Какой завтра праздник – 1 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария

В этот день в мире отмечаются Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (ООН), Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт".

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

Празднующие в мире

В США — День штата Техас, День отважных старух, День автострахования, День тренеров афроамериканцев, День темного шоколада, День змеи, День вставания, День украшения конфетами, День свободы, День пирога "Запеченная Аляска",

во Вьетнаме — Вьетнамский Новый год "Тет Нгуен Дан",

на Маврикии — День отмены рабства,

в Руанде — День героев

Какой религиозный праздник 1 февраля

Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария, его называют Весноуказателем. В народе его считали целителем многих болезней.

Кто празднует именины

Федор,

Макар,

Сова,

Антон,

Арсен

Этот день в истории

1958 — Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.

1967 — в Детройте (США) вышло первое число украинского журнала "Детройтские новости".

1979 — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летней ссылки.

1992 — российско-американское право на завершение "холодной войны".

1992 — Украина установила дипломатические отношения с Румынией.

1994 — вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

2003 — при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия". Погибли все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.

2004 — отмена смертной казни в Великобритании.

2010 — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 миллиардов долларов. Фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.

Народные приметы и традиции

Ясный день или оттепель — до ранней весны.

Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.

Какая погода 1 числа — таким и весь февраль будет.

Звездное небо — к затяжной зиме.

Что нельзя делать 1 февраля