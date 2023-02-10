Какой завтра праздник – 11 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 11 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День рождения парохода, Проводы наличных денег, Всемирный день больного, Международный день женщин и девочек в науке, Европейский день номера экстренного вызова (European 112 Day).
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День профессиональных спортивных жен, День "Заведи себе друга", День гитары, День белой футболки, День "Будьте электрифицированы", День бабушкиных достижений, День "Не плачь через пролитое молоко", День "Дарите сердечки", День изобретателей, День мятных лепешек,
- в Польше — День подкормки лесных зверей,
Какой религиозный праздник 11 февраля
Православная церковь 11 февраля чтит память епископа Лаврентия Печерского. В народе день называли "Лаврентьев", "Биение морозное".
Кто празднует именины
- Герасим,
- Дмитрий,
- Иван,
- Игнатий
Этот день в истории
- 1852 — Николай Гоголь бросает в огонь рукопись второго тома Мертвых душ
- 1865 — Чарльз Лютвидж Доджсон придумал себе псевдоним Льюис Кэрролл
- 1878 — опубликован первый еженедельный прогноз погоды (Великобритания)
- 1922 — Торонто (Канада) объявлено об открытии инсулина.
- 1929 — между правительством Италии в лице Бенито Муссолини и Папой Римским Пием XI были подписаны Латеранские соглашения
- 1945 — в Ливадии (Крым) завершилась Ялтинская конференция
- 1953 — премьера мультфильма Уолта Диснея "Питер Пен"
- 1963 — Киеве началась конференция по культуре украинского языка
- 1963 — Beatles записали свой первый альбом Please Please Me
- 1989 — состоялась учредительная конференция Общества украинского языка имени Тараса Шевченко
- 2006 — вице-президент США Дик Чейни случайно ранил на охоте своего друга юриста Гарри Виттинтона
Народные приметы и традиции
- дрова в печи плохо горят — до оттепели
- шумят деревья в лесу на Лаврентии — будут сильные ветры
- на Лаврентия нельзя тяжело работать
Что нельзя делать 11 февраля
- строго запрещено ругать детей
- женщинам 11 февраля лучше не заниматься тяжелым физическим трудом
- супругам категорически нельзя ссориться
- после заката не стоит выходить на улицу