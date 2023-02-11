Какой завтра праздник – 12 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых

День прокладывания троп, Буддийский Новый год "Сагаалган", Международный день "На работу на велосипеде", Международный день науки и гуманизма (День Дарвина), День репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, Международный день детей-солдатов (День Красной руки), Red Hand Day), Всемирный день холангиокарциномы.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В Чехии — Масленица,

в Корее — Новый год "Соллаль",

во Вьетнаме — Новый год "Тет Нгуен Дан",

в США — День штата Джорджия, День свободы брака, День Авраама Линкольна, День утраченного пенни, День входящих сообщений, День "Никто не ест наедине", День сливового пудинга

Какой религиозный праздник 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В народе день назвали "Васильев день", "Трехсвятие".

Кто празднует именины

Василий,

Григорий,

Ипполит,

Иван,

Петр

Этот день в истории

1946 — Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: "No Comments".

1947 — Dior представил революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды.

1949 — в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сжег радиостанцию и местную газету.

1960 — в Киеве вступил в строй первый украинский ядерный реактор (исследовательский ВВР-М в Институте физики АН УССР — теперь в Институте ядерных исследований НАН Украины).

1991 — Верховный Совет РСФСР восстановил Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе УССР.

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Латвией.

1992 — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признала независимость Украины.

2002 — в Гааге начался суд над Слободаном Милошевичем.

Народные приметы и традиции

Луна красного цвета — до сильного ветра.

Птицы начали линять — весна будет ранней.

Ясное небо и северный ветер — до снежной бури.

Что нельзя делать в этот день