Яке завтра свято - 11 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 11 лютого вшановує пам'ять єпископа Лаврентія Печерського

Цього дня у світі відзначаються День народження пароплава, Проводи готівки, Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок і дівчаток у науці, Європейський день номера екстреного виклику (European 112 Day).

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День професійних спортивних дружин, День "Заведи собі друга", День гітари, День білої футболки, День "Будьте електрифіковані", День бабусиних досягнень, День "Не плач через пролите молоко", День "Даруйте сердечка", День винахідників, День м'ятних коржів,

у Польщі — День підгодівлі лісових звірів,

Яке релігійне свято 11 лютого

Православна церква 11 лютого вшановує пам'ять єпископа Лаврентія Печерського. У народі день назвали "Лаврентьєв", "Биття морозне".

Хто святкує іменини

Герасим,

Дмитро,

Іван,

Ігнатій

Цей день в історії

1852 — Микола Гоголь кидає у вогонь рукопис другого тому Мертвих душ

1865 — Чарльз Лютвідж Доджсон вигадав собі псевдонім Льюїс Керролл

1878 — опубліковано перший щотижневий прогноз погоди (Велика Британія)

1922 — Торонто (Канада) оголошено про відкриття інсуліну

1929 — між урядом Італії в особі Беніто Муссоліні та Папою Римським Пієм XI були підписані Латеранські угоди

1945 — у Лівадії (Крим) завершилася Ялтинська конференція

1953 — прем'єра мультфільму Волта Діснея "Пітер Пен"

1963 — Києві розпочалася конференція з питань культури української мови

1963 — Beatles записали свій перший альбом Please Please Me

1989 — відбулася установча конференція Товариства української мови імені Тараса Шевченка

2006 — віцепрезидент США Дік Чейні випадково поранив на полюванні свого друга юриста Гаррі Віттінтона

Народні прикмети та традиції

дрова у печі погано горять — до відлиги

шумлять дерева у лісі на Лаврентія — будуть сильні вітри

на Лаврентія не можна важко працювати

Що не можна робити 11 лютого