Какой завтра праздник – 1 февраля – приметы, традиции и запреты этого дня

Какой праздник отмечают 1 февраля: приметы традиции и запрета этого дня
В этот день в мире отмечаются Всемирная неделя гармонических межконфессиональных отношений (ООН), Китайский Новый год, День Робинзона Крузо, Всемирный день хиджаба, День "Измените свой пароль", День десерта кейк-поп, Международный день белого вина "Фурминт".
Новини.LIVE рассказывает обо всех особенностях этого дня.
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Празднующие в мире
- В США — День штата Техас, День отважных старух, День автострахования, День тренеров афроамериканцев, День темного шоколада, День змеи, День вставания, День украшения конфетами, День свободы, День пирога "Запеченная Аляска",
- во Вьетнаме — Вьетнамский Новый год "Тет Нгуен Дан",
- на Маврикии — День отмены рабства,
- в Руанде — День героев
Какой религиозный праздник 1 февраля
Православная церковь 1 февраля чтит память святого Макария, его называют Весноуказателем. В народе его считали целителем многих болезней.
Кто празднует именины
- Федор,
- Макар,
- Сова,
- Антон,
- Арсен
Этот день в истории
- 1958 — Египет и Сирия образовали Объединенную Арабскую Республику.
- 1967 — в Детройте (США) вышло первое число украинского журнала "Детройтские новости".
- 1979 — возвращение аятоллы Хомейни в Иран после 15-летней ссылки.
- 1992 — российско-американское право на завершение "холодной войны".
- 1992 — Украина установила дипломатические отношения с Румынией.
- 1994 — вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающее введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.
- 2003 — при заходе на посадку над мысом Канаверал (штат Флорида) взорвался американский шаттл "Колумбия". Погибли все 7 членов экипажа, в том числе первый израильский астронавт Илан Рамон.
- 2004 — отмена смертной казни в Великобритании.
- 2010 — 44 дня проката понадобилось фантастическому блокбастеру Джеймса Камерона "Аватар", снятому в формате 3-D, чтобы собрать в мировом прокате более 2 миллиардов долларов. Фильм стал первым в истории, пересекшим 2-миллиардную планку.
Народные приметы и традиции
- Ясный день или оттепель — до ранней весны.
- Метель, начавшаяся в этот день, продлится до марта.
- Какая погода 1 числа — таким и весь февраль будет.
- Звездное небо — к затяжной зиме.
Что нельзя делать 1 февраля
- Не стоит злословить и плохо думать о других в этот день.
- Сегодня не годится ссориться и оскорблять ближних.
- Сейчас нельзя слишком много есть и злоупотреблять алкоголем.
- В этот день не стоит выходить из дома поздно вечером.
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