Какой завтра праздник – 10 февраля – приметы, традиции и запреты

Какой праздник отмечают 10 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день
В этот день в мире отмечаются День рождения утюга, День рассмотрения лиц, Всемирный день зернобобовых культур.
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Что празднуют в мире
- В США — День фланели, День зонта, День пирожного с творожным кремом,
- на Мальте — День кораблекрушения святого Павла,
- в Италии — День памяти жертв фойб,
- в Таиланде — День корпуса добровольческой обороны.
Какой религиозный праздник 10 февраля
Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Этот день в народе называют "Днем чудес" — с вами может произойти настоящее чудо. Еще праздник называют "Ефрем Витродуй", "Ефрем — Сверчок заместитель", а также отмечают именины домового.
Кто празднует именины
- Ефим,
- Владимир,
- Георгий,
- Феодосии
Этот день именины
- 1940 — в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. Фактический раскол организации на "бандеровцев" и "мельниковцев".
- 1942 — вручен первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo).
- 1947 — в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.
- 1957 — стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане.
- 1962 — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменяли на советского шпиона Рудольфа Абеля.
- 1972 — BBC запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Отдайте Ирландию ирландцам").
- 1992 — на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.
- 1995 — во время испытательного полета возле Киева потерпел крушение опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.
- 1996 — суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые победил Гарри Каспарова в игре в шахматы.
Народные приметы и традиции
- В прежние времена в этот день предсказывали погоду.
- Если сегодня удобрить домового, то впереди будет немало счастья.
- Туман над деревьями прогнозирует дождь.
- Если птицы летают низко, то в ближайшие несколько дней начнется оттепель.
Что нельзя делать 10 февраля
- Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем, а также переедать.
- Не следует ныне выносить плохие новости из дома.
- Не гоже в этот день ссориться с родными и близкими.
- Нельзя сегодня брать деньги взаймы.
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