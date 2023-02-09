Яке завтра свято - 10 лютого - прикмети, традиції та заборони

Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова

Цього дня у світі відзначаються День народження праски, День розглядання облич, Всесвітній день зернобобових культур.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

Що святкують у світі

У США — День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом,

на Мальті — День корабельної аварії святого Павла,

в Італії — День пам'яті жертв фойб,

у Таїланді — День корпусу добровольчої оборони.

Яке релігійне свято 10 лютого

Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова. Цей день у народі називають "Днем чудес" — із вами може статися справжнє диво. Ще свято називають "Єфрем Вітродуй", "Єфрем — Цвіркунів заступник", а також відзначають іменини домовика.

Хто святкує іменини

Юхим,

Володимир,

Георгій,

Феодосій

Цей день іменини

1940 — у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" та "мельниківців".

1942 — вручено перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo).

1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.

1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.

1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.

1972 — BBC заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям").

1992 — на екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт".

1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.

1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.

1996 — суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Народні прикмети та традиції

Вітряна погода у цей день віщує вологе літо.

Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя.

Туман над деревами прогнозує дощ.

Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига

Що не можна робити 10 лютого