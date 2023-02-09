Яке завтра свято - 10 лютого - прикмети, традиції та заборони

Яке свято відзначають 10 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня
Цього дня у світі відзначаються День народження праски, День розглядання облич, Всесвітній день зернобобових культур.
Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.
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Що святкують у світі
- У США — День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом,
- на Мальті — День корабельної аварії святого Павла,
- в Італії — День пам'яті жертв фойб,
- у Таїланді — День корпусу добровольчої оборони.
Яке релігійне свято 10 лютого
Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова. Цей день у народі називають "Днем чудес" — із вами може статися справжнє диво. Ще свято називають "Єфрем Вітродуй", "Єфрем — Цвіркунів заступник", а також відзначають іменини домовика.
Хто святкує іменини
- Юхим,
- Володимир,
- Георгій,
- Феодосій
Цей день іменини
- 1940 — у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" та "мельниківців".
- 1942 — вручено перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo).
- 1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
- 1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
- 1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
- 1972 — BBC заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям").
- 1992 — на екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт".
- 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.
- 1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.
- 1996 — суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.
Народні прикмети та традиції
- Вітряна погода у цей день віщує вологе літо.
- Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя.
- Туман над деревами прогнозує дощ.
- Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига
Що не можна робити 10 лютого
- Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати.
- Не слід нині виносити погані новини з хати.
- Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими.
- Не можна сьогодні брати гроші у борг.
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