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Яке свято відзначають 10 лютого: прикмети, традиції та заборони цього дня

9 лютого 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор
Яке завтра свято - 10 лютого - прикмети, традиції та заборони
Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлія Леськова
Юлія Леськова
Випусковий редактор

Цього дня у світі відзначаються День народження праски, День розглядання облич, Всесвітній день зернобобових культур.

Новини.LIVE розповідає про всі особливості цього дня.

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Що святкують у світі

  • У США — День фланелі, День парасольки, День тістечка з сирним кремом,
  • на Мальті — День корабельної аварії святого Павла,
  • в Італії — День пам'яті жертв фойб,
  • у Таїланді — День корпусу добровольчої оборони.

Яке релігійне свято 10 лютого

Православна церква 10 лютого вшановує пам'ять Єфрема Сирина, проповідника і богослова. Цей день у народі називають "Днем чудес" — із вами може статися справжнє диво. Ще свято називають "Єфрем Вітродуй", "Єфрем — Цвіркунів заступник", а також відзначають іменини домовика. 

Хто святкує іменини

  • Юхим,
  • Володимир,
  • Георгій,
  • Феодосій

Цей день іменини

  • 1940 — у Кракові радикальна частина ОУН створила Революційний Провід на чолі зі Степаном Бандерою. Фактичний розкол організації на "бандерівців" та "мельниківців".
  • 1942 — вручено перший "золотий диск" (від компанії грамзапису "Віктор" Ґленну Міллеру за відому композицію Chattanooga Choo Choo).
  • 1947 — у Парижі підписані мирні договори між державами-переможцями в Другій світовій війні і колишніми союзниками гітлерівської Німеччини.
  • 1957 — стартував перший Кубок Африканських Націй в Судані.
  • 1962 — полоненого американського пілота Френсіса Пауерса обміняли на радянського шпигуна Рудольфа Абеля.
  • 1972 — BBC заборонила трансляцію у своєму ефірі пісні Пола Маккартні та групи "Wings" Give Ireland Back to the Irish ("Віддайте Ірландію ірландцям").
  • 1992 — на екрани США вийшов фільм "Основний інстинкт".
  • 1992 — Україна встановила дипломатичні відносини з Республікою Корея.
  • 1995 — під час випробувального польоту біля Києва зазнав катастрофи дослідний літак Ан-70, який не мав аналогів у світі.
  • 1996 — суперкомп'ютер IBM Deep Blue вперше переміг Гаррі Каспарова у грі в шахи.

Народні прикмети та традиції

  • Вітряна погода у цей день віщує вологе літо.
  • Якщо сьогодні задобрити домового, то попереду буде чимало щастя.
  • Туман над деревами прогнозує дощ.
  • Якщо птахи літають низько, то у найближчі кілька днів почнеться відлига

Що не можна робити 10 лютого

  • Не варто цього дня зловживати алкоголем, а також переїдати.
  • Не слід нині виносити погані новини з хати.
  • Не гоже у цей день сваритися з рідними та близькими.
  • Не можна сьогодні брати гроші у борг.

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