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Яке свято відзначають 13 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

12 лютого 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 13 лютого - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 13 лютого вшановує пам'ять єпископа Микити Печерського
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються Міжнародний день презерватива, День подруг, Всесвітній день радіо, День солодких снів, День народження кінокамери, День світового кіно, День бродячих дверей.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У Франції — Фестиваль лимонів, Карнавал в Ніцці,
  • у США — День тортеліні, День крабових рангун, День розставання з мобільним оператором, День "Візьми інше ім'я", День сиру чедер, День поцілунків, День шалено закоханих у мене,
  • в Новій Зеландії — Винний фестиваль

Яке релігійне свято відзначають 13 лютого

Православна церква 13 лютого вшановує пам'ять єпископа Микити Печерського, самітника. Предки вважали, що він може допомогти захиститися від пожежі, удару блискавки або сильного літнього сонця. Йому про це й молилися. У народі день назвали "Микитою Коником", "Хранитель блискавок", "Микита Пожежник". 

Хто святкує іменини

  • Віктор,
  • Микита,
  • Богдан,
  • Кир
     

Цей день в історії

  • 1942 — розпочався примусовий вивіз українського населення з окупованих територій на роботи до Німеччини.
  • 1945 — авіація союзників практично повністю зруйнувала Дрезден.
  • 1956 — в Антарктиді відкрито першу радянську наукову станцію "Мирний".
  • 1959 — до продажу надійшли перші ляльки Барбі.
  • 1960 — відбулося перше випробування французької атомної бомби в Сахарі.
  • 1981 — в "Нью-Йорк Таймс" опублікована найдовше речення – з однієї тисячі двохсот вісімдесяти шести слів.
  • 1991 — авіація США завдала удар по передбачуваному іракському командному пункту в Багдаді. Як виявилось, це було звичайне бомбосховище, де перебували жінки, діти, люди похилого віку. Загинуло близько 400 осіб.
  • 1992 — Уганда визнала незалежність України
  • 2001 — арешт екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко за контрабанду російського газу в Україну і несплату податків.

Народні прикмети та традиції

  • Місяць червоного кольору — до сильного вітру.
  • Птахи почали линяти — весна буде ранньою.
  • Ясне небо та північний вітер — до снігової бурі.

Що не можна робити 13 лютого

  • Рекомендується ввечері не виходити з дому, адже недоброзичливці можуть вас зурочити.
  • Не слід братися за важку роботу.
  • Не можна у цей день бути байдужим до нужденних.
  • Не гоже, за повір'ям, мести у хаті сьогодні, аби не вимести щастя за поріг.

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