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Какой праздник отмечают 1 февраля: приметы традиции и запрета этого дня

31 января 2023 19:00
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор
Какой завтра праздник – 1 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня
Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария
632de5ce1e480-1-371.jpg - Юлия Леськова
Юлия Леськова
Выпускающий редактор

В этот день в мире отмечаются Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (ООН), Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт".

Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.

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Празднующие в мире

  • В США — День штата Техас, День отважных старух, День автострахования, День тренеров афроамериканцев, День темного шоколада, День змеи, День вставания, День украшения конфетами, День свободы, День пирога "Запеченная Аляска",
  • во Вьетнаме — Вьетнамский Новый год "Тет Нгуен Дан",
  • на Маврикии — День отмены рабства,
  • в Руанде — День героев

Какой религиозный праздник 1 февраля

Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария, его называют Весноуказателем. В народе его считали целителем многих болезней.

Кто празднует именины

  • Федор,
  • Макар,
  • Сова,
  • Антон,
  • Арсен

Этот день в истории

  • 1958 — Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.
  • 1967 — в Детройте (США) вышло первое число украинского журнала "Детройтские новости".
  • 1979 — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летней ссылки.
  • 1992 — российско-американское право на завершение "холодной войны".
  • 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Румынией.
  • 1994 — вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.
  • 2003 — при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия". Погибли все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.
  • 2004 — отмена смертной казни в Великобритании.
  • 2010 — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 миллиардов долларов. Фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.

Народные приметы и традиции

  • Ясный день или оттепель — до ранней весны.
  • Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.
  • Какая погода 1 числа — таким и весь февраль будет.
  • Звездное небо — к затяжной зиме.

Что нельзя делать 1 февраля

  • Не стоит злословить и плохо думать о других в этот день.
  • Сегодня не годится ссориться и оскорблять ближних.
  • Сейчас нельзя слишком много есть и злоупотреблять алкоголем.
  • В этот день не стоит выходить из дома поздно вечером.




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