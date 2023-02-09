Какой завтра праздник – 10 февраля – приметы, традиции и запреты

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова

В этот день в мире отмечаются День рождения утюга, День рассмотрения лиц, Всемирный день зернобобовых культур.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Что празднуют в мире

В США — День фланели, День зонта, День пирожного с творожным кремом,

на Мальте — День кораблекрушения святого Павла,

в Италии — День памяти жертв фойб,

в Таиланде — День корпуса добровольческой обороны.

Какой религиозный праздник 10 февраля

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Этот день в народе называют "Днем чудес" — с вами может произойти настоящее чудо. Еще праздник называют "Ефрем Витродуй", "Ефрем — Сверчок заместитель", а также отмечают именины домового.

Кто празднует именины

Ефим,

Владимир,

Георгий,

Феодосии

Этот день именины

1940 — в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. Фактический раскол организации на "бандеровцев" и "мельниковцев".

1942 — вручен первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo).

1947 — в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.

1957 — стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане.

1962 — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменяли на советского шпиона Рудольфа Абеля.

1972 — BBC запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Отдайте Ирландию ирландцам").

1992 — на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.

1995 — во время испытательного полета возле Киева потерпел крушение опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.

1996 — суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые победил Гарри Каспарова в игре в шахматы.

Народные приметы и традиции

В прежние времена в этот день предсказывали погоду.

Если сегодня удобрить домового, то впереди будет немало счастья.

Туман над деревьями прогнозирует дождь.

Если птицы летают низко, то в ближайшие несколько дней начнется оттепель.

Что нельзя делать 10 февраля