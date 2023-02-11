Яке завтра свято - 12 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 12 лютого вшановує пам'ять трьох святих

День прокладання стежок, Буддійський Новий рік "Сагаалган", Міжнародний день "На роботу на велосипеді", Міжнародний день науки і гуманізму (День Дарвіна), День репродуктивного здоров'я, Міжнародний день шлюбних агентств, Міжнародний день дітей-солдатів (День Червоної руки, Red Hand Day), Всесвітній день холангіокарциноми.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У Чехії — Масниця,

в Кореї — Новий рік "Соллаль",

у В'єтнамі — Новий рік "Тет Нгуєн Дан",

у США — День штату Джорджія, День свободи шлюбу, День Авраама Лінкольна, День втраченого пенні, День вхідних повідомлень, День "Ніхто не їсть наодинці", День сливового пудингу

Яке релігійне свято 12 лютого

Православна церква 12 лютого вшановує пам'ять трьох святих — Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Зластоуста. У народі день назвали "Васильєв день", "Трьохсвяття".

Хто святкує іменини

Василь,

Григорій,

Іполит,

Іван,

Петро

Цей день в історії

1946 — Вінстон Черчилль вперше промовив улюблену фразу всіх політиків No Comments.

1947 — Dior представив революційну колекцію New Look, що допомогла відтворити Париж як центр світу моди.

1949 — в Кіто, після загальної паніки, що виникла через трансляцію іспаномовної адаптації "Війни світів", натовп спалив радіостанцію і місцеву газету.

1960 — у Києві став до ладу перший український ядерний реактор (дослідницький ВВР-М в Інституті фізики АН УРСР — тепер в Інституті ядерних досліджень НАН України).

1991 — Верховна Рада Української РСР відновила Кримську Автономну Радянську Соціалістичну Республіку в межах території Кримської області у складі УРСР.

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Латвією.

1992 — Демократична Соціалістична Республіка Шрі-Ланка визнала незалежність України.

2002 — у Гаазі почався суд над Слободаном Милошевичем.

Народні прикмети та традиції

Місяць червоного кольору — до сильного вітру.

Птахи почали линяти — весна буде ранньою.

Ясне небо та північний вітер — до снігової бурі.

Що не можна робити цього дня