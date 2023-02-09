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Какой праздник отмечают 10 февраля: приметы, традиции и запреты в этот день

9 февраля 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 10 февраля – приметы, традиции и запреты
Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются День рождения утюга, День рассмотрения лиц, Всемирный день зернобобовых культур.

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Что празднуют в мире

  • В США — День фланели, День зонта, День пирожного с творожным кремом,
  • на Мальте — День кораблекрушения святого Павла,
  • в Италии — День памяти жертв фойб,
  • в Таиланде — День корпуса добровольческой обороны.

Какой религиозный праздник 10 февраля

Православная церковь 10 февраля чтит память Ефрема Сирина, проповедника и богослова. Этот день в народе называют "Днем чудес" — с вами может произойти настоящее чудо. Еще праздник называют "Ефрем Витродуй", "Ефрем — Сверчок заместитель", а также отмечают именины домового.

Кто празднует именины

  • Ефим,
  • Владимир,
  • Георгий,
  • Феодосии

Этот день именины

  • 1940 — в Кракове радикальная часть ОУН создала Революционный Провод во главе со Степаном Бандерой. Фактический раскол организации на "бандеровцев" и "мельниковцев".
  • 1942 — вручен первый "золотой диск" (от компании грамзаписи "Виктор" Гленну Миллеру за известную композицию Chattanooga Choo Choo).
  • 1947 — в Париже подписаны мирные договоры между государствами-победителями во Второй мировой войне и бывшими союзниками гитлеровской Германии.
  • 1957 — стартовал первый Кубок Африканских Наций в Судане.
  • 1962 — пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса обменяли на советского шпиона Рудольфа Абеля.
  • 1972 — BBC запретила трансляцию в своем эфире песни Пола Маккартни и группы "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Отдайте Ирландию ирландцам").
  • 1992 — на экраны США вышел фильм "Основной инстинкт".
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Республикой Корея.
  • 1995 — во время испытательного полета возле Киева потерпел крушение опытный самолет Ан-70, не имевший аналогов в мире.
  • 1996 — суперкомпьютер IBM Deep Blue впервые победил Гарри Каспарова в игре в шахматы.

Народные приметы и традиции

  • В прежние времена в этот день предсказывали погоду.
  • Если сегодня удобрить домового, то впереди будет немало счастья.
  • Туман над деревьями прогнозирует дождь.
  • Если птицы летают низко, то в ближайшие несколько дней начнется оттепель.

Что нельзя делать 10 февраля

  • Не стоит в этот день злоупотреблять алкоголем, а также переедать.
  • Не следует ныне выносить плохие новости из дома.
  • Не гоже в этот день ссориться с родными и близкими.
  • Нельзя сегодня брать деньги взаймы.




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