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Какой праздник отмечают 13 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

12 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 13 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 13 февраля чтит память епископа Никиты Печерского
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Международный день презерватива, День подруг, Всемирный день радио, День сладких снов, День рождения кинокамеры, День мирового кино, День бродячих дверей.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • Во Франции — Фестиваль лимонов, Карнавал в Ницце,
  • в США — День тортелини, День крабовых рангун, День расставания с мобильным оператором, День "Возьми другое имя", День сыра чедер, День поцелуев, День безумно влюбленных в меня,
  • в Новой Зеландии — Винный фестиваль

Какой религиозный праздник отмечают 13 февраля

Православная церковь 13 февраля чтит память епископа Никиты Печерского, отшельника. Предки считали, что он может помочь защититься от пожара, удара молнии или сильного летнего солнца. Ему об этом и молились. В народе день назвали "Никитой Лошадкой", "Хранитель молний", "Никита Пожарный".

Кто празднует именины

  • Виктор,
  • Никита,
  • Богдан,
  • Кир

Этот день в истории

  • 1942 — начался принудительный вывоз украинского населения с оккупированных территорий на работы в Германию.
  • 1945 — авиация союзников практически полностью разрушила Дрезден.
  • 1956 — в Антарктиде открыта первая советская научная станция "Мирный".
  • 1959 — в продажу поступили первые куклы Барби.
  • 1960 — состоялось первое испытание французской атомной бомбы в Сахаре.
  • 1981 — в "Нью-Йорк Таймс" опубликовано самое длинное предложение — из одной тысячи двухсот восьмидесяти шести слов.
  • 1991 — авиация США нанесла удар по предполагаемому иракскому командному пункту в Багдаде. Как оказалось, это было обычное бомбоубежище, где находились женщины, дети, пожилые люди. Погибли около 400 человек.
  • 1992 — Уганда признала независимость Украины
  • 2001 — арест экс-премьер-министра Юлии Тимошенко за контрабанду российского газа в Украину и неуплату налогов.

Народные приметы и традиции

  • Луна красного цвета — до сильного ветра.
  • Птицы начали линять — весна будет ранней.
  • Ясное небо и северный ветер — до снежной бури.

Что нельзя делать 13 февраля

  • Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
  • Не следует браться за тяжелую работу.
  • Нельзя в этот день быть безразличным к нуждающимся.
  • Не годится, по поверью, мести в доме сегодня, чтобы не вымести счастья за порог.

  •  

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