпископом міста Кіринеї, що на Кіпрі. Жив під час правління імператора Лікінія, коли відбувалися страшні гоніння на християн. Святий Феодот продовжував відкрито сповідувати християнство і закликав язичників звернутися до істиної віри. Намісником Кіпру був тоді Савін і він наказав будь-що знайти єпископа і відправити його на суд.

Святий дізнався про це і сам негайно з'явився перед намісником, не очікуючи його воїнів, а потім сказав йому: "Я той, кого ти шукаєш, з'явився, щоб проповідувати Христа Бога мого". Намісник відразу наказав бити Феодота палицями, потім повісити його на дереві і стругати тіло гострими інструментами. Після всіх тортур відправив до в'язниці.

Через 5 днів знову привели святого до намісника. Останній вважав, що єпископ точно відмовиться від Бога, лиш би не переносити знову пекельних мук. Але Феодот не припиняв проповідувати. Тоді поклали його на залізні решітки, розвели під ними багаття, вбили чоловіку цвяхи в руки і ноги і змусили після цих тортур йти. Багато людей бачили страждання святого і увірували тоді в Господа.

Хто святкує іменини

Йосип,

Арсен,

Федот,

Сава

Цей день в історії

44 рік до н. е. — змовники під час засідання сенату вбивають римського імператора Юлія Цезаря;

1493 рік — два з трьох кораблів першої експедиції Колумба повертаються до Іспаніх, привізши до Європи перших індіанців;

1603 рік — французький дослідник Самуель де Шамплан відправляється у свою першу експедицію до Канади;

1820 рік — Мен стає 23-м штатом США;

1848 рік — початок Угорської революції за децентралізацію Австрійської імперії, демократизацію і мадяризацію;

1867 рік — австрійці й угорці домовляються про перетворення Австрії на дуалістичну державу Австро-Угорщина;

1892 рік — Джессі В. Рено отримує патент на "нескінченний ліфт";

1892 рік — засновуються англійський футбольний клуб "Ліверпуль";

1906 рік — зареєстрована компанія "Роллс-Ройс";

1919 рік — французи вводять облоговий стан в Одесі;

1923 рік — конференція послів держав Антанти визнає суверенітет Польщі над Віленським краєм та Східною Галичиною;

1927 рік — починається будівництво Дніпрогесу;

1937 рік — у Чикаго відкривається один із перших банків донорської крові;

1938 рік — у Саудівській Аравії розпочинаються перші пошуки нафти;

1939 рік — відбувається перше засідання українського сойму в Хусті, на якому Карпатська Україна проголошує свою незалежність;

1951 рік — Іран націоналізовує свою нафтову промисловість;

1962 рік — американський президент Джон Кеннеді вводить "Білль про права споживача", нині — Всесвітній день захисту прав споживача;

Народні прикмети та традиції

Дивилися, який сьогодні день: погода 15 березня вказує, яким буде липень.

Якщо сніжить — тепло ще нескоро прийде.

Висять довгі бурульки — весна буде довгою.

Дощить — на сире літо.

Що не можна робити 15 березня