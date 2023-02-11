Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Лайфстайл arrow Какой праздник отмечают 12 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день arrow

Какой праздник отмечают 12 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

11 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 12 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

День прокладывания троп, Буддийский Новый год "Сагаалган", Международный день "На работу на велосипеде", Международный день науки и гуманизма (День Дарвина), День репродуктивного здоровья, Международный день брачных агентств, Международный день детей-солдатов (День Красной руки), Red Hand Day), Всемирный день холангиокарциномы.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Читайте также:

Что празднуют в мире

  • В Чехии — Масленица,
  • в Корее — Новый год "Соллаль",
  • во Вьетнаме — Новый год "Тет Нгуен Дан",
  • в США — День штата Джорджия, День свободы брака, День Авраама Линкольна, День утраченного пенни, День входящих сообщений, День "Никто не ест наедине", День сливового пудинга

Какой религиозный праздник 12 февраля

Православная церковь 12 февраля чтит память трех святых — Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Зластоуста. В народе день назвали "Васильев день", "Трехсвятие".

Кто празднует именины

  • Василий,
  • Григорий,
  • Ипполит,
  • Иван,
  • Петр

Этот день в истории

  • 1946 — Уинстон Черчилль впервые произнес любимую фразу всех политиков: "No Comments".
  • 1947 — Dior представил революционную коллекцию New Look, которая помогла воспроизвести Париж как центр мира моды.
  • 1949 — в Кито, после общей паники, возникшей из-за трансляции испаноязычной адаптации "Войны миров", толпа сжег радиостанцию и местную газету.
  • 1960 — в Киеве вступил в строй первый украинский ядерный реактор (исследовательский ВВР-М в Институте физики АН УССР — теперь в Институте ядерных исследований НАН Украины).
  • 1991 — Верховный Совет РСФСР восстановил Крымскую Автономную Советскую Социалистическую Республику в пределах территории Крымской области в составе УССР.
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Латвией.
  • 1992 — Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка признала независимость Украины.
  • 2002 — в Гааге начался суд над Слободаном Милошевичем.

Народные приметы и традиции

  • Луна красного цвета — до сильного ветра.
  • Птицы начали линять — весна будет ранней.
  • Ясное небо и северный ветер — до снежной бури.

Что нельзя делать в этот день

  • Запрещено 12 февраля ткать, шить, вязать и заниматься другим хендмейдом.
  • Лучше не одевать красную одежду.
  • В этот день не следует ходить в лес.

  •  

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

23:57 Зеленский создал военную администрацию в Чернигове: есть указ

23:50 NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4

23:36 РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов

23:30 Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам

Срочная новость

23:29 Оккупанты обстреливают Харьков: сообщают о сильных взрывах

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

23:12 Землетрясение в Турции и Сирии: количество жертв превысило 25 тыс. человек

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

22:48 Премьер Грузии обвиняет Украину в намерении перекинуть войну на их территорию

22:22 Зеленский уволил заместителя Нацгвардией Руслана Дзюбу: детали

Новина з фото

22:05 Александр Гвоздик хочет забрать чемпионские пояса россиян Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола

Новина з відео

23:00 Мадридский "Реал" выиграл Клубный чемпионат мира: как сыграл Лунин

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оценил игру с "Брентфордом": Зинченко мог принести три очка

Новина з відео

19:45 Взвешивание перед боем Выхриста: какие шансы у украинца на победу

Новина з відео

18:20 Зеленский анонсировал новые шаги СНБО в защите Украины от тех, кто работал на рф

Новина з відео

18:00 Нужны ли украинским книжным магазинам книги на русском языке: мнение одесситов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 февраля: Девам — новые знания, Водолеям — самоанализ

Новина з відео

17:48 Могилевская перепела свой хит "Любила" на украинском: кому посвятила новую версию

Новина з відео

16:58 В Киевской области мужчина напал на продавщицу магазина: его задержали с рюкзаком гранат

Новина з відео

16:36 В Украине чтят память погибших в результате землетрясения в Турции

Новина з відео

14:45 В Турции дрон зафиксировал гигантскую трещину после мощного землетрясения

18:00 Найден новый способ перенаправить удары молний — и это лазеры

Эксклюзив

08:00 Российское вторжение в Украину: неделя 50-я. Русских морпехов разгромили

Эксклюзив

18:05 Россия продолжит ракетные атаки как минимум до весны: подробности мощного удара за 10 февраля

Эксклюзив

18:00 "Будут изменения в Кабмине, скандалы с чиновниками и депутатами": политконсультант Владислав Станков про коррупцию

09:14 Насколько в Харькове за год подешевело жилье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

08:00 Долгая дорога к справедливости: сможет ли Украина получить от россии компенсацию за войну

Эксклюзив

21:49 Мощное турне Зеленского в ЕС: итоги визита и встреч с самыми влиятельными политиками

Эксклюзив

18:00 Какое оружие и авиацию Украина может получить от Великобритании: мнение эксперта

17:19 США сигнализируют о долгосрочной поддержке Украины

Эксклюзив

17:10 И накормят, и обогреют: печки-буржуйки от одесских волонтеров, разработанные для передовой

Актуальное по теме

None 11 Февраль 23:56

Зеленский создал военную администрацию в Чернигове: есть указ

None 11 Февраль 21:41

NaVi завершили престижный турнир IEM по киберспорту в Катовице в ТОП-4

None 11 Февраль 23:34

РФ начала свое большое наступление, но есть большие проблемы, — Данилов

None 11 Февраль 23:30

Поляки стали хуже относиться к украинским беженцам

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB